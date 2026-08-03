Super kompaktna klasa za korištenje u neeksplozivnim područjima! Unatoč velikom volumenu punjenja, IVR 100/40 Sc H ACD ima relativno mali trag, što ga čini idealnim za upotrebu u proizvodnim halama s ograničenim prostorom. Unutarnji pojačani džepni filtar (filtar za prašinu klase M) s velikom površinom filtra (1,75 m²) i učinkovitim čišćenjem filtra, kao i sustavom predodvajanja poput ciklona, ​​osiguravaju pouzdano prikupljanje fine, pa čak i zapaljive prašine. Crijevo za kompenzaciju tlaka i donji držač osiguravaju usisavanje s malo prašine izravno u vreću za otpad. Spremnik je povezan s usisavačem putem mehanizma za spuštanje kojim se može upravljati u uspravnom položaju radi dodatne pogodnosti. Buka koju stvara stroj održava se na ugodnoj razini zahvaljujući integriranom prigušivaču. Robusni dizajn i puhalo s bočnim kanalom bez habanja osiguravaju dug životni vijek – čak i pri kontinuiranoj industrijskoj uporabi.