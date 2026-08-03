Industrijski usisavač IVR 100/24-2 Sc M ACD

S nazivnom ulaznom snagom od 2,4 kW, IVR 100/24-2 Sc s izmjeničnim napajanjem impresivno usisava zapaljivu prašinu i finu strugotinu. Za upotrebu u neeksplozivnim područjima.

Industrijski usisavač IVR 100/24-2 Sc M ACD dizajniran je za usisavanje srednjih količina strugotine i zapaljive prašine u neeksplozivnim područjima. S nazivnom ulaznom snagom od 2,4 kW, visokoučinkovito rješenje s dvije turbine na izmjenični pogon jamči konstantno visoku usisnu snagu. To se održava konstantnim zahvaljujući perivom, izdržljivom džepnom filteru s klasom prašine M i učinkovitom ručnom čišćenju filtera. Ergonomska kolica za odlaganje olakšavaju pražnjenje spremnika od 100 l bez stvaranja velikih količina prašine i bez skidanja glave pogona, dok polietilenska vrećica s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka osigurava sigurno odlaganje usisanog otpada. Brojne korisne značajke usisavača na izmjenični pogon zaokružene su okretnim kućištem, tihim radom te kompaktnim, robusnim i izuzetno jednostavnim dizajnom za održavanje.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR 100/24-2 Sc M ACD: ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinu
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinu
Za sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Industrijski usisavač IVR 100/24-2 Sc M ACD: Posebno robustan, posebno fleksibilan
Posebno robustan, posebno fleksibilan
S praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. S brojnim opcijama za pohranu dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Industrijski usisavač IVR 100/24-2 Sc M ACD: Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Praktično, ručno čišćenje filtera
  • Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
  • Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
  • Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
  • Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
  • Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 68
Dužina kabela (m) 10
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,75
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 103
Težina uklj. ambalažu (kg) 103,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 915 x 760 x 1580

Oprema

  • Glavni filter: Džepni filter
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVR 100/24-2 Sc M ACD
Industrijski usisavač IVR 100/24-2 Sc M ACD
Industrijski usisavač IVR 100/24-2 Sc M ACD
Industrijski usisavač IVR 100/24-2 Sc M ACD
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Područja primjene
  • Za srednje do velike količine sitnih i krupnih strugotina
Pribor
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