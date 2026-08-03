Sustav krpa za pod

Kärcherov set za brisanje uključuje držač za brisanje i aluminijsku ručku dugu 140 cm.

Set za brisanje sastoji se od držača za brisanje i robusne, lagane aluminijske ručke dužine 140 centimetara sa kopčom za brisanje kako bi se krpa pričvrstila i spriječila bilo kakva dosadna i iscrpljujuća radnja savijanja. Glave brisača također se mogu brzo i jednostavno zamijeniti kada je to potrebno zahvaljujući pametnom dodatku za džep.

Specifikacije

Tehnički podaci

Program STANDARD
Prilog za tekstil Džepovi
Radna širina (cm) 40
Vrsta ručke Popravak
Dužina ručke (mm) 1400
Promjer ručke (mm) 23
Materijal aluminij / PP
Količina (Komad(a)) 1
Težina po proizvodu (kg) 0,8
Težina ambalaže (kg) 1,5
Dimenzije (d × š) (mm) 400 x 150
Dimenzije, zapakirano (mm) 400 x 150 x 1400
Sustav krpa za pod
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Područja primjene
  • Pod - mokro čišćenje
  • Podna praonica - mokro čišćenje
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