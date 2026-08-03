Industrijski usisavač IVS 100/55 Lp
Naš IVS 100/55 Lp industrijski usisavač super klase s Longopac® sustavom za odlaganje, puhalom od 5,5 kW i mućkalicom za filtriranje može pouzdano usisati čak i velike količine šute.
Integrirani držač za Longopac® vrećice za odlaganje samo je jedan od detalja standardne opreme našeg IVS 100/55 Lp industrijskog usisavača super klase. Ovaj sustav zbrinjavanja omogućava zbrinjavanje velikih količina ruševina i mineralne prašine koju ovaj usisavač lako sakuplja gotovo bez prašine. Ova izvedba temelji se posebno na bočnom puhalu od 5,5 kW, velikom zvjezdastom filtru sa 16 nabora odobrenom za klasu prašine M i pouzdanom visoko učinkovitom (IE2) trofaznom motoru. Unatoč ovom visokom učinku, usisavač se također može jednostavno koristiti na konvencionalnoj industrijskoj utičnici od 16 ampera i koristiti ga neprekidno. Filter se trese vodoravno i ima mjenjač koji omogućuje ciljani prijenos snage. Filtar se stoga uvijek čisti s istim izvrsnim rezultatima bez obzira na to koliko sile korisnik primjenjuje. Pribor se može pospremiti izravno na stroj kako se ne bi izgubio, dok je opcijski daljinski upravljač koji može uključiti i isključiti usisavač s udaljenosti do 30 m prema potrebi.
Značajke i prednosti
Siguran Longopac® sustav za odlaganjeOmogućuje zbrinjavanje bez prašine i time zdravlju prihvatljiv rad. Za skupljanje i odvojeno odlaganje raznih usisanih materijala. Opcijski dostupan u vrlo održivoj, biorazgradivoj verziji.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 5,5 kW i mekim startom za velike količine prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Ručno čišćenje filtera IVS-aRad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
- Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
- Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|156 / 560
|Vakuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|5,5
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|77
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|2,2
|Težina bez pribora (kg)
|158
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|158,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne