Kompaktna i otvorena kolica za čišćenje posebno su prikladna za upotrebu prethodno pripremljenih mopova u operacijama ručnog čišćenja. Modul za odlaganje može se po potrebi pomicati gore-dolje i može primiti obloge kanti različitih veličina. Pribor za čišćenje može se sigurno pohraniti u dvije kante od 6 litara i odvojiti prema površini (plava za neproblematična područja i crvena za čišćenje područja s najvišim higijenskim zahtjevima, kao što su kupaonice i toaleti). Zahvaljujući priloženim priključcima FlexiLink, sustavi za brisanje, hvataljke i druga oprema mogu se uredno integrirati. Predviđena je kuka za pričvršćivanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv.Toolflex i kuke se prema potrebi mogu pričvrstiti na unutrašnjost FlexoMatea.