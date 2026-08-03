Industrijski usisavač IVR 100/60 Ef
Velike količine pijeska, šljunka i sitnih strugotina glavno je područje primjene mobilnog industrijskog usisavača IVR 100/60 Ef. Idealan za neprekidan rad u industrijskim primjenama.
Sa sustavom filtra klase L za sigurno usisavanje finih i grubih strugotina i prašine, pijeska ili abraziva za pjeskarenje, robusni industrijski usisavač IVR 100/60 Ef s okretnim momentom koji zahtijeva malo održavanja impresivan je u teškim industrijskim primjenama. Njegov izdržljivi džepni filtar koji se može prati i čišćenje filtra pomoću ručnog mehanizma za trešenje osiguravaju stalnu visoku snagu usisavanja. Snažno, energetski učinkovito bočno kanalno puhalo (IE2) za visoke vakuume jamči maksimalnu snagu usisavanja, dok je motor koji zahtijeva malo održavanja s nazivnom ulaznom snagom od 6 kW posebno dizajniran za kontinuiranu upotrebu. Za dodatnu pogodnost prilikom pražnjenja industrijskog usisavača, koji se može koristiti za stacionarne ili mobilne primjene, postoji poklopac za pražnjenje koji se može koristiti s viličarom bez potrebe za uklanjanjem pogonske glave. Još jedna značajka laka za korištenje je niska radna buka. Usisni otpad može se isprazniti i ručno na mjestu pražnjenja određenom kupcu.
Značajke i prednosti
Praktičan, ručni poklopac za pražnjenjeZa jednostavno pražnjenje, na primjer u podne transportere ili spremnike. Praktično pražnjenje usisnog materijala koje štedi vrijeme, čak i kod velikih količina. Ušice za kran omogućuju sigurno hvatanje i pražnjenje kranom.
Posebno robustan, posebno fleksibilanS praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. S brojnim opcijama za pohranu dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 6 kW i mekim pokretanjem za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimalno prilagođen za mobilnu upotrebu u radu u više smjena.
Praktično, ručno čišćenje filtera
- Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
- Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
- Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
- Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
- Pogodno i za velike količine prašine.
- Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|175 / 630
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|6
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,75
|Težina bez pribora (kg)
|250
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|250,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1670 x 760 x 1840
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Područja primjene
- Za velike količine krutih tvari kao što su sitne i krupne strugotine, pijesak, šljunak