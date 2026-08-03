Zatvorena kolica za čišćenje srednje veličine FM ExpertPro 50/S impresioniraju svojim kompaktnim dimenzijama, a također su idealna za korištenje s metodom prskanja. Modul za odlaganje lako je dostupan izvana. Može se pomicati gore-dolje prema potrebi i može primiti obloge za smeće različitih veličina. Pribor za čišćenje može se prikladno pohraniti u dvije kante od 6 litara i razdvojiti po boji (jedna plava kanta i jedna crvena kanta uključene su kao standard). Dvije 16-litarske ladice na izvlačenje koje se mogu namjestiti prema zahtjevima prikladne su za udobno prenošenje dodatne opreme. Zahvaljujući isporučenim Toolflex priključcima, sustavi za brisanje, hvataljke i drugi pribor mogu se učinkovito integrirati. Po potrebi se mogu pričvrstiti na vanjske strane FlexoMatea. FlexoLink XL se može koristiti za postavljanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv. Snažne kočnice na dva kotača osiguravaju kolica čak i na nagnutom, neravnom terenu kako bi se osigurala stabilnost. Ergonomski FlexoGrip podesiv po visini smanjuje opterećenje ruku i ramena prilikom guranja. Osim toga, vrata koja se otvaraju pritiskom mogu se prilagoditi za dešnjake ili ljevoruke korisnike.