Industrijski usisavač IVR 60/30 Sc M ACD može se koristiti u mobilnim i stacionarnim primjenama u neeksplozivnim područjima te ima filter klase prašine M, koji osigurava sigurno usisavanje malih količina fine strugotine te zapaljivih i opasnih vrsta prašine (OEL ≥ 0,1 mg/m³). S nazivnom ulaznom snagom od 3 kW, stroj, koji ima trofazni motor koji ne zahtijeva puno održavanja i snažan, energetski učinkovit bočni kanalni ventilator (IE2), savršen je za kontinuirani rad u tri smjene. Ergonomska kolica za odlaganje omogućuju praktično pražnjenje spremnika od 60 l bez potrebe za skidanjem pogonske glave. Sustav pražnjenja s malo prašine nadopunjuje polietilenska vrećica s integriranim mehanizmom za zatvaranje i crijevom za kompenzaciju tlaka, što također osigurava sigurno odlaganje. Zahvaljujući izdržljivom, perivom džepnom filteru i jednostavnom, ručnom čišćenju filtera pomoću vibrirajuće poluge, zajamčena je konstantna usisna snaga u svakom trenutku. Pogonska jedinica s prigušenom bukom održava rad tihim.