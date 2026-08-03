Industrijski usisavač IVR 60/30 Sc H ACD može se koristiti u mobilnim i stacionarnim primjenama u neeksplozivnim područjima te ima filter klase prašine H, koji osigurava sigurno usisavanje malih količina fine strugotine te zapaljivih i opasnih vrsta prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Stroj ima nazivnu ulaznu snagu od 3 kW, trofazni motor koji zahtijeva malo održavanja i snažan, energetski učinkovit bočni kanalni ventilator (IE2), što ga čini idealnim za kontinuirani rad u tri smjene. Ergonomska kolica za odlaganje omogućuju praktično pražnjenje spremnika od 60 l bez potrebe za skidanjem pogonske glave. Sustav za pražnjenje s malo prašine također uključuje polietilensku vrećicu s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka, čime se osigurava sigurno odlaganje. Zahvaljujući izdržljivom, perivom džepnom filteru i jednostavnom, ručnom čišćenju filtera pomoću vibrirajuće poluge, konstantna usisna snaga je zajamčena u svakom trenutku. Pogonska jedinica s prigušenom bukom održava rad tihim.