Industrijski usisavač IVR 100/24-2 Sc M ACD
S nazivnom ulaznom snagom od 2,4 kW, IVR 100/24-2 Sc s izmjeničnim napajanjem impresivno usisava zapaljivu prašinu i finu strugotinu. Za upotrebu u neeksplozivnim područjima.
Industrijski usisavač IVR 100/24-2 Sc M ACD dizajniran je za usisavanje srednjih količina strugotine i zapaljive prašine u neeksplozivnim područjima. S nazivnom ulaznom snagom od 2,4 kW, visokoučinkovito rješenje s dvije turbine na izmjenični pogon jamči konstantno visoku usisnu snagu. To se održava konstantnim zahvaljujući perivom, izdržljivom džepnom filteru s klasom prašine M i učinkovitom ručnom čišćenju filtera. Ergonomska kolica za odlaganje olakšavaju pražnjenje spremnika od 100 l bez stvaranja velikih količina prašine i bez skidanja glave pogona, dok polietilenska vrećica s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka osigurava sigurno odlaganje usisanog otpada. Brojne korisne značajke usisavača na izmjenični pogon zaokružene su okretnim kućištem, tihim radom te kompaktnim, robusnim i izuzetno jednostavnim dizajnom za održavanje.
Značajke i prednosti
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinuZa sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Posebno robustan, posebno fleksibilanS praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. S brojnim opcijama za pohranu dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatoraZa snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Praktično, ručno čišćenje filtera
- Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
- Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
- Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
- Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
- Pogodno i za velike količine prašine.
- Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|68
|Dužina kabela (m)
|10
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,75
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|103
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|103,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|915 x 760 x 1580
Oprema
- Glavni filter: Džepni filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne
Videos
Područja primjene
- Za srednje do velike količine sitnih i krupnih strugotina