FM Swift 50/ W
FM Swift 50/W uključuje 2 kante od 15 l izrađene od 50% reciklirane plastike i 2 kante od 6 l izrađene od 80% reciklirane plastike, kao i tri držača za lako dohvat ruke s ručnim alatima.
Funkcionalna i otvorena kolica za čišćenje FM Swift 50/W s 2 × 15-litarske kante izrađene od 50 posto reciklirane plastike i 2 × 6-litarske kante izrađene od 80 posto reciklirane plastike predstavljaju pravu uštedu prostora i idealna su za posebno male skladišne prostore s ograničenim prostorom. Opremljena sustavom dvostrukih kanti i univerzalnom prešom, pomažu pri ručnim zadacima čišćenja čak i u skučenim prostorima. Modul za odlaganje može se po potrebi pomicati gore-dolje ili sklopiti radi uštede prostora, a prikladan je za vrećice za smeće različitih veličina. Dvije kante od 6 litara omogućuju sigurno pohranjivanje pribora za čišćenje i odvajanje po područjima: plava za neproblematična područja, a crvena za područja s najvišim higijenskim zahtjevima, poput kupaonica i WC-a. Alternativno, mogu držati 2 do 4 deterdženta umjesto kante od 6 litara. S držačima alata FlexoLink S (2 ×) i FlexoLink XL (1 ×), svi alati su sigurno pričvršćeni i spremni za upotrebu u bilo kojem trenutku.
Značajke i prednosti
Ergonomski dizajn
- Modul za odlaganje s podesivim kutom visine od 30° za jednostavno pražnjenje.
- Ergonomsko cijeđenje zahvaljujući učinkovitoj preši za mop.
Praktičan dizajn
- Kompaktne dimenzije čine kolica vrlo okretnima i jednostavnima za spremanje.
- Za uštedu prostora, jednostavno preklopite modul za otpad i uklonite sustav kanti.
- Toolflex priključci na vanjskim stranama za pričvršćivanje pribora za čišćenje.
Značajke održivosti
- Dizajn s 2 × 15-litarske kante izrađene od 50% reciklirane plastike i 2 × 6-litarske kante izrađene od 80% reciklirane plastike.
- Bez nepotrebnih plastičnih umetaka.
- Modularni sustav omogućuje jednostavnu zamjenu pojedinačnih komponenti, što omogućuje prilagodbu opreme prema zahtjevima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD
|Boja
|antracit
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|18
|Težina ambalaže (kg)
|19
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|796 x 584 x 403
Videos
Područja primjene
- Svestran kada je u pitanju ručno čišćenje, npr. u kupaonicama ili zajedničkim prostorima.
- Tvrdi podovi
Pribor
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