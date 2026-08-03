Industrijski usisavač IVS 100/40 Lp

IVS 100/40 M Lp industrijski usisivač super klase s puhalom od 4kW za kontinuiranu upotrebu. Integrirani sustav za odlaganje Longopac® omogućuje odlaganje usisnog medija s vrlo malo prašine.

Najmanji model iz naše ponude vrhunskih industrijskih usisavača s Longopac® sustavom za odlaganje: IVS 100/40 Lp za usisavanje krutih tvari kao što su velike količine ruševina i mineralne prašine. Ovdje se otpad dovodi izravno u Longopac® vreće za odlaganje i zatim se može ukloniti gotovo bez prašine. Sustav filtara sa svojim velikim, ali – zahvaljujući svojih 16 nabora – još uvijek vrlo kompaktnim zvjezdastim filtrom, temeljito se čisti vodoravnom tresilicom filtra. Ovdje poseban mjenjač osigurava dosljedne rezultate čišćenja, bez obzira na količinu sile koju primjenjuje korisnik. S pouzdanim i učinkovitim (IE2) trofaznim motorom i snažnim bočnim kanalnim puhalom od 4 kW, usisavač je također opremljen za zahtjevne zadatke u kontinuiranom radu. Dodaci se mogu smjestiti tako da budu sigurni za transport i da se ne mogu izgubiti, a opcijski daljinski upravljač još jednom pokazuje raznolikost opreme na osnovnom modelu.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVS 100/40 Lp: Siguran Longopac® sustav za odlaganje
Siguran Longopac® sustav za odlaganje
Omogućuje zbrinjavanje bez prašine i time zdravlju prihvatljiv rad. Za skupljanje i odvojeno odlaganje raznih usisanih materijala. Opcijski dostupan u vrlo održivoj, biorazgradivoj verziji.
Industrijski usisavač IVS 100/40 Lp: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Sa snagom od 4 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Industrijski usisavač IVS 100/40 Lp: Ručno čišćenje filtera IVS-a
Ručno čišćenje filtera IVS-a
Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
  • Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 135 / 485
Vakuum (mbar/kPa) 150 / 15
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 4,2
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 70 DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 75
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 2,2
Težina bez pribora (kg) 155
Težina uklj. ambalažu (kg) 155,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1202 x 686 x 1465

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVS 100/40 Lp
Industrijski usisavač IVS 100/40 Lp
Industrijski usisavač IVS 100/40 Lp
Industrijski usisavač IVS 100/40 Lp
Videos
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH