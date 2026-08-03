Industrijski usisavač IVR 60/30 Sc H ACD
Industrijski usisavač IVR 50/30 Sc H ACD, pogodan za kontinuirani rad u neeksplozivnim područjima. Za sigurno usisavanje zapaljive i opasne prašine i strugotine.
Industrijski usisavač IVR 60/30 Sc H ACD može se koristiti u mobilnim i stacionarnim primjenama u neeksplozivnim područjima te ima filter klase prašine H, koji osigurava sigurno usisavanje malih količina fine strugotine te zapaljivih i opasnih vrsta prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Stroj ima nazivnu ulaznu snagu od 3 kW, trofazni motor koji zahtijeva malo održavanja i snažan, energetski učinkovit bočni kanalni ventilator (IE2), što ga čini idealnim za kontinuirani rad u tri smjene. Ergonomska kolica za odlaganje omogućuju praktično pražnjenje spremnika od 60 l bez potrebe za skidanjem pogonske glave. Sustav za pražnjenje s malo prašine također uključuje polietilensku vrećicu s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka, čime se osigurava sigurno odlaganje. Zahvaljujući izdržljivom, perivom džepnom filteru i jednostavnom, ručnom čišćenju filtera pomoću vibrirajuće poluge, konstantna usisna snaga je zajamčena u svakom trenutku. Pogonska jedinica s prigušenom bukom održava rad tihim.
Značajke i prednosti
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinuZa sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Posebno robustan, posebno fleksibilanS praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. Unatoč vrlo kompaktnom dizajnu, nudi brojne mogućnosti za nošenje dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 3 kW i mekim pokretanjem za usisavanje malih količina prašine i čvrstih materijala. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimalno prilagođen za mobilnu upotrebu u radu u više smjena.
Praktično, ručno čišćenje filtera
- Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
- Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
- Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
- Za sigurno skupljanje krutih tvari i prašine do klase prašine H.
- Pogodno i za velike količine prašine.
- Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|88 / 312
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Materijal spremnika
|Čelik
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|62
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|1,75
|Klasa prašine sekundarnog filtra
|H
|Područje filtra za sekundarni filtar (m²)
|3
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|166
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|166,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|855 x 760 x 1959
Oprema
- Glavni filter: Džepni filter
- Sekundarni filter: Uložak filtera
- Pribor u opsegu isporuke: ne
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Područja primjene
- Za male količine zapaljivih prašina opasnih za zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Za manje količine sitnih strugotina i prašina