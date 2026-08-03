Industrijski usisavač IVR 100/30 Ef
Robustan industrijski usisavač IVR 100/30 Ef. Za mobilno i stacionarno usisavanje krutih tvari – od sitnih strugotina preko prašina opasnih za zdravlje do pijeska i šljunka.
IVR 100/30 Ef mobilni industrijski usisavač s okretnim momentom posebno je dizajniran za performanse, robusnost i jednostavnost korištenja kako bi ispunio najzahtjevnije industrijske zahtjeve. Sa zavarenim priključnim jedinicama za viličar, ušicama za dizalicu, poklopcem za pražnjenje i ergonomskim kolicima za spuštanje, postoje različite mogućnosti za praktično pražnjenje spremnika od 100 l bez potrebe za uklanjanjem pogonske glave. To znači da se velike količine krutih tvari, poput finih, grubih i opasnih strugotina i prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³), pijeska ili abraziva za pjeskarenje, mogu brzo i jednostavno zbrinuti. Sustav filtra klase M za prašinu s izdržljivim džepnim filtrom koji se može prati i ručnim čišćenjem filtra jamči sigurno usisavanje uz stalno visoku snagu usisavanja u svakom trenutku. To je osigurano snažnim, energetski učinkovitim bočnim kanalnim puhalom (IE2) i direktno pogonjenim motorom koji zahtijeva malo održavanja s nazivnom ulaznom snagom od 3 kW, koji je također dizajniran za kontinuiranu upotrebu.
Značajke i prednosti
Praktičan, ručni poklopac za pražnjenjeZa jednostavno pražnjenje, na primjer u podne transportere ili spremnike. Praktično pražnjenje usisnog materijala koje štedi vrijeme, čak i kod velikih količina. Ušice za kran omogućuju sigurno hvatanje i pražnjenje kranom.
Posebno robustan, posebno fleksibilanS praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. S brojnim opcijama za pohranu dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 3 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimalno prilagođen za mobilnu upotrebu u radu u više smjena.
Praktično, ručno čišćenje filtera
- Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
- Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
- Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
- Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
- Pogodno i za velike količine prašine.
- Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|62
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,75
|Težina bez pribora (kg)
|172
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|172,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|950 x 715 x 1985
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Područja primjene
- Za velike količine sitnih prašina opasnih za zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Za velike količine krutih tvari kao što su sitne i krupne strugotine, pijesak, šljunak