Industrijski usisavač IVM 40/24-2

Dvomotorni, okretni i robusni industrijski usisavač IVM 40/24-2 srednje klase za upotrebu u industrijskim primjenama za čvrste materijale. Sa zvjezdastim filtrom klase M za prašinu.

Izdržljiv, robustan, kompaktan i mobilan: naš dvomotorni industrijski usisavač IVM 40/24-2 srednje klase za univerzalno upijanje finih i grubih čvrstih tvari u industrijskim okruženjima. Pouzdan stroj radi u monofaznom pogonu i oba motora se mogu pojedinačno kontrolirati. Veliki PTFE zvjezdasti filtar u klasi prašine M može se čistiti jednostavno, udobno i pouzdano pomoću sustava za čišćenje filtra povuci i očisti i bez potrebe za isključivanjem usisavača. Spremnik filtera i spremnik za sakupljanje stroja izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija proizvedena od otpornog čelika i ima velike kotače za lakši transport.

Značajke i prednosti
2 motora puhala
  • Velika snaga usisavanja i robusnost.
Pokretni spremnik od plemenitog čelika
  • Odvojivi spremnik može se praktično skinuti s voznog postolja i odvesti na zbrinjavanje/pražnjenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 106 / 381,6
Vakuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Kapacitet spremnika (l) 40
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,3
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50 DN 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 77
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,6
Težina bez pribora (kg) 35,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 36,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 645 x 655 x 1150

Oprema

  • Glavni filter: Zvjezdasti filter
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Videos
Područja primjene
  • Za manje količine krutih tvari i prašine
Pribor
