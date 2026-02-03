Industrijski usisavač IVS 100/75 M

Naš najjači industrijski usisavač iz super klase s certifikatom za klasu prašine M: IVS 100/75 M s kompresorom s bočnim kanalom snage 7,5 kW za maks. količine prašine koja ugrožava zdravlje.

IVS 100/75 M je vrhunski model iz super klase industrijskih usisavača s certifikatom za M razred prašine. Opremljen iznimno učinkovitim komponentama, kao što je kompresor s bočnim kanalom snage 7,5 kW, sigurno usisava čak i najveće količine sitne prašine koja šteti zdravlju. Najveći trofazni motor u ovoj klasi radi vrlo učinkovito (IE2) te ima funkciju mekog zaleta, koja učinkovito sprječava vršnu snagu kod pokretanja. Osim toga, uređaj je konstruiran za mobilnu i stacionarnu trajnu uporabu, a opremljen je nehrđajućim spremnikom od plemenitog čelika zapremine 100 l i mehanizmom skidanja, kao i velikim zvjezdastim filtrom sa 16 nabora. Čišćenje filtarskog sustava izvodi se manualnim, horizontalnim vibriranjem filtra. Pri tome posebni prijenosnik za ciljani prijenos snage osigurava uvijek slične rezultate čišćenja, neovisno o snazi koju primjenjuje korisnik. Pribor se može smjestiti na uređaj tako da je siguran za transport, dok daljinski upravljač dostupan kao opcija vrlo smisleno dopunjuje raznovrsnu opremu uređaja IVS 100/75 M.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVS 100/75 M: Klasa prašine M
Klasa prašine M
Kompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Industrijski usisavač IVS 100/75 M: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Sa snagom od 7,5 kW i mekim startom za velike količine prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Industrijski usisavač IVS 100/75 M: Ručno čišćenje filtera IVS-a
Ručno čišćenje filtera IVS-a
Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim zvjezdastim filtrom
  • Pogodno i za masnu i ljepljivu prašinu zahvaljujući posebnom premazu.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
  • Veliki industrijski kotači omogućuju maksimalnu mobilnost također i na neravnim podovima i kod velike težine punjenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 536
Vakuum (mbar/kPa) 290 / 29
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 7,5
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 70 DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 2,2
Težina bez pribora (kg) 165
Težina uklj. ambalažu (kg) 165,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1202 x 686 x 1465

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Videos
Pribor
