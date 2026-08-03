Trolley Open 1
Velika FM Expert 100/ W kolica za čišćenje sa sustavom čišćenja s dvostrukom kantom. Najbolje rješenje za opsežne i zahtjevne poslove čišćenja.
FM Expert 100/W su velika i otvorena kolica za čišćenje za učinkovit rad u opsežnim poslovima čišćenja. Ima podesivi sustav dvostrukih žlica s univerzalnom prešom. Ako uklonite kante i prešu za brisanje, umjesto toga možete integrirati stroj. Modul za odlaganje može se prema potrebi pomicati gore-dolje i prikladan je za koševe različitih veličina. Pribor za čišćenje može se pohraniti u četiri kante od 6 litara koje se mogu odvojiti za različite prostore. Ladica na izvlačenje od 16 litara koja se može namjestiti prema zahtjevima također pruža dovoljno prostora za pohranjivanje dodatne opreme. Isporučeni Toolflex priključci omogućuju kompaktnu integraciju sustava za brisanje, hvataljki i druge opreme. Predviđena je kuka za pričvršćivanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv. Toolflex i kuke mogu se prema potrebi pričvrstiti na vanjske strane FlexoMatea.
Značajke i prednosti
Modul za odlaganje s podesivim kutom visine od 30° za jednostavno pražnjenje
Ladica na izvlačenje od 16 l podesiva je po visini i dostupna je s obje strane
Toolflex priključci na vanjskim stranama za pričvršćivanje pribora za čišćenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD
|Boja
|antracit
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|28,5
|Težina ambalaže (kg)
|32,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1518 x 653 x 1020
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|1100 x 600 x 750
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