Industrijski usisavač IVM 60/36-3 H *CUL
Dvomotorni, mobilni i robusni industrijski usisavač srednje klase IVM 40/24-2 Lp za fine i grube čvrste tvari. Sa sustavom pražnjenja Longopac za pražnjenje bez prašine.
Izdržljiv, robustan, kompaktan i mobilan: naš dvomotorni industrijski usisavač IVM 40/24-2 srednje klase za univerzalno upijanje finih i grubih čvrstih tvari u industrijskim okruženjima. Pouzdan stroj radi u monofaznom pogonu i oba motora se mogu pojedinačno kontrolirati. Veliki PTFE zvjezdasti filtar u klasi prašine M može se čistiti jednostavno, udobno i pouzdano pomoću sustava za čišćenje filtra povuci i očisti i bez potrebe za isključivanjem usisavača. Stroj impresionira svojim sustavom pražnjenja Longopac®, koji omogućuje odlaganje usisanog materijala bez prašine. Spremnik filtra stroja izrađen je od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline, dok je šasija izrađena od otpornog čelika i ima velike kotače za lakši transport.
Značajke i prednosti
2 motora puhalaVelika snaga usisavanja i robusnost.
Sustav odlaganja LongopacSiguran, zdrav rad zahvaljujući odlaganju bez prašine.
Opremljen velikim zvjezdastim filtromZa sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M. Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Kapacitet spremnika (l)
|40
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|77
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,5
|Težina bez pribora (kg)
|47
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|47,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|680 x 655 x 1435
Oprema
- Glavni filter: Zvjezdasti filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne
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Područja primjene
- Za manje količine krutih tvari i prašine