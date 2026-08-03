Iznimno nizak i kompaktan industrijski usisavač početne klase IVR 35/24-2 Sc Me M ACD s filterskom tehnologijom klase prašine M, koja osigurava sigurno usisavanje malih količina fine strugotine, kao i zapaljive i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustan dizajn i mali otisak usisavača osiguravaju dug vijek trajanja u teškim svakodnevnim operacijama u industrijskim okruženjima. S dva snažna bypass motora, stroj je idealan za održavanje čišćenja u radionicama ili proizvodnim halama. Unutarnji ojačani džepni filter s velikom površinom filtera (1,4 m²) i učinkovitim čišćenjem filtera, kao i sustav predseparacije sličan ciklonu, osiguravaju pouzdano usisavanje fine prašine. Spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelika spojen je na usisavač pomoću praktičnog i jednostavnog mehanizma za spuštanje. Inteligentno prigušivanje zvuka smanjuje buku rada bez kompromisa u pogledu performansi. Zahvaljujući visokokvalitetnim kotačima i malim dimenzijama, IVR 35/24-2 Sc Me M ACD impresionira izvrsnom upravljivošću i maksimalnom svestranošću.