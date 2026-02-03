Industrijski usisavač IVS 100/55 M

Industrijski usisavač super klase IVS 100/55 M za sigurno uklanjanje vrlo velikih količina sitne prašine koja ugrožava zdravlje. S certifikatom za klasu prašine M i kompresorom s bočnim kanalima snage 5,5 kW.

Naš industrijski usisavač iz super klase IVS 100/55 M prikladan je i za mobilnu i za stacionarnu trajnu primjenu, za sigurno usisavanje vrlo velikih količina sitne prašine koja je štetna za zdravlje. Certificiran za klasu prašine M i ekonomičan u radu (IE2), usisavač također osvaja svojim snažnim trofaznim motorom i učinkovitim bočnim kanalnim kompresorom snage 5,5 kW. Zahvaljujući integriranom mekom zaletu, bez problema je moguć čak i rad na svakoj uobičajenoj industrijskoj utičnici 16 A. Pri tome maksimalnu mobilnost također osiguravaju i raznovrsne mogućnosti pospremanja pribora. Veliki zvjezdasti filtar sa 16 nabora zauzima malo mjesta, a pouzdano se čisti horizontalnim vibriranjem filtra. Pri tome prijenosnik osigurava uvijek optimalne rezultate čišćenja - neovisno o primjeni sile pa je stoga vrlo komforan za korisnika. Isto tako, mehanizam za skidanje u spremniku od plemenitog čelika zapremine 100 litara olakšava korisniku njegovu primjenu. Također i opcionalno dostupni daljinski upravljač za uključenje i isključenje uređaja s udaljenosti do 30 metara dokazuje praktičnost uporabe uređaja IVS 100/55 M.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVS 100/55 M: Klasa prašine M
Klasa prašine M
Kompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Industrijski usisavač IVS 100/55 M: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Sa snagom od 5,5 kW i mekim startom za velike količine prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Industrijski usisavač IVS 100/55 M: Ručno čišćenje filtera IVS-a
Ručno čišćenje filtera IVS-a
Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
  • Pogodno i za masnu i ljepljivu prašinu zahvaljujući posebnom premazu.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 138 / 500
Vakuum (mbar/kPa) 240 / 24
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 5,5
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 70 DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 77
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 2,2
Težina bez pribora (kg) 148
Težina uklj. ambalažu (kg) 148,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1202 x 686 x 1465

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVS 100/55 M
Industrijski usisavač IVS 100/55 M
Industrijski usisavač IVS 100/55 M
Industrijski usisavač IVS 100/55 M
Industrijski usisavač IVS 100/55 M
Videos
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH