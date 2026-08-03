FM Expert 100/ M može se pohvaliti otvorenim dizajnom i izdašnim proporcijama. Može se koristiti za mokro i suho čišćenje bilo ručno metodom predkondicioniranja ili mehanički uz pomoć odgovarajućih strojeva. Kolica imaju dovoljno prostora za udobnu i jednostavnu integraciju BR 30/1 Bp ili T 9/1 Bp. Modul za odlaganje može se po potrebi pomicati gore-dolje i može primiti obloge kanti različitih veličina. Pribor za čišćenje može se sigurno pohraniti u četiri praktične kante od 6 litara i razdvojiti prema površini. Ladica na izvlačenje od 16 litara koja se može postaviti prema zahtjevima prikladna je za nošenje dodatne opreme. Zahvaljujući priloženim priključcima FlexiLink, sustavi brisanja, hvataljke i korisni pribor mogu se učinkovito integrirati. Po potrebi se mogu pričvrstiti na vanjske strane FlexoMatea. Kuka se može koristiti za vješanje znaka upozorenja ili WVP 10 Adv.