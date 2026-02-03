IVS 100/75 M je vrhunski model iz super klase industrijskih usisavača s certifikatom za M razred prašine. Opremljen iznimno učinkovitim komponentama, kao što je kompresor s bočnim kanalom snage 7,5 kW, sigurno usisava čak i najveće količine sitne prašine koja šteti zdravlju. Najveći trofazni motor u ovoj klasi radi vrlo učinkovito (IE2) te ima funkciju mekog zaleta, koja učinkovito sprječava vršnu snagu kod pokretanja. Osim toga, uređaj je konstruiran za mobilnu i stacionarnu trajnu uporabu, a opremljen je nehrđajućim spremnikom od plemenitog čelika zapremine 100 l i mehanizmom skidanja, kao i velikim zvjezdastim filtrom sa 16 nabora. Čišćenje filtarskog sustava izvodi se manualnim, horizontalnim vibriranjem filtra. Pri tome posebni prijenosnik za ciljani prijenos snage osigurava uvijek slične rezultate čišćenja, neovisno o snazi koju primjenjuje korisnik. Pribor se može smjestiti na uređaj tako da je siguran za transport, dok daljinski upravljač dostupan kao opcija vrlo smisleno dopunjuje raznovrsnu opremu uređaja IVS 100/75 M.