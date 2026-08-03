Industrijski usisavač IVM 100/36-3
Industrijski usisavač srednje klase IVM 100/36-3 s tri motora, okretan i robustan za upotrebu u industrijskim primjenama za čvrste materijale. Sa zvjezdastim filtrom klase M za prašinu.
Za velike količine usisanog materijala, izdržljiv, robustan, kompaktan i mobilan: naš industrijski usisivač srednje klase IVM 100/36-3 s tri motora za univerzalno upijanje finih i grubih čvrstih tvari u industrijskim okruženjima. Pouzdan stroj radi u monofaznom pogonu i svaki od tri motora se može pojedinačno kontrolirati. Veliki zvjezdasti filtar u klasi prašine M može se jednostavno, udobno i pouzdano čistiti pomoću poluge tresilice. Čišćenje filtera produljuje njegov vijek trajanja, čime se smanjuje napor održavanja. Tijelo i sabirni spremnik stroja izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je kućište izrađeno od otpornog čelika i ima velike kotače za lakši transport.
Značajke i prednosti
Manualno protresanje filtra za manje pogonske troškove
- Manualno protresanje filtra produljuje trajanje stalnog filtra i tako smanjuje troškove održavanja.
Pokretni spremnik od plemenitog čelika
- Odvojivi spremnik može se praktično skinuti s voznog postolja i odvesti na zbrinjavanje/pražnjenje.
Opremljeno s 3 motora s puhalima
- Snažan uređaj s najboljim mogućim performansama čišćenja u jednostavnom električnom mrežnom napajanju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|222 / 799
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3,6
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|79
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|2,2
|Težina bez pribora (kg)
|73
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|73,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1020 x 680 x 1720
Oprema
- Glavni filter: Zvjezdasti filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne
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Područja primjene
- Za velike količine krutih tvari i prašine