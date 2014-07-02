Uređaj za prskanje i ekstrakciju PW 30/1 snažna četka za Puzzi 10/2

Dodatna glava za pranje s četkom za usisavač za pranje Puzzi 10/2 za povećanje površinskog učinka za oko 35 %. U svrhu intenziviranja postupka temeljitog čišćenja pomoću rotirajućih četki, kao dodatni uređaj za Kärcher usisavač za pranje Puzzi 10/2 razvijena je profesionalna glava za pranje PW 30/1. Rezultat: Snažno prskanje, četkanje i usisavanje u jednom radnom koraku.

Za intenziviranje postupka temeljitog čišćenja pomoću rotirajućeg valjka s četkom (1800 o/min), kao dodatni uređaj za Kärcher usisavač za pranje Puzzi 10/2 razvijena je profesionalna glava za pranje PW 30/1. Rezultat: Snažno prskanje, četkanje i usisavanje u jednom radnom koraku. S većom širinom usisavanja od 315 mm, u odnosu na 235 mm kod PW 10 pa tako i s većim površinskim učinkom za 25 %, PW 30/1 je u kombinaciji s uređajem Puzzi 10/2 znatno učinkovitiji sustav čišćenja iznimne snage čišćenja.

Značajke i prednosti
Rotirajuće četke
Za intenzivnije čišćenje i poravnavanje vlakana tepiha.
Veliki površinski učinak
Povećava učinak površine do 35 posto.
Prozirni kontrolni prozorčić
Kontrolni prozorčić na glavi za čišćenje za neprekidan nadzor povratnog usisa.
Jednostavno rukovanje
  • Brzo i jednostavno pričvršćivanje na mjesto podne mlaznice.
  • Rotacija valjkaste četke olakšava rad s PW 30/1.
  • Jednostavno pokretanje pomoću prekidača.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. površinski učinak (m²/h) 40 - 55
Snaga motora četke (W) 60
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Dužina kabela (m) 4
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 5,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 350 x 260 x 835
Područja primjene
  • Tepih
