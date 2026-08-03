Industrijski usisavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD

Snažan industrijski usisavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD za usisavanje fine prašine. Idealan za održavanje čistoće u radionicama i proizvodnim halama.

Iznimno nizak i kompaktan industrijski usisavač početne klase IVR 35/24-2 Sc Me M ACD s filterskom tehnologijom klase prašine M, koja osigurava sigurno usisavanje malih količina fine strugotine, kao i zapaljive i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustan dizajn i mali otisak usisavača osiguravaju dug vijek trajanja u teškim svakodnevnim operacijama u industrijskim okruženjima. S dva snažna bypass motora, stroj je idealan za održavanje čišćenja u radionicama ili proizvodnim halama. Unutarnji ojačani džepni filter s velikom površinom filtera (1,4 m²) i učinkovitim čišćenjem filtera, kao i sustav predseparacije sličan ciklonu, osiguravaju pouzdano usisavanje fine prašine. Spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelika spojen je na usisavač pomoću praktičnog i jednostavnog mehanizma za spuštanje. Inteligentno prigušivanje zvuka smanjuje buku rada bez kompromisa u pogledu performansi. Zahvaljujući visokokvalitetnim kotačima i malim dimenzijama, IVR 35/24-2 Sc Me M ACD impresionira izvrsnom upravljivošću i maksimalnom svestranošću.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinu
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinu
Za sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Industrijski usisavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: Posebno robustan, posebno fleksibilan
Posebno robustan, posebno fleksibilan
S praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. Unatoč vrlo kompaktnom dizajnu, nudi brojne mogućnosti za nošenje dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Industrijski usisavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Praktično, ručno čišćenje filtera
  • Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
  • Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
  • Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
  • Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
  • Za sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine.
  • Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 144 / 520
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23
Kapacitet spremnika (l) 35
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 68
Dužina kabela (m) 10
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,4
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 53
Težina uklj. ambalažu (kg) 54,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 740 x 580 x 1105

Oprema

  • Glavni filter: Džepni filter
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Industrijski usisavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Industrijski usisavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Industrijski usisavač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
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Područja primjene
  • Za male količine zapaljivih prašina opasnih za zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
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