Industrijski usisavač IVR 100/40 Sc H ACD

IVR 100/40 Sc H ACD osigurava veliki volumen punjenja za relativno mali podni prostor. Prikladno za usisavanje zapaljive prašine. Za ugradnju u neeksplozivnim područjima.

Super kompaktna klasa za korištenje u neeksplozivnim područjima! Unatoč velikom volumenu punjenja, IVR 100/40 Sc H ACD ima relativno mali trag, što ga čini idealnim za upotrebu u proizvodnim halama s ograničenim prostorom. Unutarnji pojačani džepni filtar (filtar za prašinu klase M) s velikom površinom filtra (1,75 m²) i učinkovitim čišćenjem filtra, kao i sustavom predodvajanja poput ciklona, ​​osiguravaju pouzdano prikupljanje fine, pa čak i zapaljive prašine. Crijevo za kompenzaciju tlaka i donji držač osiguravaju usisavanje s malo prašine izravno u vreću za otpad. Spremnik je povezan s usisavačem putem mehanizma za spuštanje kojim se može upravljati u uspravnom položaju radi dodatne pogodnosti. Buka koju stvara stroj održava se na ugodnoj razini zahvaljujući integriranom prigušivaču. Robusni dizajn i puhalo s bočnim kanalom bez habanja osiguravaju dug životni vijek – čak i pri kontinuiranoj industrijskoj uporabi.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR 100/40 Sc H ACD: ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinu
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinu
Za sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Industrijski usisavač IVR 100/40 Sc H ACD: Posebno robustan, posebno fleksibilan
Posebno robustan, posebno fleksibilan
S praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. S brojnim opcijama za pohranu dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Industrijski usisavač IVR 100/40 Sc H ACD: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Sa snagom od 4 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimalno prilagođen za mobilnu upotrebu u radu u više smjena.
Praktično, ručno čišćenje filtera
  • Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
  • Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
  • Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
  • Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
  • Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 138 / 495
Vakuum (mbar/kPa) 140 / 14
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 4,7
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 71
Dužina kabela (m) 7,5
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,75
Klasa prašine sekundarnog filtra H
Područje filtra za sekundarni filtar (m²) 3
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 205
Težina uklj. ambalažu (kg) 205,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 855 x 760 x 2380

Oprema

  • Glavni filter: Džepni filter
  • Sekundarni filter: Uložak filtera
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVR 100/40 Sc H ACD
Industrijski usisavač IVR 100/40 Sc H ACD
Industrijski usisavač IVR 100/40 Sc H ACD
Industrijski usisavač IVR 100/40 Sc H ACD
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