Industrijski usisavač IVS 100/75 Lp

7,5 kW IVS 100/75 Lp industrijski usisivač super klase opremljen je Longopac® alternativnim sustavom za odlaganje i idealan je čak i za usisavanje velikih količina teškog kamenja.

Savršen za usisavanje krutih tvari kao što su vrlo velike količine ruševina i mineralne prašine (također s dugim crijevom): IVS 100/75 Lp industrijski usisivač super klase s integriranim držačem za Longopac® vrećice za odlaganje. Ovaj pametan sustav za odlaganje ne samo da omogućuje odlaganje usisnog medija s vrlo malo prašine, već i uklanja potrebu za posebnim spremnikom. Pokretan snažnim trofaznim motorom (IE2) s mekim pokretanjem, usisavač ima bočni kanalni puhač od 7,5 kW zajedno s M-odobrenim zvjezdastim filtrom i također je prikladan za kontinuirani rad. Filter se čisti pomoću horizontalne tresilice filtera s komfornim mjenjačem za ciljani prijenos snage. To znači da rezultati čišćenja ostaju jednako dobri, bez obzira na to koliko malo sile korisnik primjenjuje. Pribor se može pohraniti izravno na stroj tako da je siguran za transport i da se ne izgubi. Opcijski dostupan daljinski upravljač također omogućuje uključivanje i isključivanje stroja s udaljenosti (do 30 m).

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVS 100/75 Lp: Siguran Longopac® sustav za odlaganje
Siguran Longopac® sustav za odlaganje
Omogućuje zbrinjavanje bez prašine i time zdravlju prihvatljiv rad. Za skupljanje i odvojeno odlaganje raznih usisanih materijala. Opcijski dostupan u vrlo održivoj, biorazgradivoj verziji.
Industrijski usisavač IVS 100/75 Lp: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Sa snagom od 7,5 kW i mekim startom za velike količine prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Industrijski usisavač IVS 100/75 Lp: Ručno čišćenje filtera IVS-a
Ručno čišćenje filtera IVS-a
Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim zvjezdastim filtrom
  • Pogodno i za masnu i ljepljivu prašinu zahvaljujući posebnom premazu.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 536
Vakuum (mbar/kPa) 305 / 30,5
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 7,5
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 70 DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 2,2
Težina bez pribora (kg) 173
Težina uklj. ambalažu (kg) 173,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1202 x 686 x 1465

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVS 100/75 Lp
Industrijski usisavač IVS 100/75 Lp
Industrijski usisavač IVS 100/75 Lp
Industrijski usisavač IVS 100/75 Lp
Videos
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH