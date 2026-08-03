FM Swift 50/ W

FM Swift 50/W uključuje 2 kante od 15 l izrađene od 50% reciklirane plastike i 2 kante od 6 l izrađene od 80% reciklirane plastike, kao i tri držača za lako dohvat ruke s ručnim alatima.

Funkcionalna i otvorena kolica za čišćenje FM Swift 50/W s 2 × 15-litarske kante izrađene od 50 posto reciklirane plastike i 2 × 6-litarske kante izrađene od 80 posto reciklirane plastike predstavljaju pravu uštedu prostora i idealna su za posebno male skladišne ​​prostore s ograničenim prostorom. Opremljena sustavom dvostrukih kanti i univerzalnom prešom, pomažu pri ručnim zadacima čišćenja čak i u skučenim prostorima. Modul za odlaganje može se po potrebi pomicati gore-dolje ili sklopiti radi uštede prostora, a prikladan je za vrećice za smeće različitih veličina. Dvije kante od 6 litara omogućuju sigurno pohranjivanje pribora za čišćenje i odvajanje po područjima: plava za neproblematična područja, a crvena za područja s najvišim higijenskim zahtjevima, poput kupaonica i WC-a. Alternativno, mogu držati 2 do 4 deterdženta umjesto kante od 6 litara. S držačima alata FlexoLink S (2 ×) i FlexoLink XL (1 ×), svi alati su sigurno pričvršćeni i spremni za upotrebu u bilo kojem trenutku.

Značajke i prednosti
Ergonomski dizajn
  • Modul za odlaganje s podesivim kutom visine od 30° za jednostavno pražnjenje.
  • Ergonomsko cijeđenje zahvaljujući učinkovitoj preši za mop.
Praktičan dizajn
  • Kompaktne dimenzije čine kolica vrlo okretnima i jednostavnima za spremanje.
  • Za uštedu prostora, jednostavno preklopite modul za otpad i uklonite sustav kanti.
  • Toolflex priključci na vanjskim stranama za pričvršćivanje pribora za čišćenje.
Značajke održivosti
  • Dizajn s 2 × 15-litarske kante izrađene od 50% reciklirane plastike i 2 × 6-litarske kante izrađene od 80% reciklirane plastike.
  • Bez nepotrebnih plastičnih umetaka.
  • Modularni sustav omogućuje jednostavnu zamjenu pojedinačnih komponenti, što omogućuje prilagodbu opreme prema zahtjevima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD
Boja antracit
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 18
Težina ambalaže (kg) 19
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1004 x 653 x 1198
Dimenzije, zapakirano (mm) 796 x 584 x 403
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Područja primjene
  • Svestran kada je u pitanju ručno čišćenje, npr. u kupaonicama ili zajedničkim prostorima.
  • Tvrdi podovi
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