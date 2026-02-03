Industrijski usisavač IVM 60/36 -3
Mobilan i robustan industrijski usisavač srednje klase s trima motorima IVM 60/36-3 za univerzalnu primjenu u industriji za sitne i krupne krute tvari. Sa zvjezdastim filtrom klase prašine M.
Dugotrajan, robustan, mobilan: naš industrijski usisavač srednje klase s trima motorima IVM 60/36-3 za univerzalno usisavanje sitnih i krupnih krutih tvari u industriji. Pouzdan uređaj radi u jednofaznom pogonu, pritom je moguće pojedinačno upravljanje svakim od 3 motora. Veliki zvjezdasti filtar klase prašine M može se jednostavno, praktično i pouzdano očistiti prijenosom. Čišćenje filtra produljuje njegov vijek trajanja i tako smanjuje trošak održavanja. Tijelo i sabirni spremnik uređaja izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je kućište izrađeno od neosjetljivog čelika i ima velike kotače koji omogućuju jednostavan transport.
Značajke i prednosti
Opremljeno s 3 motora s puhalimaTri snažna ventilatora za impresivne performanse čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
Ručno čišćenje IVM filteraRad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtromZa sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M. Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3,6
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 70 DN 50 DN 40
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|79
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|2,2
|Težina bez pribora (kg)
|68
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|72,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Oprema
- Glavni filter: Zvjezdasti filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne