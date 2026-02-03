Dugotrajan, robustan, mobilan: naš industrijski usisavač srednje klase s trima motorima IVM 60/36-3 za univerzalno usisavanje sitnih i krupnih krutih tvari u industriji. Pouzdan uređaj radi u jednofaznom pogonu, pritom je moguće pojedinačno upravljanje svakim od 3 motora. Veliki zvjezdasti filtar klase prašine M može se jednostavno, praktično i pouzdano očistiti prijenosom. Čišćenje filtra produljuje njegov vijek trajanja i tako smanjuje trošak održavanja. Tijelo i sabirni spremnik uređaja izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je kućište izrađeno od neosjetljivog čelika i ima velike kotače koji omogućuju jednostavan transport.