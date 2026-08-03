Velika FM ExpertPro 100/ W kolica za čišćenje sa sustavom dvostrukih kanti i univerzalnom prešom idealna su za ekonomično čišćenje. Lako dostupan modul za odlaganje može se po potrebi pomicati gore-dolje i može primiti obloge kanti različitih veličina. Ploča držača košuljice za smeće može se bez napora ukloniti, a držač košuljice se sklapa kako bi se uštedio prostor u skladištu. S četiri izdašne 6-litarske kante, dodatna oprema se može pohraniti i sortirati odvojeno prema područjima označenim bojama. Dodatna 16-litarska ladica na izvlačenje može se postaviti prema zahtjevima i prikladan je način za nošenje pribora za čišćenje. Zahvaljujući isporučenim Toolflex priključcima, sustavi brisanja, hvataljke i druga oprema mogu se uredno integrirati. Predviđena je kuka za pričvršćivanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv. Toolflex i kuke mogu se prema potrebi pričvrstiti na vanjske strane FlexoMatea. Snažne kočnice na dva kotača omogućuju parkiranje kolica čak i na nagnutom terenu. Vrata i bočne ploče mogu se personalizirati naljepnicama, a vrata koja se otvaraju pritiskom mogu se postaviti posebno za desnoruke ili ljevoruke korisnike.