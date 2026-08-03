Industrijski usisavač IVM 40/24-2 H
IVM 40/24-2 H je dvomotorni, mobilni i robusni industrijski usisavač srednje klase za finu i grubu prljavštinu. Uključen certifikat klase prašine H.
Izdržljiv, robustan, kompaktan, mobilan: naš IVM 40/24-2 H dvomotorni industrijski usisavač srednje klase za univerzalno usisavanje finih i grubih krutih tvari. Pouzdan stroj radi u monofaznom pogonu i oba motora se mogu pojedinačno kontrolirati. Veliki zvjezdasti filtar klase prašine M može se čistiti jednostavno, praktično i pouzdano pomoću sustava za čišćenje filtra Pull and Clean bez isključivanja usisavača. Osim toga, stroj je opremljen certificiranim H-filtrom i certificiran je za klasu prašine H. Filtar stroja i spremnici za sakupljanje izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija izrađena od izdržljivog čelika i ima velike kotače za jednostavno prijevoz.
Značajke i prednosti
Dust class HCjelokupni uređaj certificiran je prema DIN EN 60335-2-69 za razred prašine H. Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"Filter se čisti u jednom koraku tijekom rada. Nisko trošenje prilikom odstranjivanja prašine pomoću obratnog zračnog toka.
Opremljen s dva motora puhalaZa snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
Posjeduje ekstralarge zvjezdasti filtar i dodatni kartušni filter
- Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
- Maksimalna sigurnost zahvaljujući dvostupanjskom sustavu filtra s optimalnim stupnjem razdvajanja.
Minimalna potreba za prostorom
- Robustan i upravljiv šasija, idealno za mobilne industrijske primjene.
- Minimalan prostor za pohranu zbog uske šasije.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vakuum (mbar)
|225
|Kapacitet spremnika (l)
|40
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|77
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,6
|Klasa prašine sekundarnog filtra
|H
|Područje filtra za sekundarni filtar (m²)
|1,6
|Težina bez pribora (kg)
|39,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|40,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|645 x 655 x 1150
Oprema
- Glavni filter: Zvjezdasti filter
- Sekundarni filter: Uložak filtera
- Pribor u opsegu isporuke: ne
Videos
Područja primjene
- Za manje količine prašine opasne za zdravlje