Trolley Closed 7
Srednje velika kolica za čišćenje FM ExpertPro 50/ S s lako dostupnim spremnikom za otpad. Zatvoreni središnji pretinac za odlaganje opreme i sredstava za čišćenje.
Zatvorena kolica za čišćenje srednje veličine FM ExpertPro 50/S impresioniraju svojim kompaktnim dimenzijama, a također su idealna za korištenje s metodom prskanja. Modul za odlaganje lako je dostupan izvana. Može se pomicati gore-dolje prema potrebi i može primiti obloge za smeće različitih veličina. Pribor za čišćenje može se prikladno pohraniti u dvije kante od 6 litara i razdvojiti po boji (jedna plava kanta i jedna crvena kanta uključene su kao standard). Dvije 16-litarske ladice na izvlačenje koje se mogu namjestiti prema zahtjevima prikladne su za udobno prenošenje dodatne opreme. Zahvaljujući isporučenim Toolflex priključcima, sustavi za brisanje, hvataljke i drugi pribor mogu se učinkovito integrirati. Po potrebi se mogu pričvrstiti na vanjske strane FlexoMatea. FlexoLink XL se može koristiti za postavljanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv. Snažne kočnice na dva kotača osiguravaju kolica čak i na nagnutom, neravnom terenu kako bi se osigurala stabilnost. Ergonomski FlexoGrip podesiv po visini smanjuje opterećenje ruku i ramena prilikom guranja. Osim toga, vrata koja se otvaraju pritiskom mogu se prilagoditi za dešnjake ili ljevoruke korisnike.
Značajke i prednosti
FlexoGrip: ergonomski podesiv po visini, rasterećuje ramena i zapešća od naprezanja
Modul za odlaganje s podesivim kutom visine od 30° za jednostavno pražnjenje
Zatvorena posvuda, idealan za čišćenje u higijenski osjetljivim područjima
Kočnice na dva kotača osiguravaju kolica čak i na nagnutom terenu
Toolflex priključci na vanjskim stranama za pričvršćivanje pribora za čišćenje
Kompaktne dimenzije čine kolica vrlo okretnim i lakim za pospremanje
Sustav pritisni-za-otvaranje osigurava intuitivno i jednostavno upravljanje vratima
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Boja
|antracit
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|29
|Težina ambalaže (kg)
|56,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|1200 x 800 x 860
Oprema
- Zatvorena kolica s vratima
Videos
Pribor
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.