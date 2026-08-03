Industrijski usisavač IVM 60/36-3 *CUL
Industrijski usisavač srednje klase IVM 600/36-3 H s tri motora, okretan i robustan za univerzalnu upotrebu u industriji za fine i grube čvrste materijale.
Izdržljiv, robustan, kompaktan i mobilan: naš industrijski usisavač srednje klase IVM 60/36-3 H s 3 motora za univerzalno upijanje finih i grubih čvrstih tvari u industrijskim okruženjima. Pouzdan stroj radi u monofaznom pogonu i svaki od tri motora se može pojedinačno kontrolirati. Veliki zvjezdasti filtar u klasi prašine M može se jednostavno, udobno i pouzdano čistiti pomoću poluge tresilice. Uključuje certificirani H filter. Čišćenje filtera produljuje njegov vijek trajanja, čime se smanjuje napor održavanja. Tijelo i sabirni spremnik stroja izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je kućište izrađeno od otpornog čelika i ima velike kotače za lakši transport. Stroj je certificiran prema klasi prašine H.
Značajke i prednosti
Dust class HCjelokupni uređaj certificiran je prema DIN EN 60335-2-69 za razred prašine H. Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"Filter se čisti u jednom koraku tijekom rada. Nisko trošenje prilikom odstranjivanja prašine pomoću obratnog zračnog toka.
Opremljeno s 3 motora s puhalimaSnažan uređaj s najboljim mogućim performansama čišćenja u jednostavnom električnom mrežnom napajanju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|122 / 440
|Vakuum (mbar/kPa)
|204 / 20,4
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3,6
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|79
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|2
|Klasa prašine sekundarnog filtra
|H
|Područje filtra za sekundarni filtar (m²)
|3,5
|Težina bez pribora (kg)
|78
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|78,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Oprema
- Glavni filter: Zvjezdasti filter
- Sekundarni filter: Uložak filtera
- Pribor u opsegu isporuke: ne
Videos
Područja primjene
- Za opasnu prašinu