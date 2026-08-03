Za upotrebu u neeksplozivnim područjima: glavna namjena industrijskog usisavača IVR 60/24-2 Sc H ACD nazivne ulazne snage od 2,4 kW je sigurno usisavanje zapaljive i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³) i fine strugotine. S AC ulazom i učinkovitom tehnologijom filtera klase prašine H, ovaj okretni industrijski usisavač opremljen je perivim, izdržljivim džepnim filterom sa zavarenim šavovima i učinkovitim ručnim čišćenjem filtera. To osigurava da se usisna snaga preko dvije bypass turbine održava na konstantno visokoj razini. S volumenom spremnika od 60 litara, stroj je savršen za manje količine. Polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka osigurava pražnjenje s malo prašine i sigurno odlaganje usisanog otpada, dok kolica za odlaganje eliminiraju potrebu za uklanjanjem pogonske glave. Pogonska jedinica s prigušenom bukom osigurava tihi rad, dok šasija pruža maksimalnu upravljivost na mjestu upotrebe.