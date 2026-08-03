Set za brisanje sastoji se od držača za brisanje i robusne, lagane aluminijske ručke dužine 140 centimetara sa kopčom za brisanje kako bi se krpa pričvrstila i spriječila bilo kakva dosadna i iscrpljujuća radnja savijanja. Glave brisača također se mogu brzo i jednostavno zamijeniti kada je to potrebno zahvaljujući pametnom dodatku za džep.