Sa sustavom filtra klase L za sigurno usisavanje finih i grubih strugotina i prašine, pijeska ili abraziva za pjeskarenje, robusni industrijski usisavač IVR 100/60 Ef s okretnim momentom koji zahtijeva malo održavanja impresivan je u teškim industrijskim primjenama. Njegov izdržljivi džepni filtar koji se može prati i čišćenje filtra pomoću ručnog mehanizma za trešenje osiguravaju stalnu visoku snagu usisavanja. Snažno, energetski učinkovito bočno kanalno puhalo (IE2) za visoke vakuume jamči maksimalnu snagu usisavanja, dok je motor koji zahtijeva malo održavanja s nazivnom ulaznom snagom od 6 kW posebno dizajniran za kontinuiranu upotrebu. Za dodatnu pogodnost prilikom pražnjenja industrijskog usisavača, koji se može koristiti za stacionarne ili mobilne primjene, postoji poklopac za pražnjenje koji se može koristiti s viličarom bez potrebe za uklanjanjem pogonske glave. Još jedna značajka laka za korištenje je niska radna buka. Usisni otpad može se isprazniti i ručno na mjestu pražnjenja određenom kupcu.