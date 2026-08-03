Industrijski usisavač IVM 40/24-2 H

IVM 40/24-2 H je dvomotorni, mobilni i robusni industrijski usisavač srednje klase za finu i grubu prljavštinu. Uključen certifikat klase prašine H.

Izdržljiv, robustan, kompaktan, mobilan: naš IVM 40/24-2 H dvomotorni industrijski usisavač srednje klase za univerzalno usisavanje finih i grubih krutih tvari. Pouzdan stroj radi u monofaznom pogonu i oba motora se mogu pojedinačno kontrolirati. Veliki zvjezdasti filtar klase prašine M može se čistiti jednostavno, praktično i pouzdano pomoću sustava za čišćenje filtra Pull and Clean bez isključivanja usisavača. Osim toga, stroj je opremljen certificiranim H-filtrom i certificiran je za klasu prašine H. Filtar stroja i spremnici za sakupljanje izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija izrađena od izdržljivog čelika i ima velike kotače za jednostavno prijevoz.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVM 40/24-2 H: Dust class H
Dust class H
Cjelokupni uređaj certificiran je prema DIN EN 60335-2-69 za razred prašine H. Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
Industrijski usisavač IVM 40/24-2 H: Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"
Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"
Filter se čisti u jednom koraku tijekom rada. Nisko trošenje prilikom odstranjivanja prašine pomoću obratnog zračnog toka.
Industrijski usisavač IVM 40/24-2 H: Opremljen s dva motora puhala
Opremljen s dva motora puhala
Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
Posjeduje ekstralarge zvjezdasti filtar i dodatni kartušni filter
  • Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
  • Maksimalna sigurnost zahvaljujući dvostupanjskom sustavu filtra s optimalnim stupnjem razdvajanja.
Minimalna potreba za prostorom
  • Robustan i upravljiv šasija, idealno za mobilne industrijske primjene.
  • Minimalan prostor za pohranu zbog uske šasije.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 100 / 360
Vakuum (mbar) 225
Kapacitet spremnika (l) 40
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,3
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 77
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,6
Klasa prašine sekundarnog filtra H
Područje filtra za sekundarni filtar (m²) 1,6
Težina bez pribora (kg) 39,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 40,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 645 x 655 x 1150

Oprema

  • Glavni filter: Zvjezdasti filter
  • Sekundarni filter: Uložak filtera
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVM 40/24-2 H
Industrijski usisavač IVM 40/24-2 H
Industrijski usisavač IVM 40/24-2 H
Industrijski usisavač IVM 40/24-2 H
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Područja primjene
  • Za manje količine prašine opasne za zdravlje
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