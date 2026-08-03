Industrijski usisavač IVM 100/36-3 Oss

Tromotorni, mobilni i robusni industrijski usisavač srednje klase IVM 100/36-3 OSS za fine i grube čvrste tvari. S elektroničkim zaustavljačem prepunjenja za čvrste tvari i prašinu.

Za velike količine usisanog materijala, s elektroničkim zaustavljačem prepunjenosti za krute tvari i prašinu, izdržljiv, robustan, kompaktan i mobilan: Naš industrijski usisavač srednje klase IVM 100/36-3 (H) s 3 motora za univerzalno usisavanje finih i grubih krutih tvari u industrijskim okruženjima. Pouzdan stroj radi u jednofaznom načinu rada, a svaki od tri motora može se pojedinačno kontrolirati. Veliki zvjezdasti filter u klasi prašine M može se jednostavno, udobno i pouzdano čistiti pomoću poluge za trešenje. Čišćenje filtera produžuje njegov vijek trajanja, čime se smanjuje napore održavanja. Tijelo i spremnik za sakupljanje stroja izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je kućište izrađeno od otpornog čelika i ima velike kotače za jednostavan transport.

Značajke i prednosti
Manualno protresanje filtra za manje pogonske troškove
  • Manualno protresanje filtra produljuje trajanje stalnog filtra i tako smanjuje troškove održavanja.
Pokretni spremnik od plemenitog čelika
  • Odvojivi spremnik može se praktično skinuti s voznog postolja i odvesti na zbrinjavanje/pražnjenje.
  • Sve kuke je moguće slobodno postaviti na uređaj uz pomoć sustava kopči.
Opremljeno s 3 motora s puhalima
  • Snažan uređaj s najboljim mogućim performansama čišćenja u jednostavnom električnom mrežnom napajanju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 222 / 799
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 3,6
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 79
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 2,2
Težina bez pribora (kg) 76
Težina uklj. ambalažu (kg) 76,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1020 x 680 x 1720

Oprema

  • Glavni filter: Zvjezdasti filter
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
  • Autom. isključenje stanja punjenja
Industrijski usisavač IVM 100/36-3 Oss
Industrijski usisavač IVM 100/36-3 Oss
Industrijski usisavač IVM 100/36-3 Oss
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Područja primjene
  • Za velike količine krutih tvari i prašine
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