FM ExpertPro 100/ W Tp
Kolica za čišćenje FM ExpertPro 100/ W Tp za opsežne zadatke čišćenja. Dvostruki sustav kanti na sklopivoj produžnoj ploči, učinkovito upravljanje otpadom i siguran prostor za skladištenje.
Visokokvalitetna i najveća kolica za čišćenje FM ExpertPro 100/ W Tp mogu se pohvaliti zatvorenom konstrukcijom i velikom osnovnom pločom. To osigurava prostor za važne elemente ekonomičnog čišćenja, kao što je metoda kante s univerzalnom prešom (po 1 kanta za svježu i prljavu vodu). Bez kante, ploča se može sklopiti radi uštede prostora. U integrirani modul za odlaganje mogu se smjestiti košuljice različitih veličina i može se otvoriti nožnom papučicom. Pribor za čišćenje može se pohraniti u četiri kante od 6 litara i razdvojiti po području uporabe. Ladica na izvlačenje od 16 litara koja se može postaviti prema zahtjevima nudi još više prostora za pohranu. Dodatna oprema može se učinkovito integrirati korištenjem isporučenih FlexoLink priključaka, koji se po potrebi mogu pričvrstiti na vanjske strane FlexoMatea. FlexoLink XL se može koristiti za pričvršćivanje znaka ili WVP 10 Adv. Jake kočnice na dva kotača osiguravaju da su kolica uvijek sigurna i stabilna, čak i na nagnutom terenu. Ergonomski podesivi FlexoGrip smanjuje opterećenje ruku i ramena. Vrata koja se otvaraju pritiskom mogu se prilagoditi za dešnjake ili ljevoruke korisnike.
Značajke i prednosti
FlexoGrip: ergonomski podesiv po visini, rasterećuje ramena i zapešća od naprezanja
Nožna pedala za brzo i jednostavno otvaranje poklopca na modulu za odlaganje
Zatvorena posvuda, idealan za čišćenje u higijenski osjetljivim područjima
Kočnice na dva kotača osiguravaju kolica čak i na nagnutom terenu
Toolflex priključci na vanjskim stranama za pričvršćivanje pribora za čišćenje
Velika osnovna ploča nudi mnogo prostora za posebno velike količine za pohranu
Sustav pritisni-za-otvaranje osigurava intuitivno i jednostavno upravljanje vratima
Produžna ploča može se preklopiti kako bi se uštedio prostor prilikom skladištenja ili transporta kolica
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD
|Boja
|antracit
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|46
|Težina ambalaže (kg)
|51,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1831 x 650 x 1062
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|1100 x 600 x 780
Oprema
- Zatvorena kolica s vratima
Videos
Pribor
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.