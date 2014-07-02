Uređaj za prskanje i ekstrakciju PW 30/1 snažna četka za Puzzi 10/2
Dodatna glava za pranje s četkom za usisavač za pranje Puzzi 10/2 za povećanje površinskog učinka za oko 35 %. U svrhu intenziviranja postupka temeljitog čišćenja pomoću rotirajućih četki, kao dodatni uređaj za Kärcher usisavač za pranje Puzzi 10/2 razvijena je profesionalna glava za pranje PW 30/1. Rezultat: Snažno prskanje, četkanje i usisavanje u jednom radnom koraku.
Za intenziviranje postupka temeljitog čišćenja pomoću rotirajućeg valjka s četkom (1800 o/min), kao dodatni uređaj za Kärcher usisavač za pranje Puzzi 10/2 razvijena je profesionalna glava za pranje PW 30/1. Rezultat: Snažno prskanje, četkanje i usisavanje u jednom radnom koraku. S većom širinom usisavanja od 315 mm, u odnosu na 235 mm kod PW 10 pa tako i s većim površinskim učinkom za 25 %, PW 30/1 je u kombinaciji s uređajem Puzzi 10/2 znatno učinkovitiji sustav čišćenja iznimne snage čišćenja.
Značajke i prednosti
Rotirajuće četkeZa intenzivnije čišćenje i poravnavanje vlakana tepiha.
Veliki površinski učinakPovećava učinak površine do 35 posto.
Prozirni kontrolni prozorčićKontrolni prozorčić na glavi za čišćenje za neprekidan nadzor povratnog usisa.
Jednostavno rukovanje
- Brzo i jednostavno pričvršćivanje na mjesto podne mlaznice.
- Rotacija valjkaste četke olakšava rad s PW 30/1.
- Jednostavno pokretanje pomoću prekidača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|40 - 55
|Snaga motora četke (W)
|60
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Dužina kabela (m)
|4
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|5,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|350 x 260 x 835
Videos
Područja primjene
- Tepih