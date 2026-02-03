Industrijski usisavač IVS 100/40 M

Certificiran za klasu prašine M: Industrijski usisavač super klase IVS 100/40 M za usisavanje velikih količina sitne prašine koja ugrožava zdravlje. S kompresorom s bočnim kanalima snage 4 kW i trofaznim motorom.

Već i početnički model iz serije naših industrijskih usisavača super klase s certifikatom za M razred prašine osvaja uvjerljivim vrijednostima snage i odličnom opremom. Tako IVS 100/40 M ima ekonomičan trofazni motor (IE2) s mekim zaletom za sprječavanje vršnih snaga kod pokretanja uređaja, kao i vrlo snažni bočni kanalni kompresor 4,0 kW. Veliki zvjezdasti filtar suvereno svladava velike količine sitne prašine koja je štetna za zdravlje, dok je čišćenje filtarskog sustava horizontalnim vibriranjem filtra za korisnika dječja igra. Integrirani prijenosnik osigurava ciljani prijenos snage. Stoga za rezultat čišćenja nije važno djeluje li korisnik s mnogo ili samo malo snage. Prednost su također i razne mogućnosti pospremanja pribora. Tako je pribor sigurno pohranjen u svakodnevnom radu i prilikom transporta. IVS 100/40 M je konstruiran za trajnu primjenu, što posebice dokazuje spremnik od plemenitog čelika zapremine 100 litara s praktičnim mehanizmom za skidanje. Daljinski upravljač, dostupan kao opcija, dopunjuje široku paletu opreme.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVS 100/40 M: Klasa prašine M
Klasa prašine M
Kompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Industrijski usisavač IVS 100/40 M: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Sa snagom od 4 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Industrijski usisavač IVS 100/40 M: Ručno čišćenje filtera IVS-a
Ručno čišćenje filtera IVS-a
Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
  • Pogodno i za masnu i ljepljivu prašinu zahvaljujući posebnom premazu.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 138 / 500
Vakuum (mbar/kPa) 175 / 17,5
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 4,2
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 70 DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 75
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 2,2
Težina bez pribora (kg) 142
Težina uklj. ambalažu (kg) 148,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1202 x 686 x 1465

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
