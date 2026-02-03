Industrijski usisavač IVM 60/36 -3

Mobilan i robustan industrijski usisavač srednje klase s trima motorima IVM 60/36-3 za univerzalnu primjenu u industriji za sitne i krupne krute tvari. Sa zvjezdastim filtrom klase prašine M.

Dugotrajan, robustan, mobilan: naš industrijski usisavač srednje klase s trima motorima IVM 60/36-3 za univerzalno usisavanje sitnih i krupnih krutih tvari u industriji. Pouzdan uređaj radi u jednofaznom pogonu, pritom je moguće pojedinačno upravljanje svakim od 3 motora. Veliki zvjezdasti filtar klase prašine M može se jednostavno, praktično i pouzdano očistiti prijenosom. Čišćenje filtra produljuje njegov vijek trajanja i tako smanjuje trošak održavanja. Tijelo i sabirni spremnik uređaja izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je kućište izrađeno od neosjetljivog čelika i ima velike kotače koji omogućuju jednostavan transport.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVM 60/36 -3: Opremljeno s 3 motora s puhalima
Opremljeno s 3 motora s puhalima
Tri snažna ventilatora za impresivne performanse čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
Industrijski usisavač IVM 60/36 -3: Ručno čišćenje IVM filtera
Ručno čišćenje IVM filtera
Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Industrijski usisavač IVM 60/36 -3: Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M. Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 221 / 799
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet spremnika (l) 60
Nazivna ulazna snaga (kW) 3,6
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 70 DN 50 DN 40
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 79
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 2,2
Težina bez pribora (kg) 68
Težina uklj. ambalažu (kg) 72,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1020 x 680 x 1490

Oprema

  • Glavni filter: Zvjezdasti filter
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
