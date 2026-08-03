Industrijski usisavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Snažan industrijski usisavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD za usisavanje fine prašine. Idealan za održavanje čistoće u radionicama i proizvodnim halama.
Iznimno nizak i kompaktan industrijski usisavač početne klase IVR 35/24-2 Sc Me M ACD s filterskom tehnologijom klase prašine M, koja osigurava sigurno usisavanje malih količina fine strugotine, kao i zapaljive i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustan dizajn i mali otisak usisavača osiguravaju dug vijek trajanja u teškim svakodnevnim operacijama u industrijskim okruženjima. S dva snažna bypass motora, stroj je idealan za održavanje čišćenja u radionicama ili proizvodnim halama. Unutarnji ojačani džepni filter s velikom površinom filtera (1,4 m²) i učinkovitim čišćenjem filtera, kao i sustav predseparacije sličan ciklonu, osiguravaju pouzdano usisavanje fine prašine. Spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelika spojen je na usisavač pomoću praktičnog i jednostavnog mehanizma za spuštanje. Inteligentno prigušivanje zvuka smanjuje buku rada bez kompromisa u pogledu performansi. Zahvaljujući visokokvalitetnim kotačima i malim dimenzijama, IVR 35/24-2 Sc Me M ACD impresionira izvrsnom upravljivošću i maksimalnom svestranošću.
Značajke i prednosti
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinuZa sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Posebno robustan, posebno fleksibilanS praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. Unatoč vrlo kompaktnom dizajnu, nudi brojne mogućnosti za nošenje dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatoraZa snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Praktično, ručno čišćenje filtera
- Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
- Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
- Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
- Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
- Za sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine.
- Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|35
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|68
|Dužina kabela (m)
|10
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,4
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|53
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|54,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|740 x 580 x 1105
Oprema
- Glavni filter: Džepni filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne
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Područja primjene
- Za male količine zapaljivih prašina opasnih za zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)