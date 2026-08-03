FM Expert 50/ P
Srednje velika, kompaktna kolica za čišćenje FM Expert 50/ P sa sustavom čišćenja za predkondicioniranje. Viseće kante i pladnjevi mogu se jednostavno ukloniti za uštedu prostora.
Kao kompaktna i otvorena kolica za čišćenje, FM Expert 50/ P posebno je prikladan za korištenje s metodom predkondicioniranja. Modul za odlaganje može se prema potrebi pomicati gore-dolje i može primiti obloge kanti različitih veličina. Pribor za čišćenje može se udobno pohraniti u četiri kante od 6 litara i razdvojiti po površini. Dodatna oprema može se pohraniti u 16-litarsku ladicu na izvlačenje koja se može postaviti prema zahtjevima. To smanjuje dodatna putovanja naprijed i natrag u procesu čišćenja. Zahvaljujući priloženim priključcima FlexiLink, sustavi za brisanje, hvataljke i drugi korisni pribor također se mogu nositi. FlexoLink XL je prikladan za pričvršćivanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv. I Toolflex priključci i kuka mogu se prema potrebi pričvrstiti na vanjski dio FlexoMatea. Viseća kanta i pladnjevi mogu se lako ukloniti kako bi se uštedio prostor prilikom spremanja kolica.
Značajke i prednosti
Modul za odlaganje s podesivim kutom visine od 30° za jednostavno pražnjenje
Ladica na izvlačenje od 16 l podesiva je po visini i dostupna je s obje strane
Kompaktne dimenzije čine kolica vrlo okretnim i lakim za pospremanje
Toolflex priključci na vanjskim stranama za pričvršćivanje pribora za čišćenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED
|Boja
|antracit
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|23,5
|Težina ambalaže (kg)
|26,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1210 x 663 x 1200
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|910 x 580 x 440
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