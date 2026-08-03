IVR 100/30 Ef mobilni industrijski usisavač s okretnim momentom posebno je dizajniran za performanse, robusnost i jednostavnost korištenja kako bi ispunio najzahtjevnije industrijske zahtjeve. Sa zavarenim priključnim jedinicama za viličar, ušicama za dizalicu, poklopcem za pražnjenje i ergonomskim kolicima za spuštanje, postoje različite mogućnosti za praktično pražnjenje spremnika od 100 l bez potrebe za uklanjanjem pogonske glave. To znači da se velike količine krutih tvari, poput finih, grubih i opasnih strugotina i prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³), pijeska ili abraziva za pjeskarenje, mogu brzo i jednostavno zbrinuti. Sustav filtra klase M za prašinu s izdržljivim džepnim filtrom koji se može prati i ručnim čišćenjem filtra jamči sigurno usisavanje uz stalno visoku snagu usisavanja u svakom trenutku. To je osigurano snažnim, energetski učinkovitim bočnim kanalnim puhalom (IE2) i direktno pogonjenim motorom koji zahtijeva malo održavanja s nazivnom ulaznom snagom od 3 kW, koji je također dizajniran za kontinuiranu upotrebu.