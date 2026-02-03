Industrijski usisavač IVS 100/75 Lp
7,5 kW IVS 100/75 Lp industrijski usisivač super klase opremljen je Longopac® alternativnim sustavom za odlaganje i idealan je čak i za usisavanje velikih količina teškog kamenja.
Savršen za usisavanje krutih tvari kao što su vrlo velike količine ruševina i mineralne prašine (također s dugim crijevom): IVS 100/75 Lp industrijski usisivač super klase s integriranim držačem za Longopac® vrećice za odlaganje. Ovaj pametan sustav za odlaganje ne samo da omogućuje odlaganje usisnog medija s vrlo malo prašine, već i uklanja potrebu za posebnim spremnikom. Pokretan snažnim trofaznim motorom (IE2) s mekim pokretanjem, usisavač ima bočni kanalni puhač od 7,5 kW zajedno s M-odobrenim zvjezdastim filtrom i također je prikladan za kontinuirani rad. Filter se čisti pomoću horizontalne tresilice filtera s komfornim mjenjačem za ciljani prijenos snage. To znači da rezultati čišćenja ostaju jednako dobri, bez obzira na to koliko malo sile korisnik primjenjuje. Pribor se može pohraniti izravno na stroj tako da je siguran za transport i da se ne izgubi. Opcijski dostupan daljinski upravljač također omogućuje uključivanje i isključivanje stroja s udaljenosti (do 30 m).
Značajke i prednosti
Siguran Longopac® sustav za odlaganjeOmogućuje zbrinjavanje bez prašine i time zdravlju prihvatljiv rad. Za skupljanje i odvojeno odlaganje raznih usisanih materijala. Opcijski dostupan u vrlo održivoj, biorazgradivoj verziji.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 7,5 kW i mekim startom za velike količine prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Ručno čišćenje filtera IVS-aRad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim zvjezdastim filtrom
- Pogodno i za masnu i ljepljivu prašinu zahvaljujući posebnom premazu.
- Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vakuum (mbar/kPa)
|305 / 30,5
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|7,5
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|2,2
|Težina bez pribora (kg)
|173
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|173,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne