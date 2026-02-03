Izdržljiv, robustan, kompaktan i mobilan: naš dvomotorni industrijski usisavač IVM 40/24-2 srednje klase za univerzalno upijanje finih i grubih čvrstih tvari u industrijskim okruženjima. Pouzdan stroj radi u monofaznom pogonu i oba motora se mogu pojedinačno kontrolirati. Veliki PTFE zvjezdasti filtar u klasi prašine M može se čistiti jednostavno, udobno i pouzdano pomoću sustava za čišćenje filtra povuci i očisti i bez potrebe za isključivanjem usisavača. Spremnik filtera i spremnik za sakupljanje stroja izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija proizvedena od otpornog čelika i ima velike kotače za lakši transport.