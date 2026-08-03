Kompaktni FM ExpertPro 50/ P posebno je prikladan za korištenje u posebno higijenski osjetljivim područjima zahvaljujući svom zatvorenom dizajnu. Također se može koristiti za metodu predkondicioniranja u učinkovitom čišćenju površina. Oprema se može pohraniti u dvije 6-litarske kante i razdvojiti po području uporabe. Kolica također imaju 16-litarsku ladicu na izvlačenje koja se može namjestiti prema zahtjevima i praktičan je način za nošenje dodatnog pribora za čišćenje. Zahvaljujući isporučenim Toolflex priključcima, sustavi brisanja, hvataljke itd. mogu se integrirati. Kuka se može koristiti za pričvršćivanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv. I Toolflex priključci i kuka mogu se prema potrebi pričvrstiti na vanjski dio FlexoMatea. Dva kotača imaju ugrađene kočnice, što jamči siguran položaj čak i na nagnutom terenu. FlexoGrip podesiv po visini smanjuje opterećenje ruku i ramena prilikom guranja kolica. Vrata i bočne ploče mogu se personalizirati naljepnicama, a vrata koja se otvaraju pritiskom mogu se postaviti posebno za desnoruke ili ljevoruke korisnike.