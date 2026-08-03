Najmanji model iz naše ponude vrhunskih industrijskih usisavača s Longopac® sustavom za odlaganje: IVS 100/40 Lp za usisavanje krutih tvari kao što su velike količine ruševina i mineralne prašine. Ovdje se otpad dovodi izravno u Longopac® vreće za odlaganje i zatim se može ukloniti gotovo bez prašine. Sustav filtara sa svojim velikim, ali – zahvaljujući svojih 16 nabora – još uvijek vrlo kompaktnim zvjezdastim filtrom, temeljito se čisti vodoravnom tresilicom filtra. Ovdje poseban mjenjač osigurava dosljedne rezultate čišćenja, bez obzira na količinu sile koju primjenjuje korisnik. S pouzdanim i učinkovitim (IE2) trofaznim motorom i snažnim bočnim kanalnim puhalom od 4 kW, usisavač je također opremljen za zahtjevne zadatke u kontinuiranom radu. Dodaci se mogu smjestiti tako da budu sigurni za transport i da se ne mogu izgubiti, a opcijski daljinski upravljač još jednom pokazuje raznolikost opreme na osnovnom modelu.