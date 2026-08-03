Industrijski usisavač IVR 100/40-Pp Sc

IVR 100/40-Pp Sc: industrijski usisavač na komprimirani zrak za usisavanje prašine ili materijala poput paste na velikim udaljenostima. S džepnim filterom.

Industrijski usisavač IVR 100/40-Pp Sc s višestupanjskim pogonom na komprimirani zrak stvara iznimno visok vakuum. Kao rezultat, prašina, pa čak i tvari slične tijestu, mogu se prenositi na veće udaljenosti. Pneumatski usisavač opremljen je vrlo učinkovitim džepnim filtrom, koji također pouzdano filtrira finu prašinu. Džepni filtar dostupan je u verziji od 1,75 m². Polietilenska vrećica i crijevo za kompenzaciju tlaka osiguravaju minimalnu prašinu pri pražnjenju. Spremnik od 100 litara ima praktičan mehanizam za spuštanje, koji također osigurava jednostavan nastavak rada.

Značajke i prednosti
Sustav pražnjenja s PE vrećom uz nisku razinu prašine
  • Pražnjenje uz nisku razinu prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crijevu za izjednačenje tlaka.
  • Jednostavno i sigurno zbrinjavanje prašine zahvaljujući PE vreći.
Ručni mehanizam za trešenje za jednostavno čišćenje filtera
  • Redovito aktiviranje ručice za trešnju za konstantno veliku usisnu snagu.
Tih rad
  • Tihi rad zahvaljujući zbog zvučno izolirane pogonske jedinice.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina zraka (l/s/m³/h) 95 / 341
Vakuum (mbar/kPa) 500 / 50
Kapacitet spremnika (l) 100
Nazivna ulazna snaga (kW) 4
Vrsta usisavanja Pneumatski
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 55 - 80
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,75
Težina bez pribora (kg) 101
Težina uklj. ambalažu (kg) 104,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 915 x 760 x 1620
Industrijski usisavač IVR 100/40-Pp Sc
Industrijski usisavač IVR 100/40-Pp Sc
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