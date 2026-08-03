Super kompaktna klasa za upotrebu u neeksplozivnim područjima! Unatoč velikom volumenu punjenja, IVR 100/40 Sc M ACD ima relativno mali otisak, što ga čini idealnim za upotrebu u proizvodnim halama s ograničenim prostorom. Unutarnji ojačani džepni filter (klasa filtera za prašinu M) s velikom površinom filtera (1,75 m²) i učinkovitim čišćenjem filtera, kao i sustav predseparacije sličan ciklonu, osiguravaju pouzdano sakupljanje fine, pa čak i zapaljive prašine. Crijevo za kompenzaciju tlaka i držač osiguravaju usisavanje s malo prašine izravno u vreću za odlaganje. Spremnik je spojen na usisavač putem mehanizma za spuštanje koji se može koristiti u uspravnom položaju za dodatnu udobnost. Buka koju stvara stroj održava se na ugodnoj razini zahvaljujući integriranom prigušivaču. Robusni dizajn i bočni kanalski ventilator koji se ne troši osiguravaju dug vijek trajanja - čak i u kontinuiranoj industrijskoj upotrebi.