Industrijski usisavač IVS 100/75 M
Naš najjači industrijski usisavač iz super klase s certifikatom za klasu prašine M: IVS 100/75 M s kompresorom s bočnim kanalom snage 7,5 kW za maks. količine prašine koja ugrožava zdravlje.
IVS 100/75 M je vrhunski model iz super klase industrijskih usisavača s certifikatom za M razred prašine. Opremljen iznimno učinkovitim komponentama, kao što je kompresor s bočnim kanalom snage 7,5 kW, sigurno usisava čak i najveće količine sitne prašine koja šteti zdravlju. Najveći trofazni motor u ovoj klasi radi vrlo učinkovito (IE2) te ima funkciju mekog zaleta, koja učinkovito sprječava vršnu snagu kod pokretanja. Osim toga, uređaj je konstruiran za mobilnu i stacionarnu trajnu uporabu, a opremljen je nehrđajućim spremnikom od plemenitog čelika zapremine 100 l i mehanizmom skidanja, kao i velikim zvjezdastim filtrom sa 16 nabora. Čišćenje filtarskog sustava izvodi se manualnim, horizontalnim vibriranjem filtra. Pri tome posebni prijenosnik za ciljani prijenos snage osigurava uvijek slične rezultate čišćenja, neovisno o snazi koju primjenjuje korisnik. Pribor se može smjestiti na uređaj tako da je siguran za transport, dok daljinski upravljač dostupan kao opcija vrlo smisleno dopunjuje raznovrsnu opremu uređaja IVS 100/75 M.
Značajke i prednosti
Klasa prašine MKompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 7,5 kW i mekim startom za velike količine prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Ručno čišćenje filtera IVS-aRad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno. Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja. Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen velikim zvjezdastim filtrom
- Pogodno i za masnu i ljepljivu prašinu zahvaljujući posebnom premazu.
- Pogodno i za velike količine prašine.
- Veliki industrijski kotači omogućuju maksimalnu mobilnost također i na neravnim podovima i kod velike težine punjenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vakuum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|7,5
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|2,2
|Težina bez pribora (kg)
|165
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|165,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne