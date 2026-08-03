Industrijski usisavač IVR 100/40-Pp Sc
IVR 100/40-Pp Sc: industrijski usisavač na komprimirani zrak za usisavanje prašine ili materijala poput paste na velikim udaljenostima. S džepnim filterom.
Industrijski usisavač IVR 100/40-Pp Sc s višestupanjskim pogonom na komprimirani zrak stvara iznimno visok vakuum. Kao rezultat, prašina, pa čak i tvari slične tijestu, mogu se prenositi na veće udaljenosti. Pneumatski usisavač opremljen je vrlo učinkovitim džepnim filtrom, koji također pouzdano filtrira finu prašinu. Džepni filtar dostupan je u verziji od 1,75 m². Polietilenska vrećica i crijevo za kompenzaciju tlaka osiguravaju minimalnu prašinu pri pražnjenju. Spremnik od 100 litara ima praktičan mehanizam za spuštanje, koji također osigurava jednostavan nastavak rada.
Značajke i prednosti
Sustav pražnjenja s PE vrećom uz nisku razinu prašine
- Pražnjenje uz nisku razinu prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crijevu za izjednačenje tlaka.
- Jednostavno i sigurno zbrinjavanje prašine zahvaljujući PE vreći.
Ručni mehanizam za trešenje za jednostavno čišćenje filtera
- Redovito aktiviranje ručice za trešnju za konstantno veliku usisnu snagu.
Tih rad
- Tihi rad zahvaljujući zbog zvučno izolirane pogonske jedinice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|95 / 341
|Vakuum (mbar/kPa)
|500 / 50
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|4
|Vrsta usisavanja
|Pneumatski
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|55 - 80
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,75
|Težina bez pribora (kg)
|101
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|104,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|915 x 760 x 1620