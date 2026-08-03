FM Expert 50/ P

Srednje velika, kompaktna kolica za čišćenje FM Expert 50/ P sa sustavom čišćenja za predkondicioniranje. Viseće kante i pladnjevi mogu se jednostavno ukloniti za uštedu prostora.

Kao kompaktna i otvorena kolica za čišćenje, FM Expert 50/ P posebno je prikladan za korištenje s metodom predkondicioniranja. Modul za odlaganje može se prema potrebi pomicati gore-dolje i može primiti obloge kanti različitih veličina. Pribor za čišćenje može se udobno pohraniti u četiri kante od 6 litara i razdvojiti po površini. Dodatna oprema može se pohraniti u 16-litarsku ladicu na izvlačenje koja se može postaviti prema zahtjevima. To smanjuje dodatna putovanja naprijed i natrag u procesu čišćenja. Zahvaljujući priloženim priključcima FlexiLink, sustavi za brisanje, hvataljke i drugi korisni pribor također se mogu nositi. FlexoLink XL je prikladan za pričvršćivanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv. I Toolflex priključci i kuka mogu se prema potrebi pričvrstiti na vanjski dio FlexoMatea. Viseća kanta i pladnjevi mogu se lako ukloniti kako bi se uštedio prostor prilikom spremanja kolica.

Značajke i prednosti
Modul za odlaganje s podesivim kutom visine od 30° za jednostavno pražnjenje
Ladica na izvlačenje od 16 l podesiva je po visini i dostupna je s obje strane
Kompaktne dimenzije čine kolica vrlo okretnim i lakim za pospremanje
Toolflex priključci na vanjskim stranama za pričvršćivanje pribora za čišćenje
Specifikacije

Tehnički podaci

Program ADVANCED
Boja antracit
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 23,5
Težina ambalaže (kg) 26,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1210 x 663 x 1200
Dimenzije, zapakirano (mm) 910 x 580 x 440
Videos
Pribor
Pronađi rezervne dijelove

Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH