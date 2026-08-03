Industrijski usisavač IVR 40/30 Sc M ACD
Industrijski usisavač IVR 40/30 Sc M ACD: Idealan za finu i zapaljivu prašinu u neeksplozivnim proizvodnim prostorima i na proizvodnim strojevima.
Industrijski usisavač IVR 40/30 Sc M ACD za upotrebu u neeksplozivnim područjima ima bočni kanalski ventilator koji se ne troši, što ga čini idealnim za kontinuiranu upotrebu u proizvodnim okruženjima. Pouzdano usisavanje fine, pa čak i zapaljive prašine jamči unutarnji ojačani džepni filter (klasa filtera za prašinu M) s velikom površinom filtera (1,75 m²), učinkovitim čišćenjem filtera i ciklonskim sustavom predseparacije. Spremnik ima jednostavan mehanizam za spuštanje. Zahvaljujući integriranom prigušivaču, buka pri radu smanjena je na minimum. Robusni dizajn obećava dugi vijek trajanja - čak i u teškim industrijskim svakodnevnim uvjetima rada.
Značajke i prednosti
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinuZa sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Posebno robustan, posebno fleksibilanS praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. Unatoč vrlo kompaktnom dizajnu, nudi brojne mogućnosti za nošenje dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 3 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimalno prilagođen za mobilnu upotrebu u radu u više smjena.
Praktično, ručno čišćenje filtera
- Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
- Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
- Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
- Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
- Pogodno i za velike količine prašine.
- Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Kapacitet spremnika (l)
|40
|Materijal spremnika
|Željezo
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|62
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,75
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|123
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|123,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|855 x 715 x 1530
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Područja primjene
- Za male količine zapaljivih prašina opasnih za zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)