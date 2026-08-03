Trolley Light 2

Kompaktan i štedi prostor – FM Swift 50/P sa sustavom čišćenja za predkondicioniranje i sklopivim modulom za otpad podesivim po visini. Za maksimalnu uštedu prostora.

Kompaktna i otvorena kolica za čišćenje posebno su prikladna za upotrebu prethodno pripremljenih mopova u operacijama ručnog čišćenja. Modul za odlaganje može se po potrebi pomicati gore-dolje i može primiti obloge kanti različitih veličina. Pribor za čišćenje može se sigurno pohraniti u dvije kante od 6 litara i odvojiti prema površini (plava za neproblematična područja i crvena za čišćenje područja s najvišim higijenskim zahtjevima, kao što su kupaonice i toaleti). Zahvaljujući priloženim priključcima FlexiLink, sustavi za brisanje, hvataljke i druga oprema mogu se uredno integrirati. Predviđena je kuka za pričvršćivanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv.Toolflex i kuke se prema potrebi mogu pričvrstiti na unutrašnjost FlexoMatea.

Značajke i prednosti
Modul za odlaganje s podesivim kutom visine od 30° za jednostavno pražnjenje
Kompaktne dimenzije čine kolica vrlo okretnim i lakim za pospremanje
Toolflex priključci na vanjskim stranama za pričvršćivanje pribora za čišćenje
Specifikacije

Tehnički podaci

Program ADVANCED
Boja antracit
Količina (Komad(a)) 1
Težina bez pribora (kg) 14
Težina ambalaže (kg) 16,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1004 x 563 x 1198
Dimenzije, zapakirano (mm) 796 x 584 x 371
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