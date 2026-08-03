Zahvaljujući izvrsnoj učinkovitosti povratnog usisavanja, profesionalni Kärcherov čistač s raspršivačem Puzzi 8/1 Adv daje izvrsne i higijenske rezultate čišćenja, kao i osiguravanje brzog ponovnog korištenja tekstilnih površina. U tu svrhu, stroj za ekstrakciju raspršivačem raspršuje otopinu za čišćenje duboko u tekstilna vlakna, zatim je ponovno uklanja s izbačenom prljavštinom, što ga čini savršenim za čišćenje presvlaka, tepiha i drugih tekstilnih površina. Njegov robustan, kompaktan dizajn osigurava dug životni vijek, a time i visoku isplativost – idealno za izvođače građevinskih usluga, hotelski i ugostiteljski sektor ili za čišćenje unutrašnjosti vozila. Poklopac uređaja, mlaznica za presvlake i mlaznica za pod su prozirni za bolji pregled prljave vode. Prozor za pregled na ručki dodatno povećava mogućnosti nadzora. Mala težina Puzzi 8/1 Adv i ergonomska ručka za nošenje omogućuju prenošenje jednom rukom. Veliki gumbi kojima se može upravljati rukom ili nogom također povećavaju udobnost za korisnika.