Industrijski usisavač IVR 100/30 Sc M ACD
IVR 100/30 Sc M ACD za mobilno i stacionarno usisavanje srednjih količina finih, grubih, zapaljivih i opasnih krutih materijala u neeksplozivnim područjima.
Robusni industrijski usisavač IVR 100/30 Sc M ACD prikladan je za mobilnu i stacionarnu upotrebu u neeksplozivnim područjima te može podnijeti teške zadatke u radu u tri smjene. Trofazni AC usisavač s filterom klase prašine M prikladan je za usisavanje srednjih količina fine, zapaljive i opasne (OEL ≥ 0,1 mg/m³) strugotine i prašine, velikih strugotina, pijeska ili abrazivnog materijala za pjeskarenje. Zahvaljujući ručnom čišćenju filtera perivog, izdržljivog džepnog filtera s konstantno visokom usisnom snagom i dizajnu koji je jednostavan za održavanje, usisavač ispunjava i druge važne industrijske zahtjeve uz održavanje niske razine buke tijekom rada. Ergonomska kolica za odlaganje i polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka osiguravaju jednostavno, sigurno i bezprašno pražnjenje spremnika od 100 l. Izravno pogonjen motor s niskim trošenjem nazivne ulazne snage 3 kW i snažno, energetski učinkovito puhalo s bočnim kanalom (IE2) s optimiziranom geometrijom kotača za visoke usise osiguravaju tihe razine buke tijekom rada s visokom usisnom snagom.
Značajke i prednosti
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinuZa sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Posebno robustan, posebno fleksibilanS praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. S brojnim opcijama za pohranu dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 3 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimalno prilagođen za mobilnu upotrebu u radu u više smjena.
Praktično, ručno čišćenje filtera
- Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
- Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
- Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
- Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
- Pogodno i za velike količine prašine.
- Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|62
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,75
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|159
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|159,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|915 x 760 x 1975
Oprema
- Glavni filter: Džepni filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne
Videos
Područja primjene
- Za velike količine sitnih prašina opasnih za zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Za velike količine krutih tvari kao što su sitne i krupne strugotine, pijesak, šljunak