Sustav krpa za pod
Kärcherov set za brisanje uključuje držač za brisanje i aluminijsku ručku dugu 140 cm.
Set za brisanje sastoji se od držača za brisanje i robusne, lagane aluminijske ručke dužine 140 centimetara sa kopčom za brisanje kako bi se krpa pričvrstila i spriječila bilo kakva dosadna i iscrpljujuća radnja savijanja. Glave brisača također se mogu brzo i jednostavno zamijeniti kada je to potrebno zahvaljujući pametnom dodatku za džep.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|STANDARD
|Prilog za tekstil
|Džepovi
|Radna širina (cm)
|40
|Vrsta ručke
|Popravak
|Dužina ručke (mm)
|1400
|Promjer ručke (mm)
|23
|Materijal
|aluminij / PP
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,8
|Težina ambalaže (kg)
|1,5
|Dimenzije (d × š) (mm)
|400 x 150
|Dimenzije, zapakirano (mm)
|400 x 150 x 1400
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Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje
- Podna praonica - mokro čišćenje