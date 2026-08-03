Industrijski usisavač IVR 100/30 Ef

Robustan industrijski usisavač IVR 100/30 Ef. Za mobilno i stacionarno usisavanje krutih tvari – od sitnih strugotina preko prašina opasnih za zdravlje do pijeska i šljunka.

IVR 100/30 Ef mobilni industrijski usisavač s okretnim momentom posebno je dizajniran za performanse, robusnost i jednostavnost korištenja kako bi ispunio najzahtjevnije industrijske zahtjeve. Sa zavarenim priključnim jedinicama za viličar, ušicama za dizalicu, poklopcem za pražnjenje i ergonomskim kolicima za spuštanje, postoje različite mogućnosti za praktično pražnjenje spremnika od 100 l bez potrebe za uklanjanjem pogonske glave. To znači da se velike količine krutih tvari, poput finih, grubih i opasnih strugotina i prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³), pijeska ili abraziva za pjeskarenje, mogu brzo i jednostavno zbrinuti. Sustav filtra klase M za prašinu s izdržljivim džepnim filtrom koji se može prati i ručnim čišćenjem filtra jamči sigurno usisavanje uz stalno visoku snagu usisavanja u svakom trenutku. To je osigurano snažnim, energetski učinkovitim bočnim kanalnim puhalom (IE2) i direktno pogonjenim motorom koji zahtijeva malo održavanja s nazivnom ulaznom snagom od 3 kW, koji je također dizajniran za kontinuiranu upotrebu.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR 100/30 Ef: Praktičan, ručni poklopac za pražnjenje
Praktičan, ručni poklopac za pražnjenje
Za jednostavno pražnjenje, na primjer u podne transportere ili spremnike. Praktično pražnjenje usisnog materijala koje štedi vrijeme, čak i kod velikih količina. Ušice za kran omogućuju sigurno hvatanje i pražnjenje kranom.
Industrijski usisavač IVR 100/30 Ef: Posebno robustan, posebno fleksibilan
Posebno robustan, posebno fleksibilan
S praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. S brojnim opcijama za pohranu dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Industrijski usisavač IVR 100/30 Ef: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Sa snagom od 3 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimalno prilagođen za mobilnu upotrebu u radu u više smjena.
Praktično, ručno čišćenje filtera
  • Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
  • Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
  • Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
  • Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
  • Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 88 / 315
Vakuum (mbar/kPa) 260 / 26
Kapacitet spremnika (l) 100
Nazivna ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 62
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,75
Težina bez pribora (kg) 172
Težina uklj. ambalažu (kg) 172,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 950 x 715 x 1985
Industrijski usisavač IVR 100/30 Ef
Industrijski usisavač IVR 100/30 Ef
Industrijski usisavač IVR 100/30 Ef
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Područja primjene
  • Za velike količine sitnih prašina opasnih za zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
  • Za velike količine krutih tvari kao što su sitne i krupne strugotine, pijesak, šljunak
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