Industrijski usisavač IVS 100/40 Lp
IVS 100/40 M Lp industrijski usisivač super klase s puhalom od 4kW za kontinuiranu upotrebu. Integrirani sustav za odlaganje Longopac® omogućuje odlaganje usisnog medija s vrlo malo prašine.
Najmanji model iz naše ponude vrhunskih industrijskih usisavača s Longopac® sustavom za odlaganje: IVS 100/40 Lp za usisavanje krutih tvari kao što su velike količine ruševina i mineralne prašine. Ovdje se otpad dovodi izravno u Longopac® vreće za odlaganje i zatim se može ukloniti gotovo bez prašine. Sustav filtara sa svojim velikim, ali – zahvaljujući svojih 16 nabora – još uvijek vrlo kompaktnim zvjezdastim filtrom, temeljito se čisti vodoravnom tresilicom filtra. Ovdje poseban mjenjač osigurava dosljedne rezultate čišćenja, bez obzira na količinu sile koju primjenjuje korisnik. S pouzdanim i učinkovitim (IE2) trofaznim motorom i snažnim bočnim kanalnim puhalom od 4 kW, usisavač je također opremljen za zahtjevne zadatke u kontinuiranom radu. Dodaci se mogu smjestiti tako da budu sigurni za transport i da se ne mogu izgubiti, a opcijski daljinski upravljač još jednom pokazuje raznolikost opreme na osnovnom modelu.
Značajke i prednosti
Siguran Longopac® sustav za odlaganjeOmogućuje zbrinjavanje bez prašine i time zdravlju prihvatljiv rad. Za skupljanje i odvojeno odlaganje raznih usisanih materijala. Opcijski dostupan u vrlo održivoj, biorazgradivoj verziji.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 4 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Ručno čišćenje filtera IVS-aRad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
- Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
- Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|135 / 485
|Vakuum (mbar/kPa)
|150 / 15
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|4,2
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|75
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|2,2
|Težina bez pribora (kg)
|155
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|155,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne