Industrijski usisavač IVS 100/55 Lp

Naš IVS 100/55 Lp industrijski usisavač super klase s Longopac® sustavom za odlaganje, puhalom od 5,5 kW i mućkalicom za filtriranje može pouzdano usisati čak i velike količine šute.

Integrirani držač za Longopac® vrećice za odlaganje samo je jedan od detalja standardne opreme našeg IVS 100/55 Lp industrijskog usisavača super klase. Ovaj sustav zbrinjavanja omogućava zbrinjavanje velikih količina ruševina i mineralne prašine koju ovaj usisavač lako sakuplja gotovo bez prašine. Ova izvedba temelji se posebno na bočnom puhalu od 5,5 kW, velikom zvjezdastom filtru sa 16 nabora odobrenom za klasu prašine M i pouzdanom visoko učinkovitom (IE2) trofaznom motoru. Unatoč ovom visokom učinku, usisavač se također može jednostavno koristiti na konvencionalnoj industrijskoj utičnici od 16 ampera i koristiti ga neprekidno. Filter se trese vodoravno i ima mjenjač koji omogućuje ciljani prijenos snage. Filtar se stoga uvijek čisti s istim izvrsnim rezultatima bez obzira na to koliko sile korisnik primjenjuje. Pribor se može pospremiti izravno na stroj kako se ne bi izgubio, dok je opcijski daljinski upravljač koji može uključiti i isključiti usisavač s udaljenosti do 30 m prema potrebi.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVS 100/55 Lp: Siguran Longopac® sustav za odlaganje
Siguran Longopac® sustav za odlaganje
Omogućuje zbrinjavanje bez prašine i time zdravlju prihvatljiv rad. Za skupljanje i odvojeno odlaganje raznih usisanih materijala. Opcijski dostupan u vrlo održivoj, biorazgradivoj verziji.
Industrijski usisavač IVS 100/55 Lp: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Sa snagom od 5,5 kW i mekim startom za velike količine prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Industrijski usisavač IVS 100/55 Lp: Ručno čišćenje filtera IVS-a
Ručno čišćenje filtera IVS-a
Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
  • Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 156 / 560
Vakuum (mbar/kPa) 240 / 24
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 5,5
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 70 DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 77
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 2,2
Težina bez pribora (kg) 158
Težina uklj. ambalažu (kg) 158,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1202 x 771 x 1470

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVS 100/55 Lp
Industrijski usisavač IVS 100/55 Lp
Industrijski usisavač IVS 100/55 Lp
Industrijski usisavač IVS 100/55 Lp
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