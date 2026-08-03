Trolley Closed 3
Velika kolica za čišćenje FM ExpertPro 100/ P sa sustavom čišćenja predkondicioniranja. Zatvoren prostor za odlaganje otpada, dovoljno prostora za alat za čišćenje i skladištenje.
Zatvoreni dizajn i produžena osnovna ploča čine velika FM ExpertPro 100/ P kolica za čišćenje idealnim za čišćenje higijenski osjetljivih područja i za korištenje metode predkondicioniranja. Integrirani modul za odlaganje može primiti košuljice različitih veličina i otvara se nožnom papučicom. Dodatna oprema može se pohraniti u četiri kante od 6 litara i držati odvojeno ovisno o području uporabe. Za još više prostora za pohranu, kolica također imaju dvije dodatne ladice kapaciteta 16 odnosno 32 litre. Mogu se postaviti prema potrebi i prikladni su za praktično nošenje pribora za čišćenje, a strojevi kao što je EB 30/1 Bp Li-Ion mogu se jednostavno pričvrstiti na vanjske strane FlexoMatea pomoću isporučenih FlexoLink priključaka. FlexoLink XL se može koristiti za postavljanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv. Vrata i bočne stranice mogu se personalizirati naljepnicama. Dvije kočnice osiguravaju kolica na mjestu, čak i na nagnutom terenu. Ergonomski oblikovan FlexoGrip smanjuje opterećenje ruku i ramena prilikom guranja. Push-to-open vrata se mogu individualno prilagoditi za dešnjake ili ljevoruke korisnike.
Značajke i prednosti
FlexoGrip: ergonomski podesiv po visini, rasterećuje ramena i zapešća od naprezanja
Nožna pedala za brzo i jednostavno otvaranje poklopca na modulu za odlaganje
Zatvorena posvuda, idealan za čišćenje u higijenski osjetljivim područjima
Kočnice na dva kotača osiguravaju kolica čak i na nagnutom terenu
Toolflex priključci na vanjskim stranama za pričvršćivanje pribora za čišćenje
Velika osnovna ploča nudi mnogo prostora za posebno velike količine za pohranu
Sustav pritisni-za-otvaranje osigurava intuitivno i jednostavno upravljanje vratima
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED
|Boja
|antracit
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|42
|Težina ambalaže (kg)
|48
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1564 x 563 x 1229
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|1100 x 600 x 780
Oprema
- Zatvorena kolica s vratima
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