Sustav brisača poda ECO!
ECO!Mop sustav koji se sastoji od držača mopa i podesive teleskopske ručke. Set mopa ima nastavak za džep za brzu promjenu glave mopa.
Sustav ECO!Mop iz Kärchera ima opciju zaključavanja na univerzalnom zglobu i 184 centimetra rastezljivu teleskopsku ručku, što ga čini savršenim izborom i za poslove okomitog čišćenja. Zahvaljujući dodatku za džep, set mopa omogućuje brzu i jednostavnu promjenu glave brisača. Sa kopčom za pričvršćivanje, ovaj sustav također je pogodan za leđa bez potrebe za stalnim saginjanjem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD
|Prilog za tekstil
|Džepovi
|Radna širina (cm)
|40
|Vrsta ručke
|Teleskopski
|Dužina ručke (mm)
|1840
|Promjer ručke (mm)
|23
|Materijal
|aluminij / PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,9
|Dimenzije (d × š) (mm)
|400 x 140
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Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje