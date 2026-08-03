Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H ACD
Snažan i robustan industrijski usisavač srednje klase s tri motora. Posebno razvijen za usisavanje većih količina fine i grube zapaljive prašine izvan zone 22.
Pouzdan i izdržljiv industrijski usisavač srednje klase IVM 60/36-3 H ACD klase prašine H za praktički univerzalno usisavanje svih vrsta zapaljivih krutih tvari izvan ATEX zone. Snažan usisavač radi s tri pojedinačno kontrolirana motora u jednofaznom načinu rada, veliki spremnik za skupljanje od 60 litara omogućuje i skupljanje većih količina. Osim H-filtera, stroj ima veliki PTFE zvjezdasti filter klase prašine M i inovativni sustav čišćenja filtera Pull and Clean za neprekidno uklanjanje prašine tijekom rada. Visokokvalitetne komponente poput spremnika za skupljanje i spremnika filtera izrađenog od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline ili vrlo robusne čelične šasije osiguravaju dugi vijek trajanja, a veliki kotači olakšavaju mukotrpno premještanje s mjesta na mjesto.
Značajke i prednosti
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinuZa sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Dust class HCjelokupni uređaj certificiran je prema DIN EN 60335-2-69 za razred prašine H. Za sigurno usisavanje opasnih i zapaljivih čvrstih tvari.
Ručno čišćenje filtra "pull-and-clean"Filter se čisti u jednom koraku tijekom rada. Nisko trošenje prilikom odstranjivanja prašine pomoću obratnog zračnog toka.
Opremljeno s 3 motora s puhalima
- Tri snažna ventilatora za impresivne performanse čišćenja.
- Individualno kontrolirani motori znače da se usisna snaga može prilagoditi prema potrebi.
Ima veliki zvjezdasti filter i dodatni uložak filtera
- Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
- Dvostupanjski sustav filtriranja i optimalni stupanj odvajanja za maksimalnu sigurnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|117 / 420
|Vakuum (mbar/kPa)
|201 / 20,1
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3,6
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|do 79
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|2
|Klasa prašine sekundarnog filtra
|H
|Područje filtra za sekundarni filtar (m²)
|3,5
|Težina bez pribora (kg)
|70,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|71,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Oprema
- Glavni filter: Zvjezdasti filter
- Sekundarni filter: Uložak filtera
- Pribor u opsegu isporuke: ne
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Područja primjene
- Za prikupljanje zapaljivih vrsta prašine