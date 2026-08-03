Industrijski usisavač IVR 100/24-2 Sc M ACD dizajniran je za usisavanje srednjih količina strugotine i zapaljive prašine u neeksplozivnim područjima. S nazivnom ulaznom snagom od 2,4 kW, visokoučinkovito rješenje s dvije turbine na izmjenični pogon jamči konstantno visoku usisnu snagu. To se održava konstantnim zahvaljujući perivom, izdržljivom džepnom filteru s klasom prašine M i učinkovitom ručnom čišćenju filtera. Ergonomska kolica za odlaganje olakšavaju pražnjenje spremnika od 100 l bez stvaranja velikih količina prašine i bez skidanja glave pogona, dok polietilenska vrećica s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka osigurava sigurno odlaganje usisanog otpada. Brojne korisne značajke usisavača na izmjenični pogon zaokružene su okretnim kućištem, tihim radom te kompaktnim, robusnim i izuzetno jednostavnim dizajnom za održavanje.