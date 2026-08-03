Industrijski usisivač IVR 100/24-2 Ef ima pouzdanu tehnologiju filtra klase M za prašinu i dvije snažne premosne turbine s nazivnom ulaznom snagom od 2,4 kW sposoban je usisavati fine i opasne (OEL ≥ 0,1 mg/m³) strugotine i prašinu u velikim količinama. Ovaj mobilni stroj s napajanjem izmjeničnom strujom, koji ima izdržljivi džepni filtar koji se može prati i ručno čišćenje filtra za konstantno visoku usisnu snagu, savršeno je prilagođen zahtjevima industrijske primjene zahvaljujući svom robusnom dizajnu koji je jednostavan za održavanje. Spremnik od 100 litara može se isprazniti viličarom ili dizalicom – bez potrebe za uklanjanjem pogonske glave za bilo koju opciju. Ako je potrebno, otpad se također može ispustiti na mjestu pražnjenja specifičnom za kupca, kao što je podna transportna traka ili skip.