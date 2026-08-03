Industrijski usisavač IVR 40/30 Sc M ACD za upotrebu u neeksplozivnim područjima ima bočni kanalski ventilator koji se ne troši, što ga čini idealnim za kontinuiranu upotrebu u proizvodnim okruženjima. Pouzdano usisavanje fine, pa čak i zapaljive prašine jamči unutarnji ojačani džepni filter (klasa filtera za prašinu M) s velikom površinom filtera (1,75 m²), učinkovitim čišćenjem filtera i ciklonskim sustavom predseparacije. Spremnik ima jednostavan mehanizam za spuštanje. Zahvaljujući integriranom prigušivaču, buka pri radu smanjena je na minimum. Robusni dizajn obećava dugi vijek trajanja - čak i u teškim industrijskim svakodnevnim uvjetima rada.