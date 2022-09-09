Sustavi za pranje i oprema za autopraonice

Održavanje vozila čistima ključno je za dobar dojam, sigurnost i očuvanje vrijednosti. Portalni i samoposlužni sustavi pranja nude isplativa rješenja za salone, autopraonice i radionice. Odgovarajuća oprema za autopraonice može povećati broj posjetitelja na prodajnom mjestu. Portalne i mobilne praonice čiste gospodarska vozila i autobuse, osiguravajući uredan i sjajan vozni park.

Osoba pere auto u autopraonici

Unosna popratna djelatnost za radionice, benzinske postaje i salone automobila

Mnogi vlasnici automobila ponosni su na čistoću i održavanje svojih vozila, što nadilazi vizualni dojam. Sigurnost i očuvanje vrijednosti vozila dodatno potiču njihovu brigu. Redoviti odlasci na mjesta za pranje i održavanje automobila uobičajena su praksa. Zbog toga profesionalna autopraonica i samoposlužni sustavi mogu postati isplativi. To bi bila sporedna djelatnost za radionice, benzinske postaje i autosalone. Isplativost raste instalacijom ekološki prihvatljivih sustava, prilagođenih broju dnevnih pranja. Impresivni rezultati pranja privlače vlasnike automobila i osiguravaju povratak zadovoljnih kupaca.

Isplativo čišćenje za špediterske agencije i autobusne prijevoznike

Autobusi i kamioni ključni su za prijevoz ljudi i robe. Održavanje čistoće osigurava učinkovit rad i pouzdane opskrbne lance.

Učinkovitim procesima pranja štedite vrijeme i novac

Za uštedu vremena i troškova rada, ključni su kvaliteta i brzina pranja gospodarskih vozila. Učinkoviti procesi omogućuju brži povratak vozila u upotrebu. Program pranja mora biti fleksibilan kako bi odgovarao različitim vrstama vozila, materijala i prljavštine. Velika vozila zahtijevaju ne samo posebnu tehnologiju pranja, već i odgovarajuća sredstva za čišćenje. Pravilnim izborom sredstava osigurava se temeljito i isplativo čišćenje uz očuvanje vozila

Čistoća čuva vrijednost voznog parka

Za unajmljena vozila, autobuse, kamione ili gradske flote, redovito čišćenje ključno je za dug vijek trajanja. Čista vozila omogućuju lakše održavanje i brže uočavanje oštećenja. Ovisno o razini prljavštine, redovita njega pomaže u očuvanju radnog stanja vozila i sprječavanju većih kvarova.

Poslovi čišćenja oko sustava za pranje vozila i praonica

Kärcher sustavi za pranje
Kärcher ulaganje u sustav samoposlužne praonice
Kärcher biološka obrada otpadnih voda od pranja vozila
Kärcher savjeti za čišćenje gospodarskih vozila
Visokotlačno čišćenje praonica
Kärcher savjeti za čišćenje parkirališta

Odgovarajući proizvodi za vaše područje primjene

Učinkovito čišćenje vozila uklanja male ostatke prljavštine i tvrdokornu prljavštinu. To će zahtijevati odgovarajuće sredstvo za čišćenje i odgovarajuće strojeve za čišćenje. Svako vozilo ima individualne zahtjeve za čišćenjem. Prilikom čišćenja, njege i održavanja vozila potrebno je voditi računa o razlikama u obliku i materijalu, kao i o zaprljanosti.

Za stvaranje općeg dojma čistoće ključno je imati vanjski prostor bez prljavštine. Različite vrste prljavštine mogu se brzo akumulirati zbog njihove opsežne uporabe i kontinuiranog utjecaja vremenskih prilika. Sa snažnim strojevima za čišćenje, to se održava tijekom cijele godine.

Praonice moraju dati savršene rezultate kada je u pitanju čišćenje vozila. Kupci zahtijevaju visokokvalitetno čišćenje koje zadovoljava njihove standarde. Za to je potrebna snažna i profesionalna oprema za čišćenje.

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