Trolley Closed 2
Kompaktna kolica za čišćenje FM ExpertPro 50/ P, pogodna za prethodno kondicionirano čišćenje. Sigurno zatvoreno područje za kante i odjeljke za otpad kao i opremu i sredstva za čišćenje.
Kompaktni FM ExpertPro 50/ P posebno je prikladan za korištenje u posebno higijenski osjetljivim područjima zahvaljujući svom zatvorenom dizajnu. Također se može koristiti za metodu predkondicioniranja u učinkovitom čišćenju površina. Oprema se može pohraniti u dvije 6-litarske kante i razdvojiti po području uporabe. Kolica također imaju 16-litarsku ladicu na izvlačenje koja se može namjestiti prema zahtjevima i praktičan je način za nošenje dodatnog pribora za čišćenje. Zahvaljujući isporučenim Toolflex priključcima, sustavi brisanja, hvataljke itd. mogu se integrirati. Kuka se može koristiti za pričvršćivanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv. I Toolflex priključci i kuka mogu se prema potrebi pričvrstiti na vanjski dio FlexoMatea. Dva kotača imaju ugrađene kočnice, što jamči siguran položaj čak i na nagnutom terenu. FlexoGrip podesiv po visini smanjuje opterećenje ruku i ramena prilikom guranja kolica. Vrata i bočne ploče mogu se personalizirati naljepnicama, a vrata koja se otvaraju pritiskom mogu se postaviti posebno za desnoruke ili ljevoruke korisnike.
Značajke i prednosti
FlexoGrip: ergonomski podesiv po visini, rasterećuje ramena i zapešća od naprezanja
Zatvorena posvuda, idealan za čišćenje u higijenski osjetljivim područjima
Kočnice na dva kotača osiguravaju kolica čak i na nagnutom terenu
Toolflex priključci na vanjskim stranama za pričvršćivanje pribora za čišćenje
Kompaktne dimenzije čine kolica vrlo okretnim i lakim za pospremanje
Sustav pritisni-za-otvaranje osigurava intuitivno i jednostavno upravljanje vratima
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED
|Boja
|antracit
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|28,2
|Težina ambalaže (kg)
|35,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1051 x 564 x 1230
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|1120 x 580 x 500
Oprema
- Zatvorena kolica s vratima
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