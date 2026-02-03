Industrijski usisavač IVS 100/55 M
Industrijski usisavač super klase IVS 100/55 M za sigurno uklanjanje vrlo velikih količina sitne prašine koja ugrožava zdravlje. S certifikatom za klasu prašine M i kompresorom s bočnim kanalima snage 5,5 kW.
Naš industrijski usisavač iz super klase IVS 100/55 M prikladan je i za mobilnu i za stacionarnu trajnu primjenu, za sigurno usisavanje vrlo velikih količina sitne prašine koja je štetna za zdravlje. Certificiran za klasu prašine M i ekonomičan u radu (IE2), usisavač također osvaja svojim snažnim trofaznim motorom i učinkovitim bočnim kanalnim kompresorom snage 5,5 kW. Zahvaljujući integriranom mekom zaletu, bez problema je moguć čak i rad na svakoj uobičajenoj industrijskoj utičnici 16 A. Pri tome maksimalnu mobilnost također osiguravaju i raznovrsne mogućnosti pospremanja pribora. Veliki zvjezdasti filtar sa 16 nabora zauzima malo mjesta, a pouzdano se čisti horizontalnim vibriranjem filtra. Pri tome prijenosnik osigurava uvijek optimalne rezultate čišćenja - neovisno o primjeni sile pa je stoga vrlo komforan za korisnika. Isto tako, mehanizam za skidanje u spremniku od plemenitog čelika zapremine 100 litara olakšava korisniku njegovu primjenu. Također i opcionalno dostupni daljinski upravljač za uključenje i isključenje uređaja s udaljenosti do 30 metara dokazuje praktičnost uporabe uređaja IVS 100/55 M.
Značajke i prednosti
Klasa prašine MKompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 5,5 kW i mekim startom za velike količine prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Ručno čišćenje filtera IVS-aRad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
- Pogodno i za masnu i ljepljivu prašinu zahvaljujući posebnom premazu.
- Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|5,5
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|77
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|2,2
|Težina bez pribora (kg)
|148
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|148,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne