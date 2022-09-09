Čišćenje gospodarskih vozila
Čista gospodarska vozila ključna su za dobar izgled voznog parka. Za uštedu vremena i troškova, pranje mora biti brzo i kvalitetno. Veličina i dizajn vozila zahtijevaju posebnu tehnologiju pranja. Kemikalije za pranje također moraju biti pravilno odabrane za čišćenje gospodarskih vozila i pranje autobusa i kamiona.
Zahtjevi za čišćenje gospodarskih vozila
Za čišćenje gospodarskih vozila zahtjevi su vrlo strogi. Prljavština na kamionima varira prema njihovoj namjeni i vrsti. Tehnologija pranja mora učinkovito ukloniti mrlje od katrana, ulja i blata. Također, treba ukloniti sezonske naslage poput soli, peluda i ostataka insekata. Uz to, mora biti nježna prema površinama vozila.
Izazov predstavlja i različiti materijali od kojih se vozila prave, poput aluminija, čelika, plastike i gume. Svi materijali moraju biti temeljito očišćeni bez oštećenja.
Mehaničko čišćenje dovodi do uštede vremena i troškova
Mehaničko čišćenje gospodarskih vozila pomaže uštedjeti troškove rada i vremena. Moderni portalni sustavi za čišćenje gospodarskih vozila i visokotlačni čistači nude učinkovita rješenja. Ovi sustavi omogućuju prilagodbu različitim zahtjevima. Njihova primjena obuhvaća pretpranje, temeljito glavno pranje i njegu vozila. Korištenje specijaliziranih sredstava za čišćenje osigurava ispunjavanje strožih zahtjeva za čišćenje.
Sustav pranja treba biti prilagođen vrsti, broju i veličini vozila. Pri odabiru opreme za pranje, važno je razmotriti tri ključna pitanja.
Koja vozila treba očistiti?
Prilikom izbora sustava pranja, prvo je važno razjasniti tipove vozila koja će se čistiti. Građevinska vozila s posebnim strukturama teško je prati. Takva vozila obično trebaju visokotlačne čistače jer ne mogu prolaziti kroz portalne praonice. Alternativno, za njih se mogu postaviti stacionarne prskalice bez četkica. Takvi lukovi se ne pomiču – vozila prolaze kroz njih i peru se bez kontakta. Ovaj način omogućuje pranje bez većeg ručnog rada. Kamioni i autobusi učinkovitije se peru portalnim sustavima ili mobilnim četkama.
Pranje vozila za vlastite potrebe ili kao posao po ugovoru?
Važno je utvrditi hoće li sustavi za pranje komercijalnih vozila služiti za internu flotu ili kao komercijalna usluga. Ako se koriste za internu flotu, veličina i dizajn sustava ovise o broju i vrsti vozila. Mješovite flote mogu zahtijevati kombinirani sustav pranja, uključujući ručno pranje visokotlačnim čistačima i pokretni sustav četki.
Kod komercijalnih usluga, izbor sustava pranja ovisi o očekivanom broju vozila. Također je potrebna analiza lokacije. To uključuje broj posjetitelja, lokalne tvrtke s flotama, konkurenciju i zakonske propise o zaštiti podzemnih voda.
Jesu li zadovoljeni građevinski i tehnički uvjeti?
Većina sustava pranja zahtijeva veliku halu s priključcima za vodu i trofaznom strujom (400 V). Prije ugradnje potrebno je provjeriti zadovoljava li hala propise strukovnih udruženja, poput ZH1/543. Često je potrebno planirati i kupiti separator vode. Ako unutarnja instalacija nije moguća, neke portalne praonice mogu se postaviti vani uz zaštitu od prskanja.
Također, važan je prostor za pristup vozilima i za preliminarnu i naknadnu njegu. Laka dostupnost tijekom vršnih sati povećava zadovoljstvo kupaca i broj posjetitelja.
Tri koraka do čistog vozila
Korak 1: pretpranje
Visokotlačni čistači često se koriste za pretpranje gospodarskih vozila. Prije kupnje, važno je razjasniti je li potreban mobilni ili stacionarni stroj. Također, treba odlučiti hoće li se koristiti visokotlačni čistač s hladnom ili toplom vodom.
- Mobilni strojevi su isplativiji. Zbog mogućnosti premještanja, mogu se koristiti za mnoge zadatke, poput čišćenja radionica. Međutim, treba računati na duže vrijeme postavljanja. Kapacitet potrošnih materijala, poput goriva i sredstva za čišćenje (cca. 10-20 l), također je ograničen, ovisno o sustavu.
- Stacionarni visokotlačni čistači imaju prednost u tome što se voda može zagrijavati bez ograničenja. Koriste struju, plin ili lož ulje. Kablovi i dovodni vodovi ostaju uredni, a spremnici za kemikalije su veći. To znači da ih nije potrebno redovito puniti.
Za pretpranje koristi se alkalno sredstvo za čišćenje kamiona i cerada. To sredstvo pomaže omekšati i ukloniti tvrdokornu prljavštinu, poput masnoće, hrđe, ulja, katrana, ostataka insekata i sivog filma. Sredstvo se raspršuje odgovarajućom količinom pomoću visokotlačnih strojeva za čišćenje ili sustava za doziranje za portalnu autopraonicu. Za kotače se, po potrebi, koristi alkalno sredstvo za čišćenje naplataka.
Alternativno, može se ugraditi intenzivni luk za pretpranje na portalnu autopraonicu. Ovisno o vrsti i količini prljavštine, ručno prethodno čišćenje možda više neće biti potrebno.
Korak 2: Glavno pranje
Tijekom glavnog pranja, omekšala prljavština uklanja se s vozila pomoću tri rotirajuće četke. Dodaju se voda i snažan šampon ili pjena. Kombinacija aktivnih sastojaka pomaže četkama da klize, čime se štiti površina vozila. Kontaktni pritisak bočnih četki može se prilagoditi vozilu. Precizna detekcija obrisa osigurava optimalne rezultate pranja.
Nakon glavnog pranja slijedi ispiranje, tijekom kojeg se uklanjaju zaostale nečistoće i ostaci deterdženta.
Alternativno, glavno pranje može se izvesti s ručno upravljanim sustavom s jednom četkom. Ovaj sustav čisti vozila do visine od 4,20 m i prikladan je za brzo, temeljito čišćenje malih voznih parkova do 15 vozila.
Korak 3: Njega vozila
Zatim se može odabrati dodatni program, poput nanošenja voska, koji pomaže u održavanju kamiona. Vosak štiti boju od štetnih utjecaja iz okoline, poput prašine, kisele kiše ili ptičjeg izmeta. Također sprječava koroziju jer prodire u pukotine i šupljine, stvarajući zaštitni film. Dodatne prednosti uključuju manju vjerojatnost da će se prljavština zalijepiti za boju, vozilo duže izgleda bolje i lakše se čisti.
Tekući vosak u spreju daje vozilima briljantan sjaj i dugotrajnu zaštitu. Ne ovisi o kvaliteti vode, pa pruža besprijekoran završetak nakon pranja bez sušenja. Tekuća koža, razvijena za sustave pranja bez sušenja fenom, posebno je pogodna za vozila s velikim vidljivim površinama. Proizvod omogućuje da voda otječe s vozila i prozora kao tanki film, bez ostavljanja tragova.
Uštedite novac s pravim kemikalijama
Velik dio sustava za pranje komercijalnih vozila koristi sustav za povrat vode. Ovaj sustav smanjuje potrošnju svježe vode filtriranjem čestica prljavštine. Pročišćena voda se vraća u sustav, što može smanjiti potrošnju svježe vode do 85%. Za učinkovitu obradu otpadne vode, kemikalije za pranje moraju biti savršeno usklađene. Komponente poput hvatača mulja, sustava za filtraciju i spremnika vode najbolje rade bez kemikalija. Uvijek se treba pridržavati specifikacija proizvođača.
Operateri sustava štede novac s pravim kemikalijama. Odabrani dodaci štede vodu, što čini sustav sigurnijim i isplativijim. Kupac koristi prednosti jer sustav s koordiniranim kemikalijama osigurava visoku kvalitetu pranja. Tako se smanjuje utjecaj na okoliš, čuva vrijednost vozila i povećava zadovoljstvo korisnika.
[A] Ispuštanje otpadnih voda preko sustava spremnika u kanalizacijski sustav
[B] Ispuštanje otpadnih voda preko spremnika otpadne vode u kanalizacijskom sustavu
Krug otpadne vode: Otpadna voda teče u jamu pumpe [2] preko jame za taloženje [1]. Odatle se pumpa u spremnik obnovljene vode [4] kroz pješčani filtar s automatskim povratnim ispiranjem (medijski filtar) [3]. Zatim se stavlja na raspolaganje za proces pranja putem dovodne pumpe [5]. Prema važećim zakonima, višak vode može se kanalizirati u kanalizacijski sustav [6]. To može biti izravno ili kroz separator, prolaskom kroz jamu pumpe. Otpadne vode također se mogu kanalizirati u kanalizacijski sustav izravno iz spremnika otpadne vode [7]. U ovom slučaju nema veze između jame pumpe i kanalizacijskog sustava.