Trolley Open 3
Velika kolica za čišćenje FM Expert 100/ M kombiniraju ručni i mehanički sustav čišćenja. Prostor za stroj za suho ili mokro čišćenje. Kanta od 12 l za ručno čišćenje.
FM Expert 100/ M može se pohvaliti otvorenim dizajnom i izdašnim proporcijama. Može se koristiti za mokro i suho čišćenje bilo ručno metodom predkondicioniranja ili mehanički uz pomoć odgovarajućih strojeva. Kolica imaju dovoljno prostora za udobnu i jednostavnu integraciju BR 30/1 Bp ili T 9/1 Bp. Modul za odlaganje može se po potrebi pomicati gore-dolje i može primiti obloge kanti različitih veličina. Pribor za čišćenje može se sigurno pohraniti u četiri praktične kante od 6 litara i razdvojiti prema površini. Ladica na izvlačenje od 16 litara koja se može postaviti prema zahtjevima prikladna je za nošenje dodatne opreme. Zahvaljujući priloženim priključcima FlexiLink, sustavi brisanja, hvataljke i korisni pribor mogu se učinkovito integrirati. Po potrebi se mogu pričvrstiti na vanjske strane FlexoMatea. Kuka se može koristiti za vješanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv.
Značajke i prednosti
Modul za odlaganje s podesivim kutom visine od 30° za jednostavno pražnjenje
Fleksibilna integracija stroja (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) smanjuje vrijeme čišćenja za 15%
Ladica na izvlačenje od 16 l podesiva je po visini i dostupna je s obje strane
Toolflex priključci na vanjskim stranama za pričvršćivanje pribora za čišćenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|ADVANCED
|Boja
|antracit
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina bez pribora (kg)
|25
|Težina ambalaže (kg)
|52,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1780 x 563 x 1020
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|1200 x 800 x 780
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