Klasični pometač sa sjedalom

Kao i kod drugih zadataka, čišćenje se prilagođava specifičnim potrebama. Izbor stroja i pribora ovisi o vrsti i količini prljavštine, kao i veličini prostora. Klasični pometač sa sjedalom najčešće se koristi za određene lokacije, poput parkirališta ili vanjskih prostora višenamjenskih dvorana.

Bočna četka omogućuje temeljito čišćenje rubova i kutova. Prljavštinu s ceste sakuplja glavni valjak za čišćenje. Uz radnu brzinu do 14 km/h, stroj osigurava brzo i učinkovito čišćenje parkirališta.