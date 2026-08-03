Industrijski usisavač IVR 100/24-2 Sc dizajniran je za usisavanje srednjih količina strugotine i zapaljive prašine u neeksplozivnim područjima. S nazivnom ulaznom snagom od 2,4 kW, snažno rješenje s dvije turbine na izmjenični pogon osigurava konstantno visoku usisnu snagu. To se održava na konstantnoj razini zahvaljujući perivom, izdržljivom džepnom filteru s klasom prašine M i učinkovitom ručnom čišćenju filtera. Ergonomska kolica za odlaganje olakšavaju pražnjenje spremnika od 100 l bez stvaranja velikih količina prašine i bez skidanja glave pogona, dok polietilenska vrećica s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka osigurava sigurno odlaganje usisanog otpada. Okretna šasija, tihi rad i kompaktan, robustan i izuzetno jednostavan dizajn za održavanje upotpunjuju niz značajki koje nudi ovaj usisavač na izmjenični pogon.