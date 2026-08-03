Industrijski usisavač IVR 60/24-2 Sc M ACD

Za sigurno usisavanje zapaljive i opasne prašine i strugotine: okretni, robusni IVR 50/24-2 Sc za rad u neeksplozivnim područjima.

Za upotrebu u neeksplozivnim područjima: glavna namjena industrijskog usisavača IVR 60/24-2 Sc M ACD nazivne ulazne snage od 2,4 kW je sigurno usisavanje zapaljive i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³) i fine strugotine. S AC ulazom i učinkovitom tehnologijom filtera za prašinu klase M, ovaj okretni industrijski usisavač opremljen je perivim, izdržljivim džepnim filterom sa zavarenim šavovima i učinkovitim ručnim čišćenjem filtera. To osigurava da se usisna snaga preko dvije bypass turbine održava na konstantno visokoj razini. S volumenom spremnika od 60 litara, stroj je savršen za manje količine. Polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka osigurava pražnjenje s malo prašine i sigurno odlaganje usisanog otpada, dok kolica za odlaganje eliminiraju potrebu za uklanjanjem pogonske glave. Pogonska jedinica s prigušenom bukom osigurava tihi rad, dok šasija pruža maksimalnu upravljivost na mjestu upotrebe.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR 60/24-2 Sc M ACD: ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinu
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinu
Za sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Industrijski usisavač IVR 60/24-2 Sc M ACD: Posebno robustan, posebno fleksibilan
Posebno robustan, posebno fleksibilan
S praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. Unatoč vrlo kompaktnom dizajnu, nudi brojne mogućnosti za nošenje dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Industrijski usisavač IVR 60/24-2 Sc M ACD: Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Praktično, ručno čišćenje filtera
  • Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
  • Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
  • Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
  • Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
  • Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Kapacitet spremnika (l) 60
Materijal spremnika Čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 68
Dužina kabela (m) 10
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,75
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 87
Težina uklj. ambalažu (kg) 87,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 855 x 760 x 1290

Oprema

  • Glavni filter: Džepni filter
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVR 60/24-2 Sc M ACD
Industrijski usisavač IVR 60/24-2 Sc M ACD
Industrijski usisavač IVR 60/24-2 Sc M ACD
Industrijski usisavač IVR 60/24-2 Sc M ACD
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Područja primjene
  • Za male količine zapaljivih prašina opasnih za zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
  • Za manje količine sitnih strugotina i prašina
Pribor
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