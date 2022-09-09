Zahtjevi za čišćenje gospodarskih vozila

Za čišćenje gospodarskih vozila zahtjevi su vrlo strogi. Prljavština na kamionima varira prema njihovoj namjeni i vrsti. Tehnologija pranja mora učinkovito ukloniti mrlje od katrana, ulja i blata. Također, treba ukloniti sezonske naslage poput soli, peluda i ostataka insekata. Uz to, mora biti nježna prema površinama vozila.

Izazov predstavlja i različiti materijali od kojih se vozila prave, poput aluminija, čelika, plastike i gume. Svi materijali moraju biti temeljito očišćeni bez oštećenja.