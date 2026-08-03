Za velike količine usisanog materijala, s elektroničkim zaustavljačem prepunjenosti za krute tvari i prašinu, izdržljiv, robustan, kompaktan i mobilan: Naš industrijski usisavač srednje klase IVM 100/36-3 (H) s 3 motora za univerzalno usisavanje finih i grubih krutih tvari u industrijskim okruženjima. Pouzdan stroj radi u jednofaznom načinu rada, a svaki od tri motora može se pojedinačno kontrolirati. Veliki zvjezdasti filter u klasi prašine M može se jednostavno, udobno i pouzdano čistiti pomoću poluge za trešenje. Čišćenje filtera produžuje njegov vijek trajanja, čime se smanjuje napore održavanja. Tijelo i spremnik za sakupljanje stroja izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je kućište izrađeno od otpornog čelika i ima velike kotače za jednostavan transport.