Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H *CUL

Dvomotorni, mobilni i robusni industrijski usisavač srednje klase IVM 40/24-2 Lp za fine i grube čvrste tvari. Sa sustavom pražnjenja Longopac za pražnjenje bez prašine.

Izdržljiv, robustan, kompaktan i mobilan: naš dvomotorni industrijski usisavač IVM 40/24-2 srednje klase za univerzalno upijanje finih i grubih čvrstih tvari u industrijskim okruženjima. Pouzdan stroj radi u monofaznom pogonu i oba motora se mogu pojedinačno kontrolirati. Veliki PTFE zvjezdasti filtar u klasi prašine M može se čistiti jednostavno, udobno i pouzdano pomoću sustava za čišćenje filtra povuci i očisti i bez potrebe za isključivanjem usisavača. Stroj impresionira svojim sustavom pražnjenja Longopac®, koji omogućuje odlaganje usisanog materijala bez prašine. Spremnik filtra stroja izrađen je od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija izrađena od otpornog čelika i ima velike kotače za lakši transport.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H *CUL: 2 motora puhala
2 motora puhala
Velika snaga usisavanja i robusnost.
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H *CUL: Sustav odlaganja Longopac
Sustav odlaganja Longopac
Siguran, zdrav rad zahvaljujući odlaganju bez prašine.
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H *CUL: Opremljen velikim zvjezdastim filtrom
Opremljen velikim zvjezdastim filtrom
Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M. Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 100 / 360
Vakuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Kapacitet spremnika (l) 40
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,3
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 77
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,5
Težina bez pribora (kg) 47
Težina uklj. ambalažu (kg) 47,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 680 x 655 x 1435

Oprema

  • Glavni filter: Zvjezdasti filter
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H *CUL
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H *CUL
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H *CUL
Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H *CUL
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Područja primjene
  • Za manje količine krutih tvari i prašine
Pribor
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