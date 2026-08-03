FM Expert 100/W su velika i otvorena kolica za čišćenje za učinkovit rad u opsežnim poslovima čišćenja. Ima podesivi sustav dvostrukih žlica s univerzalnom prešom. Ako uklonite kante i prešu za brisanje, umjesto toga možete integrirati stroj. Modul za odlaganje može se prema potrebi pomicati gore-dolje i prikladan je za koševe različitih veličina. Pribor za čišćenje može se pohraniti u četiri kante od 6 litara koje se mogu odvojiti za različite prostore. Ladica na izvlačenje od 16 litara koja se može namjestiti prema zahtjevima također pruža dovoljno prostora za pohranjivanje dodatne opreme. Isporučeni Toolflex priključci omogućuju kompaktnu integraciju sustava za brisanje, hvataljki i druge opreme. Predviđena je kuka za pričvršćivanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv. Toolflex i kuke mogu se prema potrebi pričvrstiti na vanjske strane FlexoMatea.