Industrijski usisavač IVR 100/40 Sc M ACD
IVR 100/40 Sc M ACD pruža veliki volumen punjenja za relativno malu površinu poda. Pogodan za usisavanje zapaljive prašine. Za ugradnju u neeksplozivnim područjima.
Super kompaktna klasa za upotrebu u neeksplozivnim područjima! Unatoč velikom volumenu punjenja, IVR 100/40 Sc M ACD ima relativno mali otisak, što ga čini idealnim za upotrebu u proizvodnim halama s ograničenim prostorom. Unutarnji ojačani džepni filter (klasa filtera za prašinu M) s velikom površinom filtera (1,75 m²) i učinkovitim čišćenjem filtera, kao i sustav predseparacije sličan ciklonu, osiguravaju pouzdano sakupljanje fine, pa čak i zapaljive prašine. Crijevo za kompenzaciju tlaka i držač osiguravaju usisavanje s malo prašine izravno u vreću za odlaganje. Spremnik je spojen na usisavač putem mehanizma za spuštanje koji se može koristiti u uspravnom položaju za dodatnu udobnost. Buka koju stvara stroj održava se na ugodnoj razini zahvaljujući integriranom prigušivaču. Robusni dizajn i bočni kanalski ventilator koji se ne troši osiguravaju dug vijek trajanja - čak i u kontinuiranoj industrijskoj upotrebi.
Značajke i prednosti
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinuZa sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Posebno robustan, posebno fleksibilanS praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. S brojnim opcijama za pohranu dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 4 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimalno prilagođen za mobilnu upotrebu u radu u više smjena.
Praktično, ručno čišćenje filtera
- Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
- Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
- Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
- Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
- Pogodno i za velike količine prašine.
- Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Vakuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|4,7
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|71
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,75
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|184
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|184,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|915 x 760 x 2095
Oprema
- Glavni filter: Džepni filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne