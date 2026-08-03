Industrijski usisavač IVM 60/36-3 *CUL

Industrijski usisavač srednje klase IVM 600/36-3 H s tri motora, okretan i robustan za univerzalnu upotrebu u industriji za fine i grube čvrste materijale.

Izdržljiv, robustan, kompaktan i mobilan: naš industrijski usisavač srednje klase IVM 60/36-3 H s 3 motora za univerzalno upijanje finih i grubih čvrstih tvari u industrijskim okruženjima. Pouzdan stroj radi u monofaznom pogonu i svaki od tri motora se može pojedinačno kontrolirati. Veliki zvjezdasti filtar u klasi prašine M može se jednostavno, udobno i pouzdano čistiti pomoću poluge tresilice. Uključuje certificirani H filter. Čišćenje filtera produljuje njegov vijek trajanja, čime se smanjuje napor održavanja. Tijelo i sabirni spremnik stroja izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je kućište izrađeno od otpornog čelika i ima velike kotače za lakši transport. Stroj je certificiran prema klasi prašine H.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 *CUL: Dust class H
Dust class H
Cjelokupni uređaj certificiran je prema DIN EN 60335-2-69 za razred prašine H. Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 *CUL: Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"
Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"
Filter se čisti u jednom koraku tijekom rada. Nisko trošenje prilikom odstranjivanja prašine pomoću obratnog zračnog toka.
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 *CUL: Opremljeno s 3 motora s puhalima
Opremljeno s 3 motora s puhalima
Snažan uređaj s najboljim mogućim performansama čišćenja u jednostavnom električnom mrežnom napajanju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 122 / 440
Vakuum (mbar/kPa) 204 / 20,4
Kapacitet spremnika (l) 60
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 3,6
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 79
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 2
Klasa prašine sekundarnog filtra H
Područje filtra za sekundarni filtar (m²) 3,5
Težina bez pribora (kg) 78
Težina uklj. ambalažu (kg) 78,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1020 x 680 x 1670

Oprema

  • Glavni filter: Zvjezdasti filter
  • Sekundarni filter: Uložak filtera
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 *CUL
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 *CUL
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 *CUL
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 *CUL
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Područja primjene
  • Za opasnu prašinu
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