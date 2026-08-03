Sustav ECO!Mop iz Kärchera ima opciju zaključavanja na univerzalnom zglobu i 184 centimetra rastezljivu teleskopsku ručku, što ga čini savršenim izborom i za poslove okomitog čišćenja. Zahvaljujući dodatku za džep, set mopa omogućuje brzu i jednostavnu promjenu glave brisača. Sa kopčom za pričvršćivanje, ovaj sustav također je pogodan za leđa bez potrebe za stalnim saginjanjem.