Vezice držača krpe 40 cm
Brz i jednostavan za korištenje: Visokokvalitetni držač preklopa od 40 cm s blok sustavom i rotacijom od 360°.
Držač preklopa s blok sustavom i 360° rotirajućim spojem u Kärcher verziji širine 40 cm. Držač mopa idealan je za korištenje sa svim ručkama s promjerom otvora između 18 mm i 23 mm, kao što su naše aluminijske i teleskopske ručke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Prilog za tekstil
|Zalisci
|Materijal
|PA / Staklena vlakna / PP
|Radna širina (cm)
|40
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina po proizvodu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š) (mm)
|400 x 110
Područja primjene
- Pod - mokro čišćenje