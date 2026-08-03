Sustav brisača poda ECO!

ECO!Mop sustav koji se sastoji od držača mopa i podesive teleskopske ručke. Set mopa ima nastavak za džep za brzu promjenu glave mopa.

Sustav ECO!Mop iz Kärchera ima opciju zaključavanja na univerzalnom zglobu i 184 centimetra rastezljivu teleskopsku ručku, što ga čini savršenim izborom i za poslove okomitog čišćenja. Zahvaljujući dodatku za džep, set mopa omogućuje brzu i jednostavnu promjenu glave brisača. Sa kopčom za pričvršćivanje, ovaj sustav također je pogodan za leđa bez potrebe za stalnim saginjanjem.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD
Prilog za tekstil Džepovi
Radna širina (cm) 40
Vrsta ručke Teleskopski
Dužina ručke (mm) 1840
Promjer ručke (mm) 23
Materijal aluminij / PP
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š) (mm) 400 x 140
Sustav brisača poda ECO!
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Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
  • Podna praonica - mokro čišćenje
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