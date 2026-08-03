Industrijski usisavač IVR 100/24-2 Ef
Dvije snažne optočne turbine osiguravaju veliku usisnu snagu mobilnog industrijskog usisavača IVR 100/24-2 Ef i sigurno usisavanje velikih količina sitnih prašina opasnih za zdravlje.
Industrijski usisivač IVR 100/24-2 Ef ima pouzdanu tehnologiju filtra klase M za prašinu i dvije snažne premosne turbine s nazivnom ulaznom snagom od 2,4 kW sposoban je usisavati fine i opasne (OEL ≥ 0,1 mg/m³) strugotine i prašinu u velikim količinama. Ovaj mobilni stroj s napajanjem izmjeničnom strujom, koji ima izdržljivi džepni filtar koji se može prati i ručno čišćenje filtra za konstantno visoku usisnu snagu, savršeno je prilagođen zahtjevima industrijske primjene zahvaljujući svom robusnom dizajnu koji je jednostavan za održavanje. Spremnik od 100 litara može se isprazniti viličarom ili dizalicom – bez potrebe za uklanjanjem pogonske glave za bilo koju opciju. Ako je potrebno, otpad se također može ispustiti na mjestu pražnjenja specifičnom za kupca, kao što je podna transportna traka ili skip.
Značajke i prednosti
Praktičan, ručni poklopac za pražnjenjeZa jednostavno pražnjenje, na primjer u podne transportere ili spremnike. Praktično pražnjenje usisnog materijala koje štedi vrijeme, čak i kod velikih količina. Ušice za kran omogućuju sigurno hvatanje i pražnjenje kranom.
Posebno robustan, posebno fleksibilanS praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. S brojnim opcijama za pohranu dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatoraZa snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Praktično, ručno čišćenje filtera
- Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
- Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
- Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
- Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
- Pogodno i za velike količine prašine.
- Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|68
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,75
|Težina bez pribora (kg)
|116
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|116,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|950 x 715 x 1640
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Područja primjene
- Za velike količine sitnih strugotina
- Za velike količine prašina opasnih za zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)