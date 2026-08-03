Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi Adv 8/1
Sa standardnom mlaznicom za tepihe od 240 mm i kratkom mlaznicom za presvlake – Puzzi 8/1 Adv čistač s raspršivačem dizajniran je za posebno brzo i temeljito čišćenje presvlaka i tepiha.
Zahvaljujući izvrsnoj učinkovitosti povratnog usisavanja, profesionalni Kärcherov čistač s raspršivačem Puzzi 8/1 Adv daje izvrsne i higijenske rezultate čišćenja, kao i osiguravanje brzog ponovnog korištenja tekstilnih površina. U tu svrhu, stroj za ekstrakciju raspršivačem raspršuje otopinu za čišćenje duboko u tekstilna vlakna, zatim je ponovno uklanja s izbačenom prljavštinom, što ga čini savršenim za čišćenje presvlaka, tepiha i drugih tekstilnih površina. Njegov robustan, kompaktan dizajn osigurava dug životni vijek, a time i visoku isplativost – idealno za izvođače građevinskih usluga, hotelski i ugostiteljski sektor ili za čišćenje unutrašnjosti vozila. Poklopac uređaja, mlaznica za presvlake i mlaznica za pod su prozirni za bolji pregled prljave vode. Prozor za pregled na ručki dodatno povećava mogućnosti nadzora. Mala težina Puzzi 8/1 Adv i ergonomska ručka za nošenje omogućuju prenošenje jednom rukom. Veliki gumbi kojima se može upravljati rukom ili nogom također povećavaju udobnost za korisnika.
Značajke i prednosti
Izvrsne performanse čišćenjaSavršeno dubinsko čišćenje tekstilnih površina i tepiha. Brzo sušenje znači da se površine mogu brzo ponovno koristiti zahvaljujući izvrsnom učinku povratnog usisavanja. Izvrstan rezultat čišćenja s vidljivim učinkom prije i poslije.
Ergonomski dizajnirana i ekstra kratka mlaznica za presvlakeRučkom i tlačnim prekidačima možete upravljati samo jednim prstom. Praktičan oblik omogućuje različite položaje držanja. Usnik s crvenom mlaznicom osigurava učinkovitu potrošnju vode.
Sveobuhvatan set pribora za čišćenje tepihaFleksibilna usisna traka za optimalni kut usisavanja i vrhunske rezultate sušenja. Podna mlaznica širine 240 mm s integriranom cijevi za raspršivanje. Ergonomski držač za dvije ruke za dodatnu udobnost korisnika.
Lagan i kompaktan, robustan dizajn
- Bez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica.
- Dizajniran za dugotrajno korištenje bez umora.
- Dugi vijek trajanja osigurava visoku učinkovitost.
Uklonjivi spremnik 2-u-1
- Brzo i jednostavno punjenje spremnika čiste vode.
- Praktično i jednostavno uklanjanje prljave vode.
- Ilustracija za brzo pokretanje za jednostavno rukovanje.
Jednostavan za rukovanje zahvaljujući dva velika gumba
- Nema potrebe za saginjanjem: nožni prekidač za uključivanje/isključivanje za brzo i jednostavno korištenje.
- Metoda u 1 korak: kombinirano prskanje i usisavanje u jednom postupku.
- Metoda u 2 koraka: Poprskajte vlakna i ostavite da se upije – zatim usisajte.
Veliki stražnji kotači i fleksibilni kotači omogućuju upravljanje od 360°
- Jednostavno manevriranje čak i na neravnim površinama.
- Posebno okretan i fleksibilan za rukovanje prilikom čišćenja.
Sklopiva kuka za kabel
- Sigurno skladištenje kabela za napajanje.
- Praktičan i štiti kabele.
- Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Veliki, otvoreni otvor za punjenje svježe vode
- Praktično, sigurno i brzo se puni svježom vodom.
- Jasno vidljiv indikator maksimalne razine.
- Nema prolijevanja prilikom povlačenja ili guranja stroja.
Integrirano spremište za mlaznicu za presvlake i mlaznicu za tepihe
- Zahvaljujući dizajnu kopče, mlaznica za presvlake je uvijek nadohvat ruke.
- Integrirani držač usisne cijevi s podnom mlaznicom u ručki za nošenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|12 - 18
|Količina zraka (l/s)
|71
|Vakuum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Brzina prskanja (l/min)
|1
|Tlak prskanja (bar)
|1
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|8 / 7
|Snaga turbine (W)
|1200
|Snaga pumpe (W)
|40
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|8,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|14
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|524 x 332 x 442
Opseg isporuke
- Kratka mlaznica za presvlake s ručkom
- crijevo za prskanje/usisavanje: 2.5 m
- Kvačica za kabel
- Mlaznica za pod: 240 mm
- Pištolj za prskanje/usisavanje
- D-ručka za cijev za prskanje/usisavanje
- Uklonjiva 2-u-1 posuda za svježu/prljavu vodu
- cijev za prskanje/usisavanje: 1 Komad(a)
Oprema
- integrirano spremište za pribor za tapecirani namještaj/mlaznicu za uske prostore
- integrirano spremište za pribor za podnu mlaznicu
Videos
Područja primjene
- Za intenzivno dubinsko čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja
- Za srednje čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja na tepisima
- Za čišćenje svih tekstilnih površina- uključujući unutrašnjost automobila
- Za intenzivno dubinsko čišćenje tapeciranih auto sjedala
- Za ciljano dubinsko čišćenje manjih tapeciranih površina
- Za čišćenje presvlaka i tekstilnih površina u higijenski osjetljivim područjima
- Za dubinsko čišćenje tepiha i tekstilnih podnih obloga
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.