Industrijski usisavač IVR 60/24-2 Sc M ACD
Za sigurno usisavanje zapaljive i opasne prašine i strugotine: okretni, robusni IVR 50/24-2 Sc za rad u neeksplozivnim područjima.
Za upotrebu u neeksplozivnim područjima: glavna namjena industrijskog usisavača IVR 60/24-2 Sc M ACD nazivne ulazne snage od 2,4 kW je sigurno usisavanje zapaljive i opasne prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³) i fine strugotine. S AC ulazom i učinkovitom tehnologijom filtera za prašinu klase M, ovaj okretni industrijski usisavač opremljen je perivim, izdržljivim džepnim filterom sa zavarenim šavovima i učinkovitim ručnim čišćenjem filtera. To osigurava da se usisna snaga preko dvije bypass turbine održava na konstantno visokoj razini. S volumenom spremnika od 60 litara, stroj je savršen za manje količine. Polietilenska vreća s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka osigurava pražnjenje s malo prašine i sigurno odlaganje usisanog otpada, dok kolica za odlaganje eliminiraju potrebu za uklanjanjem pogonske glave. Pogonska jedinica s prigušenom bukom osigurava tihi rad, dok šasija pruža maksimalnu upravljivost na mjestu upotrebe.
Značajke i prednosti
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinuZa sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Posebno robustan, posebno fleksibilanS praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. Unatoč vrlo kompaktnom dizajnu, nudi brojne mogućnosti za nošenje dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatoraZa snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Praktično, ručno čišćenje filtera
- Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
- Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
- Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
- Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
- Pogodno i za velike količine prašine.
- Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Materijal spremnika
|Čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|68
|Dužina kabela (m)
|10
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,75
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|87
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|87,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|855 x 760 x 1290
Oprema
- Glavni filter: Džepni filter
- Pribor u opsegu isporuke: ne
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Područja primjene
- Za male količine zapaljivih prašina opasnih za zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Za manje količine sitnih strugotina i prašina