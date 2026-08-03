Implementirani nosač MIC 35

Nosač uređaja MIC 35, s intuitivnim rukovanjem, promišljenim sustavom brze zamjene, komfornom kabinom s preglednošću na sve strane kao i motorom koji znatno nadmašuje STAGE V granične vrijednosti ispušnih plinova.

Zahvaljujući najmodernijoj dizelskoj tehnici, Common-Rail izravnom ubrizgavanju i filtru za čestice, rad s našim nosačem uređaja MIC 35 bez problema je moguć i u gradskim ekološkim zonama. Njegov učinkoviti motor snage 35 KS ima vrijednosti emisije koje su znatno ispod graničnih vrijednosti stupnja STAGE V, a briljira i sa štedljivošću. Kompletan koncept uređaja MIC 35 je promišljen i osvaja svojim detaljima. Ovaj zahtjev zaokružuju velika komforna kabina s preglednošću na sve strane i pregledno raspoređeni elementi rukovanja, pristup svim za održavanje relevantnim područjima bez alata kao i raznovrsne mogućnosti integriranja montažnih uređaja. Prednji montažni uređaji jednostavno se montiraju putem standardiziranog spojnog trokuta, a stražnji montažni uređaji se montiraju bez uporabe sile putem sustava brze zamjene s hidrauličkim prekretnim okvirom. Osim toga, kao opcija su dostupni sustav višestrukog spajanja za brzo priključenje hidraulike bez kapanja, kao i varijanta motora prema normi za ispušne plinove STAGE-IIIA, također s 35 KS.

Značajke i prednosti
Ekonomičan i ekološki prihvatljiv pogon
  • Common-rail izravno ubrizgavanje i filtar za čestice smanjuju vrijednosti ispušnih plinova ispod stupnja emisija STAGE V.
  • Za primjenu u gradskim ekološkim zonama.
  • Mala potrošnja goriva čuva okoliš i smanjuje pogonske troškove.
Integrirani sustavi brze zamjene
  • Prihvat prednjih montažnih uređaja preko standardiziranog spojnog trokuta.
  • Zamjena montažnih uređaja na stražnjem dijelu vozila uz pomoć sustava brze zamjene s hidrauličkim prekretnim okvirom.
  • Opcionalni sustav višestrukog spajanja za brzo priključenje hidraulike bez kapanja.
Maksimalni komfor u radu
  • Najveća kabina u svojoj klasi (zračni volumen 1,45 m³), preglednost 360°, ergonomska i pregledna.
  • Prozori s obje strane, ladica sa zaključavanjem, mogućnost punjenja putem USB priključka, držač za boce.
Iznimno jednostavno održavanje
  • Visokokvalitetne komponente omogućuju vrlo duge intervale održavanja od 500 odnosno 1000 sati.
  • Nije potreban alat za pristup svim komponentama relevantnim za održavanje, npr. preko izvlačne obloge motora.
  • Hladnjak je u svrhu čišćenja moguće postaviti u definirani položaj za održavanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Pogon Diesel
Vučni pogon Pogon na sve kotače
Proizvođač motora Yanmar
Snaga motora (kW) 26
Zapremina (cm³) 1642
Cilindar 3
Norma za ispušne plinove STAGE V
Spremnik za gorivo (l) 41
Brzina vožnje (km/h) 25
Radna brzina (km/h) 25
Osovinski razmak (in) 1500
Dopuštena ukupna težina (kg) 2500
Težina bez pribora (kg) 1374
Težina uklj. ambalažu (kg) 1374
Dimenzije (d × š × v) (mm) 3750 x 1075 x 1980

Oprema

  • Filtar za čestice
  • Klima uređaj
  • Grijanje
  • Rotacijsko svjetlo
  • Primjena tijekom cijele godine
Implementirani nosač MIC 35
Implementirani nosač MIC 35
Implementirani nosač MIC 35
Implementirani nosač MIC 35
Videos
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH