Savršen za usisavanje krutih tvari kao što su vrlo velike količine ruševina i mineralne prašine (također s dugim crijevom): IVS 100/75 Lp industrijski usisivač super klase s integriranim držačem za Longopac® vrećice za odlaganje. Ovaj pametan sustav za odlaganje ne samo da omogućuje odlaganje usisnog medija s vrlo malo prašine, već i uklanja potrebu za posebnim spremnikom. Pokretan snažnim trofaznim motorom (IE2) s mekim pokretanjem, usisavač ima bočni kanalni puhač od 7,5 kW zajedno s M-odobrenim zvjezdastim filtrom i također je prikladan za kontinuirani rad. Filter se čisti pomoću horizontalne tresilice filtera s komfornim mjenjačem za ciljani prijenos snage. To znači da rezultati čišćenja ostaju jednako dobri, bez obzira na to koliko malo sile korisnik primjenjuje. Pribor se može pohraniti izravno na stroj tako da je siguran za transport i da se ne izgubi. Opcijski dostupan daljinski upravljač također omogućuje uključivanje i isključivanje stroja s udaljenosti (do 30 m).