Kao kompaktna i otvorena kolica za čišćenje, FM Expert 50/ P posebno je prikladan za korištenje s metodom predkondicioniranja. Modul za odlaganje može se prema potrebi pomicati gore-dolje i može primiti obloge kanti različitih veličina. Pribor za čišćenje može se udobno pohraniti u četiri kante od 6 litara i razdvojiti po površini. Dodatna oprema može se pohraniti u 16-litarsku ladicu na izvlačenje koja se može postaviti prema zahtjevima. To smanjuje dodatna putovanja naprijed i natrag u procesu čišćenja. Zahvaljujući priloženim priključcima FlexiLink, sustavi za brisanje, hvataljke i drugi korisni pribor također se mogu nositi. FlexoLink XL je prikladan za pričvršćivanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv. I Toolflex priključci i kuka mogu se prema potrebi pričvrstiti na vanjski dio FlexoMatea. Viseća kanta i pladnjevi mogu se lako ukloniti kako bi se uštedio prostor prilikom spremanja kolica.