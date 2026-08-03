Trolley Closed 1

Velika kolica za čišćenje FM ExpertPro 100/ W sa sustavom predkondicioniranja i lako dostupnim spremnikom za otpad. Oprema sigurno pohranjena u zatvorenom srednjem dijelu.

Velika FM ExpertPro 100/ W kolica za čišćenje sa sustavom dvostrukih kanti i univerzalnom prešom idealna su za ekonomično čišćenje. Lako dostupan modul za odlaganje može se po potrebi pomicati gore-dolje i može primiti obloge kanti različitih veličina. Ploča držača košuljice za smeće može se bez napora ukloniti, a držač košuljice se sklapa kako bi se uštedio prostor u skladištu. S četiri izdašne 6-litarske kante, dodatna oprema se može pohraniti i sortirati odvojeno prema područjima označenim bojama. Dodatna 16-litarska ladica na izvlačenje može se postaviti prema zahtjevima i prikladan je način za nošenje pribora za čišćenje. Zahvaljujući isporučenim Toolflex priključcima, sustavi brisanja, hvataljke i druga oprema mogu se uredno integrirati. Predviđena je kuka za pričvršćivanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv. Toolflex i kuke mogu se prema potrebi pričvrstiti na vanjske strane FlexoMatea. Snažne kočnice na dva kotača omogućuju parkiranje kolica čak i na nagnutom terenu. Vrata i bočne ploče mogu se personalizirati naljepnicama, a vrata koja se otvaraju pritiskom mogu se postaviti posebno za desnoruke ili ljevoruke korisnike.

Značajke i prednosti
Modul za odlaganje s podesivim kutom visine od 30° za jednostavno pražnjenje
Zatvorena posvuda, idealan za čišćenje u higijenski osjetljivim područjima
Kočnice na dva kotača osiguravaju kolica čak i na nagnutom terenu
Toolflex priključci na vanjskim stranama za pričvršćivanje pribora za čišćenje
Sustav pritisni-za-otvaranje osigurava intuitivno i jednostavno upravljanje vratima
Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD
Boja antracit
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 35
Težina ambalaže (kg) 39,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1518 x 650 x 1021
Dimenzije, zapakirano (mm) 1100 x 595 x 740

Oprema

  • Zatvorena kolica s vratima
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Created with AI (artificial intelligence)

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