Za velike količine usisanog materijala, izdržljiv, robustan, kompaktan i mobilan: naš industrijski usisivač srednje klase IVM 100/36-3 s tri motora za univerzalno upijanje finih i grubih čvrstih tvari u industrijskim okruženjima. Pouzdan stroj radi u monofaznom pogonu i svaki od tri motora se može pojedinačno kontrolirati. Veliki zvjezdasti filtar u klasi prašine M može se jednostavno, udobno i pouzdano čistiti pomoću poluge tresilice. Čišćenje filtera produljuje njegov vijek trajanja, čime se smanjuje napor održavanja. Tijelo i sabirni spremnik stroja izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je kućište izrađeno od otpornog čelika i ima velike kotače za lakši transport.