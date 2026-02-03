Industrijski usisavač IVM 40/24-2 (H)
Dvomotorni, okretni i robusni industrijski usisavač srednje klase IVM 40/24-2 (H) za univerzalnu upotrebu u industrijskim primjenama za fine i grube čvrste materijale.
Izdržljiv, robustan, kompaktan i mobilan: naš dvomotorni industrijski usisavač IVM 40/24-2 (H) srednje klase za univerzalno upijanje finih i grubih čvrstih tvari u industrijskim okruženjima. Pouzdan stroj radi u monofaznom pogonu i oba motora se mogu pojedinačno kontrolirati. Veliki PTFE zvjezdasti filtar u klasi prašine M može se čistiti jednostavno, udobno i pouzdano pomoću sustava za čišćenje filtra povuci i očisti i bez potrebe za isključivanjem usisavača. Spremnik filtera i spremnik za sakupljanje stroja izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija proizvedena od otpornog čelika i ima velike kotače za lakši transport.
Značajke i prednosti
2 motora puhala
- Velika snaga usisavanja i robusnost.
Pokretni spremnik od plemenitog čelika
- Odvojivi spremnik može se praktično skinuti s voznog postolja i odvesti na zbrinjavanje/pražnjenje.
Opremeljeno za razred prašine H za visoku sigurnost na radnom mjestu
- Učinkovita zaštita od prašine razreda H opasne po zdravlje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Kapacitet spremnika (l)
|40
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|77
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,6
|Klasa prašine sekundarnog filtra
|H
|Područje filtra za sekundarni filtar (m²)
|1,6
|Težina bez pribora (kg)
|41
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|41,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|645 x 655 x 1150
Oprema
- Glavni filter: Zvjezdasti filter
- Sekundarni filter: Uložak filtera
- Pribor u opsegu isporuke: ne
Videos
Područja primjene
- Za manje količine opasne prašine