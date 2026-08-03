Zahvaljujući najmodernijoj dizelskoj tehnici, Common-Rail izravnom ubrizgavanju i filtru za čestice, rad s našim nosačem uređaja MIC 35 bez problema je moguć i u gradskim ekološkim zonama. Njegov učinkoviti motor snage 35 KS ima vrijednosti emisije koje su znatno ispod graničnih vrijednosti stupnja STAGE V, a briljira i sa štedljivošću. Kompletan koncept uređaja MIC 35 je promišljen i osvaja svojim detaljima. Ovaj zahtjev zaokružuju velika komforna kabina s preglednošću na sve strane i pregledno raspoređeni elementi rukovanja, pristup svim za održavanje relevantnim područjima bez alata kao i raznovrsne mogućnosti integriranja montažnih uređaja. Prednji montažni uređaji jednostavno se montiraju putem standardiziranog spojnog trokuta, a stražnji montažni uređaji se montiraju bez uporabe sile putem sustava brze zamjene s hidrauličkim prekretnim okvirom. Osim toga, kao opcija su dostupni sustav višestrukog spajanja za brzo priključenje hidraulike bez kapanja, kao i varijanta motora prema normi za ispušne plinove STAGE-IIIA, također s 35 KS.