Naš industrijski usisavač iz super klase IVS 100/55 M prikladan je i za mobilnu i za stacionarnu trajnu primjenu, za sigurno usisavanje vrlo velikih količina sitne prašine koja je štetna za zdravlje. Certificiran za klasu prašine M i ekonomičan u radu (IE2), usisavač također osvaja svojim snažnim trofaznim motorom i učinkovitim bočnim kanalnim kompresorom snage 5,5 kW. Zahvaljujući integriranom mekom zaletu, bez problema je moguć čak i rad na svakoj uobičajenoj industrijskoj utičnici 16 A. Pri tome maksimalnu mobilnost također osiguravaju i raznovrsne mogućnosti pospremanja pribora. Veliki zvjezdasti filtar sa 16 nabora zauzima malo mjesta, a pouzdano se čisti horizontalnim vibriranjem filtra. Pri tome prijenosnik osigurava uvijek optimalne rezultate čišćenja - neovisno o primjeni sile pa je stoga vrlo komforan za korisnika. Isto tako, mehanizam za skidanje u spremniku od plemenitog čelika zapremine 100 litara olakšava korisniku njegovu primjenu. Također i opcionalno dostupni daljinski upravljač za uključenje i isključenje uređaja s udaljenosti do 30 metara dokazuje praktičnost uporabe uređaja IVS 100/55 M.