Robusni industrijski usisavač IVR 100/30 Sc H ACD prikladan je za mobilnu i stacionarnu upotrebu u neeksplozivnim područjima i može se nositi s teškim primjenama u radu u tri smjene. Trofazni AC usisivač s filtarom klase M prašine prikladan je za usisavanje srednjih količina finih, zapaljivih i opasnih (OEL ≥ 0,1 mg/m³) strugotina i prašine, velikih strugotina, pijeska ili abraziva za pjeskarenje. Zahvaljujući ručnom čišćenju filtra perivog, izdržljivog džepnog filtra s konstantno visokom usisnom snagom i dizajnom koji je jednostavan za održavanje, usisavač ispunjava druge važne industrijske zahtjeve, dok tijekom rada održava niske razine buke. Ergonomska kolica za odlaganje i polietilenska vrećica s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka osiguravaju jednostavno, sigurno i bez prašine pražnjenje kotrljajućeg spremnika od 100 l. Motor s izravnim pogonom, laganim trošenjem s nazivnom ulaznom snagom od 3 kW i snažnim, energetski učinkovitim bočnim kanalnim puhalom (IE2) s optimiziranom geometrijom kotača za visoke vakuume osigurava tihu razinu buke tijekom rada s visokom usisnom snagom.