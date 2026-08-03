Robusni industrijski usisavač IVR 100/30 Sc M ACD prikladan je za mobilnu i stacionarnu upotrebu u neeksplozivnim područjima te može podnijeti teške zadatke u radu u tri smjene. Trofazni AC usisavač s filterom klase prašine M prikladan je za usisavanje srednjih količina fine, zapaljive i opasne (OEL ≥ 0,1 mg/m³) strugotine i prašine, velikih strugotina, pijeska ili abrazivnog materijala za pjeskarenje. Zahvaljujući ručnom čišćenju filtera perivog, izdržljivog džepnog filtera s konstantno visokom usisnom snagom i dizajnu koji je jednostavan za održavanje, usisavač ispunjava i druge važne industrijske zahtjeve uz održavanje niske razine buke tijekom rada. Ergonomska kolica za odlaganje i polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka osiguravaju jednostavno, sigurno i bezprašno pražnjenje spremnika od 100 l. Izravno pogonjen motor s niskim trošenjem nazivne ulazne snage 3 kW i snažno, energetski učinkovito puhalo s bočnim kanalom (IE2) s optimiziranom geometrijom kotača za visoke usise osiguravaju tihe razine buke tijekom rada s visokom usisnom snagom.