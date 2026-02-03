Već i početnički model iz serije naših industrijskih usisavača super klase s certifikatom za M razred prašine osvaja uvjerljivim vrijednostima snage i odličnom opremom. Tako IVS 100/40 M ima ekonomičan trofazni motor (IE2) s mekim zaletom za sprječavanje vršnih snaga kod pokretanja uređaja, kao i vrlo snažni bočni kanalni kompresor 4,0 kW. Veliki zvjezdasti filtar suvereno svladava velike količine sitne prašine koja je štetna za zdravlje, dok je čišćenje filtarskog sustava horizontalnim vibriranjem filtra za korisnika dječja igra. Integrirani prijenosnik osigurava ciljani prijenos snage. Stoga za rezultat čišćenja nije važno djeluje li korisnik s mnogo ili samo malo snage. Prednost su također i razne mogućnosti pospremanja pribora. Tako je pribor sigurno pohranjen u svakodnevnom radu i prilikom transporta. IVS 100/40 M je konstruiran za trajnu primjenu, što posebice dokazuje spremnik od plemenitog čelika zapremine 100 litara s praktičnim mehanizmom za skidanje. Daljinski upravljač, dostupan kao opcija, dopunjuje široku paletu opreme.