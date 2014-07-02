Za intenziviranje postupka temeljitog čišćenja pomoću rotirajućeg valjka s četkom (1800 o/min), kao dodatni uređaj za Kärcher usisavač za pranje Puzzi 10/2 razvijena je profesionalna glava za pranje PW 30/1. Rezultat: Snažno prskanje, četkanje i usisavanje u jednom radnom koraku. S većom širinom usisavanja od 315 mm, u odnosu na 235 mm kod PW 10 pa tako i s većim površinskim učinkom za 25 %, PW 30/1 je u kombinaciji s uređajem Puzzi 10/2 znatno učinkovitiji sustav čišćenja iznimne snage čišćenja.