Implementirani nosač MIC 35
Nosač uređaja MIC 35, s intuitivnim rukovanjem, promišljenim sustavom brze zamjene, komfornom kabinom s preglednošću na sve strane kao i motorom koji znatno nadmašuje STAGE V granične vrijednosti ispušnih plinova.
Zahvaljujući najmodernijoj dizelskoj tehnici, Common-Rail izravnom ubrizgavanju i filtru za čestice, rad s našim nosačem uređaja MIC 35 bez problema je moguć i u gradskim ekološkim zonama. Njegov učinkoviti motor snage 35 KS ima vrijednosti emisije koje su znatno ispod graničnih vrijednosti stupnja STAGE V, a briljira i sa štedljivošću. Kompletan koncept uređaja MIC 35 je promišljen i osvaja svojim detaljima. Ovaj zahtjev zaokružuju velika komforna kabina s preglednošću na sve strane i pregledno raspoređeni elementi rukovanja, pristup svim za održavanje relevantnim područjima bez alata kao i raznovrsne mogućnosti integriranja montažnih uređaja. Prednji montažni uređaji jednostavno se montiraju putem standardiziranog spojnog trokuta, a stražnji montažni uređaji se montiraju bez uporabe sile putem sustava brze zamjene s hidrauličkim prekretnim okvirom. Osim toga, kao opcija su dostupni sustav višestrukog spajanja za brzo priključenje hidraulike bez kapanja, kao i varijanta motora prema normi za ispušne plinove STAGE-IIIA, također s 35 KS.
Značajke i prednosti
Ekonomičan i ekološki prihvatljiv pogon
- Common-rail izravno ubrizgavanje i filtar za čestice smanjuju vrijednosti ispušnih plinova ispod stupnja emisija STAGE V.
- Za primjenu u gradskim ekološkim zonama.
- Mala potrošnja goriva čuva okoliš i smanjuje pogonske troškove.
Integrirani sustavi brze zamjene
- Prihvat prednjih montažnih uređaja preko standardiziranog spojnog trokuta.
- Zamjena montažnih uređaja na stražnjem dijelu vozila uz pomoć sustava brze zamjene s hidrauličkim prekretnim okvirom.
- Opcionalni sustav višestrukog spajanja za brzo priključenje hidraulike bez kapanja.
Maksimalni komfor u radu
- Najveća kabina u svojoj klasi (zračni volumen 1,45 m³), preglednost 360°, ergonomska i pregledna.
- Prozori s obje strane, ladica sa zaključavanjem, mogućnost punjenja putem USB priključka, držač za boce.
Iznimno jednostavno održavanje
- Visokokvalitetne komponente omogućuju vrlo duge intervale održavanja od 500 odnosno 1000 sati.
- Nije potreban alat za pristup svim komponentama relevantnim za održavanje, npr. preko izvlačne obloge motora.
- Hladnjak je u svrhu čišćenja moguće postaviti u definirani položaj za održavanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Pogon
|Diesel
|Vučni pogon
|Pogon na sve kotače
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Snaga motora (kW)
|26
|Zapremina (cm³)
|1642
|Cilindar
|3
|Norma za ispušne plinove
|STAGE V
|Spremnik za gorivo (l)
|41
|Brzina vožnje (km/h)
|25
|Radna brzina (km/h)
|25
|Osovinski razmak (in)
|1500
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|2500
|Težina bez pribora (kg)
|1374
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1374
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Oprema
- Filtar za čestice
- Klima uređaj
- Grijanje
- Rotacijsko svjetlo
- Primjena tijekom cijele godine