Izdržljiv, robustan, kompaktan i mobilan: naš industrijski usisavač srednje klase IVM 60/36-3 H s 3 motora za univerzalno upijanje finih i grubih čvrstih tvari u industrijskim okruženjima. Pouzdan stroj radi u monofaznom pogonu i svaki od tri motora se može pojedinačno kontrolirati. Veliki zvjezdasti filtar u klasi prašine M može se jednostavno, udobno i pouzdano čistiti pomoću poluge tresilice. Uključuje certificirani H filter. Čišćenje filtera produljuje njegov vijek trajanja, čime se smanjuje napor održavanja. Tijelo i sabirni spremnik stroja izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je kućište izrađeno od otpornog čelika i ima velike kotače za lakši transport. Stroj je certificiran prema klasi prašine H.