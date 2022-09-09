Sustavi za pranje i oprema za autopraonice

Učinkovitim procesima pranja štedite vrijeme i novac

Za uštedu vremena i troškova rada, ključni su kvaliteta i brzina pranja gospodarskih vozila. Učinkoviti procesi omogućuju brži povratak vozila u upotrebu. Program pranja mora biti fleksibilan kako bi odgovarao različitim vrstama vozila, materijala i prljavštine. Velika vozila zahtijevaju ne samo posebnu tehnologiju pranja, već i odgovarajuća sredstva za čišćenje. Pravilnim izborom sredstava osigurava se temeljito i isplativo čišćenje uz očuvanje vozila