Pouzdan i izdržljiv industrijski usisavač srednje klase IVM 60/36-3 H ACD klase prašine H za praktički univerzalno usisavanje svih vrsta zapaljivih krutih tvari izvan ATEX zone. Snažan usisavač radi s tri pojedinačno kontrolirana motora u jednofaznom načinu rada, veliki spremnik za skupljanje od 60 litara omogućuje i skupljanje većih količina. Osim H-filtera, stroj ima veliki PTFE zvjezdasti filter klase prašine M i inovativni sustav čišćenja filtera Pull and Clean za neprekidno uklanjanje prašine tijekom rada. Visokokvalitetne komponente poput spremnika za skupljanje i spremnika filtera izrađenog od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline ili vrlo robusne čelične šasije osiguravaju dugi vijek trajanja, a veliki kotači olakšavaju mukotrpno premještanje s mjesta na mjesto.