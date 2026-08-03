Visokokvalitetna i najveća kolica za čišćenje FM ExpertPro 100/ W Tp mogu se pohvaliti zatvorenom konstrukcijom i velikom osnovnom pločom. To osigurava prostor za važne elemente ekonomičnog čišćenja, kao što je metoda kante s univerzalnom prešom (po 1 kanta za svježu i prljavu vodu). Bez kante, ploča se može sklopiti radi uštede prostora. U integrirani modul za odlaganje mogu se smjestiti košuljice različitih veličina i može se otvoriti nožnom papučicom. Pribor za čišćenje može se pohraniti u četiri kante od 6 litara i razdvojiti po području uporabe. Ladica na izvlačenje od 16 litara koja se može postaviti prema zahtjevima nudi još više prostora za pohranu. Dodatna oprema može se učinkovito integrirati korištenjem isporučenih FlexoLink priključaka, koji se po potrebi mogu pričvrstiti na vanjske strane FlexoMatea. FlexoLink XL se može koristiti za pričvršćivanje znaka ili WVP 10 Adv. Jake kočnice na dva kotača osiguravaju da su kolica uvijek sigurna i stabilna, čak i na nagnutom terenu. Ergonomski podesivi FlexoGrip smanjuje opterećenje ruku i ramena. Vrata koja se otvaraju pritiskom mogu se prilagoditi za dešnjake ili ljevoruke korisnike.