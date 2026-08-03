Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H ACD

Snažan i robustan industrijski usisavač srednje klase s tri motora. Posebno razvijen za usisavanje većih količina fine i grube zapaljive prašine izvan zone 22.

Pouzdan i izdržljiv industrijski usisavač srednje klase IVM 60/36-3 H ACD klase prašine H za praktički univerzalno usisavanje svih vrsta zapaljivih krutih tvari izvan ATEX zone. Snažan usisavač radi s tri pojedinačno kontrolirana motora u jednofaznom načinu rada, veliki spremnik za skupljanje od 60 litara omogućuje i skupljanje većih količina. Osim H-filtera, stroj ima veliki PTFE zvjezdasti filter klase prašine M i inovativni sustav čišćenja filtera Pull and Clean za neprekidno uklanjanje prašine tijekom rada. Visokokvalitetne komponente poput spremnika za skupljanje i spremnika filtera izrađenog od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline ili vrlo robusne čelične šasije osiguravaju dugi vijek trajanja, a veliki kotači olakšavaju mukotrpno premještanje s mjesta na mjesto.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H ACD: ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinu
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinu
Za sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H ACD: Dust class H
Dust class H
Cjelokupni uređaj certificiran je prema DIN EN 60335-2-69 za razred prašine H. Za sigurno usisavanje opasnih i zapaljivih čvrstih tvari.
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H ACD: Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"
Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"
Filter se čisti u jednom koraku tijekom rada. Nisko trošenje prilikom odstranjivanja prašine pomoću obratnog zračnog toka.
Opremljeno s 3 motora s puhalima
  • Tri snažna ventilatora za impresivne performanse čišćenja.
  • Individualno kontrolirani motori znače da se usisna snaga može prilagoditi prema potrebi. 
Ima veliki zvjezdasti filter i dodatni uložak filtera
  • Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
  • Dvostupanjski sustav filtriranja i optimalni stupanj odvajanja za maksimalnu sigurnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 117 / 420
Vakuum (mbar/kPa) 201 / 20,1
Kapacitet spremnika (l) 60
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 3,6
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) do 79
Dužina kabela (m) 7,5
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 2
Klasa prašine sekundarnog filtra H
Područje filtra za sekundarni filtar (m²) 3,5
Težina bez pribora (kg) 70,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 71,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1020 x 680 x 1670

Oprema

  • Glavni filter: Zvjezdasti filter
  • Sekundarni filter: Uložak filtera
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H ACD
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H ACD
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H ACD
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H ACD
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H ACD
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Područja primjene
  • Za prikupljanje zapaljivih vrsta prašine
Pribor
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