Industrijski usisavač IVR 100/40-Pp Sc s višestupanjskim pogonom na komprimirani zrak stvara iznimno visok vakuum. Kao rezultat, prašina, pa čak i tvari slične tijestu, mogu se prenositi na veće udaljenosti. Pneumatski usisavač opremljen je vrlo učinkovitim džepnim filtrom, koji također pouzdano filtrira finu prašinu. Džepni filtar dostupan je u verziji od 1,75 m². Polietilenska vrećica i crijevo za kompenzaciju tlaka osiguravaju minimalnu prašinu pri pražnjenju. Spremnik od 100 litara ima praktičan mehanizam za spuštanje, koji također osigurava jednostavan nastavak rada.