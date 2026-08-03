Integrirani držač za Longopac® vrećice za odlaganje samo je jedan od detalja standardne opreme našeg IVS 100/55 Lp industrijskog usisavača super klase. Ovaj sustav zbrinjavanja omogućava zbrinjavanje velikih količina ruševina i mineralne prašine koju ovaj usisavač lako sakuplja gotovo bez prašine. Ova izvedba temelji se posebno na bočnom puhalu od 5,5 kW, velikom zvjezdastom filtru sa 16 nabora odobrenom za klasu prašine M i pouzdanom visoko učinkovitom (IE2) trofaznom motoru. Unatoč ovom visokom učinku, usisavač se također može jednostavno koristiti na konvencionalnoj industrijskoj utičnici od 16 ampera i koristiti ga neprekidno. Filter se trese vodoravno i ima mjenjač koji omogućuje ciljani prijenos snage. Filtar se stoga uvijek čisti s istim izvrsnim rezultatima bez obzira na to koliko sile korisnik primjenjuje. Pribor se može pospremiti izravno na stroj kako se ne bi izgubio, dok je opcijski daljinski upravljač koji može uključiti i isključiti usisavač s udaljenosti do 30 m prema potrebi.