Zatvoreni dizajn i produžena osnovna ploča čine velika FM ExpertPro 100/ P kolica za čišćenje idealnim za čišćenje higijenski osjetljivih područja i za korištenje metode predkondicioniranja. Integrirani modul za odlaganje može primiti košuljice različitih veličina i otvara se nožnom papučicom. Dodatna oprema može se pohraniti u četiri kante od 6 litara i držati odvojeno ovisno o području uporabe. Za još više prostora za pohranu, kolica također imaju dvije dodatne ladice kapaciteta 16 odnosno 32 litre. Mogu se postaviti prema potrebi i prikladni su za praktično nošenje pribora za čišćenje, a strojevi kao što je EB 30/1 Bp Li-Ion mogu se jednostavno pričvrstiti na vanjske strane FlexoMatea pomoću isporučenih FlexoLink priključaka. FlexoLink XL se može koristiti za postavljanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv. Vrata i bočne stranice mogu se personalizirati naljepnicama. Dvije kočnice osiguravaju kolica na mjestu, čak i na nagnutom terenu. Ergonomski oblikovan FlexoGrip smanjuje opterećenje ruku i ramena prilikom guranja. Push-to-open vrata se mogu individualno prilagoditi za dešnjake ili ljevoruke korisnike.