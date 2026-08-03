Funkcionalna i otvorena kolica za čišćenje FM Swift 50/W s 2 × 15-litarske kante izrađene od 50 posto reciklirane plastike i 2 × 6-litarske kante izrađene od 80 posto reciklirane plastike predstavljaju pravu uštedu prostora i idealna su za posebno male skladišne ​​prostore s ograničenim prostorom. Opremljena sustavom dvostrukih kanti i univerzalnom prešom, pomažu pri ručnim zadacima čišćenja čak i u skučenim prostorima. Modul za odlaganje može se po potrebi pomicati gore-dolje ili sklopiti radi uštede prostora, a prikladan je za vrećice za smeće različitih veličina. Dvije kante od 6 litara omogućuju sigurno pohranjivanje pribora za čišćenje i odvajanje po područjima: plava za neproblematična područja, a crvena za područja s najvišim higijenskim zahtjevima, poput kupaonica i WC-a. Alternativno, mogu držati 2 do 4 deterdženta umjesto kante od 6 litara. S držačima alata FlexoLink S (2 ×) i FlexoLink XL (1 ×), svi alati su sigurno pričvršćeni i spremni za upotrebu u bilo kojem trenutku.