Trolley Closed 3

Velika kolica za čišćenje FM ExpertPro 100/ P sa sustavom čišćenja predkondicioniranja. Zatvoren prostor za odlaganje otpada, dovoljno prostora za alat za čišćenje i skladištenje.

Zatvoreni dizajn i produžena osnovna ploča čine velika FM ExpertPro 100/ P kolica za čišćenje idealnim za čišćenje higijenski osjetljivih područja i za korištenje metode predkondicioniranja. Integrirani modul za odlaganje može primiti košuljice različitih veličina i otvara se nožnom papučicom. Dodatna oprema može se pohraniti u četiri kante od 6 litara i držati odvojeno ovisno o području uporabe. Za još više prostora za pohranu, kolica također imaju dvije dodatne ladice kapaciteta 16 odnosno 32 litre. Mogu se postaviti prema potrebi i prikladni su za praktično nošenje pribora za čišćenje, a strojevi kao što je EB 30/1 Bp Li-Ion mogu se jednostavno pričvrstiti na vanjske strane FlexoMatea pomoću isporučenih FlexoLink priključaka. FlexoLink XL se može koristiti za postavljanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv. Vrata i bočne stranice mogu se personalizirati naljepnicama. Dvije kočnice osiguravaju kolica na mjestu, čak i na nagnutom terenu. Ergonomski oblikovan FlexoGrip smanjuje opterećenje ruku i ramena prilikom guranja. Push-to-open vrata se mogu individualno prilagoditi za dešnjake ili ljevoruke korisnike.

Značajke i prednosti
FlexoGrip: ergonomski podesiv po visini, rasterećuje ramena i zapešća od naprezanja
Nožna pedala za brzo i jednostavno otvaranje poklopca na modulu za odlaganje
Zatvorena posvuda, idealan za čišćenje u higijenski osjetljivim područjima
Kočnice na dva kotača osiguravaju kolica čak i na nagnutom terenu
Toolflex priključci na vanjskim stranama za pričvršćivanje pribora za čišćenje
Velika osnovna ploča nudi mnogo prostora za posebno velike količine za pohranu
Sustav pritisni-za-otvaranje osigurava intuitivno i jednostavno upravljanje vratima
Specifikacije

Tehnički podaci

Program ADVANCED
Boja antracit
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 42
Težina ambalaže (kg) 48
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1564 x 563 x 1229
Dimenzije, zapakirano (mm) 1100 x 600 x 780

Oprema

  • Zatvorena kolica s vratima
Videos
Pribor
Pronađi rezervne dijelove

Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH