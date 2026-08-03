Industrijski usisavač IVR 60/30 Sc M ACD

Industrijski usisavač IVR 60/30 Sc M ACD, prikladan za kontinuirani rad u neeksplozivnim područjima. Za sigurno usisavanje zapaljive i opasne prašine i strugotine.

Industrijski usisavač IVR 60/30 Sc M ACD može se koristiti u mobilnim i stacionarnim primjenama u neeksplozivnim područjima te ima filter klase prašine M, koji osigurava sigurno usisavanje malih količina fine strugotine te zapaljivih i opasnih vrsta prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³). S nazivnom ulaznom snagom od 3 kW, stroj, koji ima trofazni motor koji ne zahtijeva puno održavanja i snažan, energetski učinkovit bočni kanalni ventilator (IE2), savršen je za kontinuirani rad u tri smjene. Ergonomska kolica za odlaganje omogućuju praktično pražnjenje spremnika od 60 l bez potrebe za skidanjem pogonske glave. Sustav pražnjenja s malo prašine nadopunjuje polietilenska vrećica s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka, što također osigurava sigurno odlaganje. Zahvaljujući izdržljivom, perivom džepnom filteru i jednostavnom, ručnom čišćenju filtera pomoću vibrirajuće poluge, zajamčena je konstantna usisna snaga u svakom trenutku. Pogonska jedinica s prigušenom bukom održava rad tihim.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR 60/30 Sc M ACD: ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinu
ACD – Primijenjeno za zapaljivu prašinu
Za sigurno i ekonomično usisavanje zapaljive prašine. U skladu sa standardom IEC 60335-2-69.
Industrijski usisavač IVR 60/30 Sc M ACD: Posebno robustan, posebno fleksibilan
Posebno robustan, posebno fleksibilan
S praktičnim, pomičnim otvorom za usisno crijevo/savijanjem cijevi. Unatoč vrlo kompaktnom dizajnu, nudi brojne mogućnosti za nošenje dodataka. Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
Industrijski usisavač IVR 60/30 Sc M ACD: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Sa snagom od 3 kW i mekim pokretanjem za usisavanje malih količina prašine i čvrstih materijala. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimalno prilagođen za mobilnu upotrebu u radu u više smjena.
Praktično, ručno čišćenje filtera
  • Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
  • Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
  • Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim džepnim filterom
  • Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
  • Posebna geometrija filtra sprječava hvatanje usisanih krutih tvari.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 88 / 312
Vakuum (mbar/kPa) 260 / 26
Kapacitet spremnika (l) 60
Materijal spremnika Čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 62
Dužina kabela (m) 7,5
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 1,75
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 142
Težina uklj. ambalažu (kg) 142,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 855 x 760 x 1675

Oprema

  • Glavni filter: Džepni filter
  • Sekundarni filter: Uložak filtera
  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVR 60/30 Sc M ACD
Industrijski usisavač IVR 60/30 Sc M ACD
Industrijski usisavač IVR 60/30 Sc M ACD
Industrijski usisavač IVR 60/30 Sc M ACD
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Područja primjene
  • Za male količine zapaljivih prašina opasnih za zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
  • Za manje količine sitnih strugotina i prašina
Pribor
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