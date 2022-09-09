Čišćenje parkirališta
Gosti obično prvo parkiraju automobil i prošetaju do ulaza u objekt. Bez obzira posjećuju li restoran, supermarket, trgovinu, trgovački centar, ordinaciju ili muzej, taj prvi korak je ključan. Pozitivan dojam može se postići već na prilazu zgradi. Važno je osigurati sigurnost, smanjiti rizik od nezgoda i spriječiti unošenje prljavštine, stoga je čišćenje parkirališta izuzetno bitno.
Čišćenje vanjskih površina
Prašinu i prljavštinu s parkirališta i predvorja treba ukloniti pomoću odgovarajućih pometača. Ručni pometači ili oni sa sjedalom biraju se prema veličini prostora. Funkcija usisavanja sprječava podizanje prljavštine i taloženje na automobilima ili namještaju, poput klupa.
Za manje površine do 300 m² koristite ručne pometače kapaciteta do 42 litre.
Za površine srednje veličine do 1000 m² preporučuju se pometači na guranje s vučnim pogonom, usisavanjem i filterom.
Dok za velike površine od 1500 m² i više koristite vozne pometače. Imaju velike spremnike, a neki omogućuju hidrauličko pražnjenje. Za vrlo velika parkirališta prikladni su i komunalni uređaji za čišćenje parkirališta.
Klasični pometač sa sjedalom
Kao i kod drugih zadataka, čišćenje se prilagođava specifičnim potrebama. Izbor stroja i pribora ovisi o vrsti i količini prljavštine, kao i veličini prostora. Klasični pometač sa sjedalom najčešće se koristi za određene lokacije, poput parkirališta ili vanjskih prostora višenamjenskih dvorana.
Bočna četka omogućuje temeljito čišćenje rubova i kutova. Prljavštinu s ceste sakuplja glavni valjak za čišćenje. Uz radnu brzinu do 14 km/h, stroj osigurava brzo i učinkovito čišćenje parkirališta.
Komunalni čistači i usisivači
Odabir napajanja strojeva, bilo baterijama, tekućim plinom, benzinom ili dizelom, ovisi o području primjene. Strojevi na baterije pogodni su za čišćenje parkirališta manjih površina, ali nisu za strmije uspone zbog ograničene sposobnosti penjanja.
Komunalni čistači i usisivači koriste bočne četke za skupljanje prljavštine, koju zatim usisavaju kroz usisni otvor. Ovi strojevi omogućuju brzo čišćenje parkirališta i dugih dionica cesta, pri brzinama do 40 km/h.
Također su prikladni za cjelogodišnje korištenje jer kabina nudi vozaču udobnost, uključujući klima uređaj i druge pogodnosti.
Pribor za čišćenje
Odabir odgovarajuće valjkaste četke presudan je za kvalitetno metenje. Tvrde valjkaste četke bolje skupljaju krupnu i čvrstu prljavštinu te su prikladne za vlažne uvjete ili grube površine.
Meke valjkaste četke idealne su za fine čestice i prašinu jer stvaraju manje prašine tijekom rada. Preporučuju se za glatke i osjetljive podne obloge zbog nježnijeg djelovanja.
Osim glavnog valjka, bočne četke također dolaze s čekinjama različitih tvrdoća kako bi se prilagodile specifičnim potrebama čišćenja.
Također postoji više metoda za sprječavanje dizanja prašine u načinu na koji se čistači koriste.
Na suhim i prašnjavim površinama najbolje je koristiti samo glavni valjak za čišćenje, bez bočnih četki. Ako to nije moguće, smanjenjem radne brzine znatno se smanjuje podizanje prašine.
Dodatno, ovisno o stroju, prašinu možete kontrolirati pomoću dodatne opreme. Sustav za prskanje vode, poklopac za bočne četke ili regulacija brzine bočnih četki učinkovito smanjuju prašinu tijekom rada
Mnogi ne znaju da se strojevi za metenje i usisavanje mogu koristiti i tijekom kiše. Vlaga ne oštećuje filtar za pročišćavanje ispušnog zraka, što omogućuje sigurno i učinkovito čišćenje parkirališta u takvim uvjetima.
U uvjetima suhog zraka, filter smanjuje ispuštanje fine prašine u okolni prostor. Tijekom kiše, ventilator možete isključiti ili koristiti premosnicu za usmjeravanje zraka oko filtera, jer kiša veže prašinu i sprječava probleme.
Za jesen preporučujemo bežične puhače za lišće. Jednostavni su za korištenje, tihi i učinkoviti.
Strojevi za čišćenje parkirališta koji se voze često imaju dodatke za upravljanje velikim količinama lišća. Među njima je i komplet za sakupljanje lišća, idealan za veće površine.
Mokro čišćenje vanjskih prostora
Mokro čišćenje nudi razne opcije, poput pranja niskim, srednjim i visokim pritiskom, ribanja četkama te čišćenja toplom vodom. Ključno je definirati svrhu primjene.
Je li cilj svakodnevno čišćenje staza ili uklanjanje tvrdokorne, masne prljavštine? Odabir metode ovisi o vrsti zagađenja i površini. U nekim situacijama, poput teže kontaminacije, bolje je obratiti se stručnjaku za čišćenje.
Pranje
Za pranje se često koriste komunalni strojevi sa šipkom za pranje, a opcija su i visokotlačni čistači s ručnim upravljanjem. Ključno je odabrati prave mlaznice i prilagoditi tlak prema zahtjevima.
Niski tlak do 12 bara koristi se za grubo čišćenje, poput vezivanja prašine ili ispiranja blatnih cesta nakon oluje. Ova rješenja su jeftina, ali zahtijevaju veliku količinu vode i velike spremnike.
Srednjetlačno pranje, s tlakom do 40 bara, pogodno je za održavanje cesta i čišćenje parkirališta, ali ne prodire duboko u površinu.
Visokotlačno pranje koristi tlak do 250 bara za dubinsko čišćenje, poput uklanjanja tvrdokorne prljavštine nakon uličnih zabava. Ova metoda troši manje vode nego niži tlakovi.
Visokotlačni čistači s hladnom vodom također su idealni za uklanjanje tvrdokornih mrlja poput mahovine, lišajeva i ptičjeg izmeta. Važno je osigurati dovoljno vode za učinkovitost čišćenja.
Čišćenje tehnologijom disk četka
Mokro čišćenje četkama postaje sve popularnije za vanjske prostore. Ova metoda čuva i održava visoke kvalitete cestovnih površina. Ova metoda doprinosi održivosti i zaštiti površina od propadanja.
Za unutarnje čišćenje koriste se disk ili valjkaste četke, dok se disk četke najčešće koriste za vanjske površine. Imaju dug radni vijek, visoke performanse i rade pri niskim brzinama rotacije i kontaktnom pritisku. Mogu se koristiti sredstva za čišćenje i uklanjanje prljave vode za bolje rezultate.
Komunalni strojevi su idealni za središnje gradske prostore. Imaju dobru upravljivost, brzi su i imaju pogon na četiri kotača. Fleksibilni su, brzo dostupni i pokrivaju širok raspon primjena, u usporedbi s većim industrijskim strojevima.
Pri kupnji strojeva, važno je odabrati dobavljača koji nudi svestrane modele jer oni omogućuju prebacivanje između različitih alata. To omogućuje učinkovit rad s jedinicama za metenje i mokro čišćenje prema specifičnim potrebama.
Ako je potrebno koristiti sredstva za čišćenje, preporučuje se konzultacija s inženjerom ili tehničkim savjetnikom. Oni će odabrati pravu kombinaciju četki i sredstava za čišćenje prema stanju podova i vrsti prljavštine.
Čišćenje toplom vodom
Ručno čišćenje visokotlačnim čistačima s toplom vodom učinkovito je za različite površine i vrste prljavštine. To uključuje uklanjanje organskih promjena boje, korova, prljavštine od emisija te ostataka hrane i pića.
Pri odabiru stroja za visoku površinsku učinkovitost, ključni faktori su radni tlak i volumen protoka. Sredstva za čišćenje površina mogu ukloniti prljavu vodu, ovisno o modelu.
Svestranost čistača može se poboljšati izborom tipa stroja. Postoje modeli s električnim motorom, motori s unutarnjim izgaranjem, manji mobilni strojevi i rješenja s prikolicama. Prikolice s dizelskim ili benzinskim motorima i velikim spremnicima omogućuju autonomno čišćenje do sat vremena ili više, ovisno o stroju.
Sigurnost na prvom mjestu
Pravilna primjena različitih tehnika čišćenja ključna je za sprječavanje nezgoda na radu. Važno je razumjeti rizike povezane s određenim metodama.
Pri pranju, niskotlačno čišćenje (do 12 bara) nije opasno, dok se srednji tlak (do 40 bara) i visoki tlak (do 250 bara i više) moraju koristiti s oprezom. Kontakt s tijelom može uzrokovati ozbiljna oštećenja tkiva.
Kod metenja i ribanja, važno je pažljivo rukovati četkama jer mogu izazvati posjekotine, ovisno o tvrdoći. Uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću.
Kada se koriste sredstva za čišćenje, sigurnosne mjere ovise o koncentratu, pH vrijednosti i surfaktantima. Uvijek stavite vodu u spremnik prije nego što dodate sredstvo za čišćenje i koristite odgovarajuću zaštitnu opremu. Ovo sprječava prskanje koncentrata i moguće ozljede.
Uklanjanje žvakaćih guma
Žvakaća guma koja je čvrsto utabana u zemlju teška je za uklanjanje, no postoje učinkovita strojna rješenja. Visokotlačni čistači i mobilni parni čistači mogu značajno olakšati ovaj posao. Pri korištenju visokotlačnih čistača, važno je osigurati pristup vodi i struji te ograditi prostor radi sigurnosti.
Strojevi za skidanje žvakaće gume omogućuju kontinuirani rad, smanjuju zaštitne mjere i prikladni su za razne primjene.
Sredstvo za čišćenje se zagrijava u stroju i raspršuje po žvakaćoj gumi. Nakon tri do pet sekundi kontakta, žvakaća guma se uklanja pomoću vodene pare i četke. Na kraju se preporučuje upotreba pometača za čišćenje ostataka.
Uklanjanje korova
Korov se može širiti u različitim stupnjevima na javnim površinama poput pješačkih staza ili parkirališta. Dok asfaltne površine rijetko dopuštaju rast korova, betonirane površine su podložnije.
Za sprječavanje širenja korova, važno je ukloniti plodno tlo koje im omogućava rast. Korovi se šire putem peludi koja se taloži u prašini i prljavštini, što omogućava njihov rast. Redovito metenje najefikasniji je način kontrole korova jer također smanjuje onečišćenje finom prašinom.
Metode za uklanjanje postojećeg korova uključuju korištenje vrućeg zraka, vruće vode, vodene pare i četki za korov. Ove metode primjenjuju se korištenjem odgovarajućih visokotlačnih čistača ili strojeva s prikladnim priborom. Također, potrebno je pratiti prirodni ciklus rasta trave kako bi se intervencije obavile na vrijeme.
Uklanjanje korova
Učinkovito rješavanje korova predstavlja veliki izazov. Kemijski proizvodi mogu biti učinkoviti, ali su štetni za okoliš i često se mogu koristiti samo u ograničenim količinama na javnim površinama. Za uklanjanje korova poput maslačka, čička i dr., alternativa je korištenje tople vode. Ovaj postupak ne koristi herbicide i štiti okoliš, čineći ga ekološki prihvatljivom opcijom za kontrolu korova.
Održavanje zelenih površina
Održavanje travnjaka i zelenih površina zahtijeva pažljivu košnju jer je važno ne kositi prenisko. Za veće, lako dostupne zelene površine, komunalni strojevi odgovarajuće veličine omogućuju brzo i učinkovito održavanje. Manja ili teže dostupna područja obično se održavaju ručnim strojevima, poput strojeva za guranje.
Ručni strojevi na baterije, poput škara, motornih pila i puhača lišća, postaju sve popularniji za precizno oblikovanje zelenih površina oko drveća i grmlja. Ovi strojevi su tiši, ne proizvode emisije i imaju manju razinu vibracija, čineći ih ergonomičnijima za svakodnevnu upotrebu. Također, njihov kompaktniji dizajn omogućuje rad u uskim i teško dostupnim prostorima.
Održavanje zelenih površina
Popis poslova u vrtlarenju i održavanju na otvorenom obuhvaća košnju travnjaka, uređenje travnatih površina te održavanje živica i drveća. Danas na tržištu postoje snažni bežični strojevi koji olakšavaju mnoge od tih zadataka, uključujući trimere, rezače i škare za živicu. Osim toga, tu su i kosilice za nosače alata koje omogućuju fleksibilnost pri obavljanju raznih poslova.